Después de muchos meses, e incluso años, esperando, los fans de One Piece ya tienen su ansiado remake en live-action. Netflix ha estrenado la primera temporada de la adaptación en acción real de la aclamada franquicia. Un manga que cumple ya 26 años, que muy pronto dio el salto al anime con una de las series de televisión más exitosas que se recuerdan, y que ahora prueba suerte en un nuevo formato. Esto, además, ha atraído a un nuevo público ansioso por conocer las aventuras de Luffy y los piratas del Sombrero de Paja.

El joven protagonista tiene un gran sueño, convertirse en el nuevo rey de los piratas. Para ello, debe encontrar el One Piece, el tesoro del anterior bucanero que ostentó ese título, Gold Roger. Este fue ejecutado más de 20 años antes de que la serie de Netflix comience. Pero antes de morir en la plaza pública, anunció que había escondido todo su botín junto al misterioso One Piece. Quien lo encontrase, sería su heredero por el trono. Daba así comienzo la gran era de los piratas. ¿Pero qué se supone que es el One Piece?

La serie de Netflix adapta los 100 primeros números del manga, que abarcan al completo la saga del East Blue. En ella, el tesoro de Gold Roger es mencionado en múltiples ocasiones tanto por Luffy como por otros personajes. Pero en los ocho episodios del nuevo proyecto nunca se detalla qué es lo que contiene el One Piece. Hasta el momento, nadie lo ha encontrado y los héroes de la serie quieren ser los primeros en hacerlo. Pero, lo cierto es que el misterio va mucho más allá de esta primera temporada.

El manga cuenta ya con 1.090 capítulos publicados. El anime, por su parte, lleva 1.073 episodios emitidos, amén de varias películas. En todo este tiempo, nunca se ha revelado qué es el One Piece. Sí que se han dado más detalles sobre la vida de Gold Roger e incluso sobre el tesoro y su localización. Sin embargo los fans siguen sin tener ni la más mínima idea de qué es lo que Luffy anda buscando en realidad.

Teorías sobre el One Piece

Como One Piece es una de las sagas más exitosas de todos los tiempos, cuenta con cientos de miles de fans por todo el planeta. Y en los 26 años que tiene el manga, esos lectores han tenido tiempo de elucubrar múltiples teorías sobre la verdadera naturaleza del tesoro. Hay una que durante mucho tiempo fue la más extendida.

Esta implicaba que el One Piece no era algo real. Era un objeto imaginario que Gold Roger se había inventado para incentivar a los piratas a perseguir un sueño, el gran tema central de la serie. El One Piece sería entonces las amistades y los aprendizajes que se han adquirido en el viaje.

Es una teoría muy poética y bonita. Pero el creador de One Piece, Eiichiro Oda, la descartó en su momento. El artista nipón ha confirmado que el tesoro existe de verdad. De hecho, se encuentra en la isla Laugh Tale, la última de la Grand Line y a la que nadie ha conseguido llegar todavía después de Gold Roger. Además, habría sido escondido anteriormente por un misterioso personaje conocido como Joy Boy. Pero, más allá de esos datos, poco se sabe acerca del botín. Luffy y compañía tendrán que seguir buscándolo.

