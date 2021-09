A través de un tuit, Netflix dio a conocer el título del primer capítulo de la próxima serie que adaptará en clave live action. Se trata de la reinterpretación de un clásico dentro del universo del manga, One Piece. Esta obra fue desarrollada por Eiichiro Oda y, hace poco, celebró nada más y nada menos que la publicación del volumen número 100.

Cuesta imaginar un mejor momento para el anuncio que este, con el anime en la cresta, celebrando tal cantidad de entregas y un público cautivo por tener novedades sobre ese universo. Para tener aún más datos en relación con la importancia One Piece, el anime llegará dentro de poco a los 1000 capítulos emitidos.

La primera edición del manga se publicó el 27 de septiembre de 1997. El anime tardaría en llegar sólo dos años, hasta que el 20 de octubre de 1999 se emitió el primero de 988 capítulos, si se cuentan hasta la actualidad. Esos datos, en un universo tan competido, sugieren bastante en relación con la calidad de la obra: ha trascendido su propio tiempo. En la actualidad es uno de los mangas más comprados alrededor del mundo.

¿Qué adelantó Netflix sobre One Piece?

No fue demasiado pero, de momento, puede ser suficiente. Se trata del guion de la serie live action de One Piece. A través de su canal en Twitter, Netflix compartió una imagen en la que se ve el documento y se puede leer el título del primer capítulo: “Romance Dawn”. Además de esto, como parte del adelanto, también se reveló el logo de la adaptación.

En la imagen también se puede leer quiénes son los guionistas encargados de One Piece. Se tratan de Matt Owens y Steven Maeda. Owens ya participó en un proyecto de Netflix, escribiendo Luke Cage, y también trabajó con Marvel dentro de los autores de Agents of S.H.I.E.L.D. En el caso de Maeda, su trayectoria como guionista y productor está relacionada con proyectos como Lost, Los expedientes secretos X, CSI: Miami, entre otros.



De momento, se espera que la primera temporada del live action de One Piece esté compuesta por diez episodios. Las conversaciones en relación con el proyecto datan, al menos, desde 2017, aunque no fue sino hasta 2020 cuando se anunció que comenzaría a desarrollarse.