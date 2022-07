TikTok, la popular app de vídeos desarrollada por ByteDance, ha recibido varias demandas de padres asegurando que sus hijos han fallecido tras intentar recrear un reto viral llamado ‘blackout challenge’, según ha revelado The Washington Post, quien cuenta al detalle una de estas denuncias: la de la madre de una de las pequeñas fallecidas; Nylah Anderson, de 10 años de edad.

El reto, en concreto, consiste en granates mientras el usuario se auto-asfixia con la ayuda de una cuerda, cinturón, correa de un bolso, etc. hasta el punto de perder el conocimiento; una acción que puede provocar fácilmente la muerte. De hecho, según informa The Verge, son 5 las personas que han fallecido tras intentar imitar el mencionado desafío. Todos ellos, menores de entre 10 y 14 años y de nacionalidad estadounidense, italiana y australiana.

Los padres denuncian que la app fue la que incitó a los pequeños a realizar el reto, después de que el algoritmo de la plataforma mostrara vídeos de adultos que lo recreaban. En la demanda, la madre de Nylah Anderson también asegura que “TikTok está programando a los niños en aras de las ganancias corporativas y promoviendo la adicción".

TikTok responde a las demandas de los padres cuyos hijos fallecieron por recrear el reto viral

Blackout Challenge en TikTok. Imagen: The Verge.

TikTok, por su parte, ha alegado en una declaración al Washington Post que el ‘blackout challenge’ no es un reto originario de la plataforma, y que en ningún momento se convirtió en una tendencia en TikTok. Sugiriendo, por tanto, que no se viralizó o promovió entre los usuarios, como sí sucede con otros retos virales. La app de vídeos, además, asegura que ha eliminado todas aquellas publicaciones que muestran el challenge y continúa trabajando para suprimir de la red social las nuevas publicaciones. El hashtag #BlackoutChallenge, además, no está operativo.

Las declaraciones de TikTok, sin embargo, no coinciden con las de dos padres que también perdieron a sus hijos por el reto. Estos aseguran, al igual que la madre de la pequeña Nylah Anderson, que la app mostró los vídeos en la sección 'Para ti'; un área que muestra clips recomendados por la plataforma o que podrían resultar de interés para ese usuario. Mencionan, por otro lado, que los pequeños no realizaron ninguna búsqueda específica de ese challenge.

En relación a esta nueva demanda, la compañía ha vuelto a alegar que el reto no es originario de la plataforma, y que ha circulado por la red mucho antes de que empezara a publicarse en TikTok.