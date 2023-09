Después de 6 meses, TikTok y el gobierno de Estados Unidos habrían reiniciado las negociaciones para determinar el futuro de la app en el país. Según reporta The Washington Post, representantes de la red social y del Comité de Inversiones Extranjeras en EE. UU. (CFIUS) se reunieron la semana pasada en Washington.

El cónclave se habría desarrollado en el Departamento del Tesoro y habría servido para que las partes repasen el acuerdo propuesto por TikTok para evitar su bloqueo en Norteamérica. El citado medio indica, de todos modos, que el encuentro no implicaría una flexibilización de la postura estadounidense con respecto al destino de la popular plataforma de vídeos.

Se especula con que el CFIUS podría estar reconsiderando la propuesta que TikTok hizo en su momento para llevar tranquilidad a la Casa Blanca ante la creciente preocupación del posible uso de la app para labores de espionaje por parte de China. Esto, debido a que la administración de Joe Biden no ha logrado avanzar en el Congreso con la sanción de una ley que le dé rienda suelta al Departamento de Comercio para bloquear la app.

Lo curioso del caso es que el nuevo acercamiento entre Estados Unidos y la empresa perteneciente a ByteDance se da en un momento crucial para el ámbito político: el inicio de la campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Con más de 150 millones de usuarios solo en ese país, TikTok ahora es considerada clave para llegar al electorado joven. Por ello, no sorprende que más políticos Demócratas y Republicanos comiencen a tener presencia en la red social. Incluso aquellos que se han manifestado públicamente a favor de su veto.

Vivek Ramaswamy, quien se postula a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, anunció días atrás su arribo a TikTok. En una publicación en X (Twitter), el político y empresario explicó su determinación:

"Sí, los menores de 16 años no deberían usar TikTok, pero el hecho es que muchos votantes jóvenes sí lo hacen y no vamos a cambiar este país sin ganar. No podemos simplemente hablar de la importancia de que el Partido Republicano 'llegue a los votantes jóvenes' mientras nos escondemos en nuestras propias cajas de resonancia. Es malo que el Partido Comunista Chino recopile datos de usuarios estadounidenses a través de TikTok, pero la verdad es que no es mejor cuando empresas 'estadounidenses' como Airbnb hacen lo mismo al entregar datos de usuarios estadounidenses a China. Y no vamos a lograr que China juegue bajo las mismas reglas hasta que ganemos esto".