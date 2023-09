El próximo 12 de septiembre, en punto de las 19:00 de España y 11:00 de México, Apple finalmente presentará sus smartphones de nueva generación, los iPhone 15. Sin embargo, como ya ha ocurrido en generaciones anteriores del dispositivo, a estas alturas ya conocemos demasiados detalles. Uno de los temas que más ha generado conversación en torno a los iPhone 15 tiene que ver con sus precios. ¿Por qué? Diversos reportes coinciden en que aumentarán respecto a los dispositivos del año anterior.

Los rumores se desataron a finales de julio. Primeramente, Bloomberg, que suele ser una fuente bastante fiable en lo que se refiere a futuros productos de Apple, anticipó que los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max tendrán precios más altos que sus predecesores. Eso sí, no aportó cifras concretas.

En esa misma línea se dirige Tim Long, prestigioso analista de Barclays. Poco después de publicarse el reporte de Bloomberg, Long aseguró que los precios de los iPhone 15 Pro subirán entre $100 y $200 dólares en Estados Unidos. Evidentemente, el incremento sucederá en todo el mundo. La cifra variará en función del país y su condición económica.

Con esos datos a la mano, podemos hacer una estimación de cuáles serán los precios de los iPhone 15. En este caso, optaremos por seguir los rumores y reflejar el aumento solo en las variantes Pro. Apostaremos, además, por un panorama positivo en el que no suben más de $100 dólares. Claro, en Europa hay que añadir impuestos y el tan odiado redondeo que suele aplicar Apple.

Modelo 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 15 1.011 euros 1,141 euros 1.401 euros No disponible iPhone 15 Plus 1.161 euros 1.291 euros 1.551 euros No disponible iPhone 15 Pro 1.399 euros 1.599 euros 1.799 euros 2.049 euros iPhone 15 Pro Max 1.599 euros 1.699 euros 1.949 euros 2.199 euros Posibles precios de los iPhone 15

¿Por qué subirán los precios de los iPhone 15 Pro?

Son diversos factores los que habría llevado a Apple a aplicar una subida de precios en los iPhone 15 Pro. Cada vez es más evidente, por ejemplo, que la compañía pretende ampliar las diferencias entre sus modelos de entrada y los de mayores prestaciones.

En ese sentido, el cambio más significativo lo vimos desde el año anterior. Por primera vez, un modelo de entrada volvió a integrar un procesador de la generación predecesora, mientras que el chip más nuevo quedó destinado exclusivamente a las versiones Pro. Así pues, el iPhone 14 abrazó el A15 Bionic, mientras que el iPhone 14 Pro "sacó pecho" con el A16 Bionic.

De momento, no hay nada que indique que Apple renunciará a esta estrategia con los iPhone 15. El A17 Bionic, de hecho, será el primer procesador de 3 nanómetros en un smartphone de Apple, así que los iPhone 15 Pro tienen otro motivo más justificar su alza de precios.

Esta misma semana, un reporte de DigiTimes reveló que Apple planea comprar el 100% de la capacidad de producción de TSMC para fabricar procesadores de 3 nm durante lo que resta de 2023. De esta manera, aseguran que el mencionado proveedor puede satisfacer la demanda requerida. Eso cuesta, y mucho.

Otra novedad exclusiva de los iPhone 15 Pro sería su nuevo marco de titanio que sustituirá al acero inoxidable. También, se especula que los bíseles que rodean la pantalla serán los más finos que se hayan visto, hasta la fecha, en un smartphone.

Concepto del iPhone 15 por 4RMD.

Ojo, porque parece que este año veremos aún más diferencias, incluso ya entre los modelos Pro. Se rumora que el iPhone 15 Pro Max será el único en incorporar una cámara periscopio, la cual permitirá capturar imágenes con un mayor nivel de detalle. Al mismo tiempo, se podrá ofrecer un zoom óptico sustancialmente mejorado.

Por sí solo, este componente aumentará el precio de producción del iPhone 15 Pro Max. En MacRumors calculan que agregar el sensor periscopio le cuesta a Apple $50 dólares más. Por supuesto, será el bolsillo del consumidor final el que absorba tal incremento.

Asimismo, existe otro motivo que, según Bloomberg, influirá en el aumento de precios de los iPhone 15 Pro. Apple, al igual que toda su competencia, está resintiendo la disminución de ventas de smartphones. La gente conserva más tiempo sus móviles y analiza mejor el momento adecuado para cambiarlo por uno nuevo.

Las empresas, por ende, no pueden quedarse con los brazos cruzados viendo cómo sus ingresos en este mercado disminuyen. ¿Cómo lo resuelve Apple? Sencillo: aumenta los costos de los iPhone para compensar. Venden menos, pero la ganancia no se ve afectada, al menos no de manera preocupante.

Entonces, ve preparando la cartera si tienes la intención de renovar tu iPhone en las próximas semanas. Es prácticamente un hecho que los iPhone 15, cuando menos los Pro, subirán de precio. Esperemos al 12 de septiembre para poder comprobarlo. En Hipertextual tendremos toda la cobertura de la keynote.

