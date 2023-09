En la actualidad, los catálogos de las plataformas online deben competir entre sí por la atención y la preferencia del suscriptor. Después de alcanzar un auge considerable durante la emergencia de la pandemia, los diferentes servicios de streaming se enfrentan ahora a las consecuencias de su popularidad. Dentro de este reciente aluvión de plataformas, las películas de Prime Video son particularmente interesantes por su novedad y exclusividad.

Su catálogo incluye estrenos recientes, pero también curiosidades de cine independiente y de autor. Lo que hace que resulte atractiva, precisamente, por su mezcla de títulos taquilleros y pequeñas obras. Clásicos, comedias románticas de gran éxito o experimentos de conocidas figuras del cine y la televisión. Las películas de Prime Video pueden presumir de ser una combinación poco usual que permite a la plataforma competir con sus rivales más populares o de mayor tamaño.

Para que explotes todo su potencial, te dejamos cinco películas de Prime Video que seguramente no sabías que estaban en la plataforma. Desde una curiosa adaptación de Lovecraft que se hizo obra de culto, hasta el debut como directora de una querida actriz. El catálogo recorre lo mejor del cine reciente, una ventaja que rivaliza con la calidad de los gigantes online.

The Vast of Night

Este experimento de cine de autor y ciencia ficción, dirigido por Andrew Patterson, rinde tributo a las narraciones de H.P. Lovecraft. Tomando sus referencias al terror cósmico y la llegada de criaturas desconocidas desde el espacio exterior, el guion de James Montague y Craig W. Sanger conecta dos misterios de la cultura popular. Lo que comienza con una transmisión radial al mejor estilo de Orson Wells y la Guerra de los Mundos, termina por transformarse en una catástrofe narrada de manera no lineal.

El llamado incidente de Kecksburg y las desapariciones de Foss Lake se unen en una historia que profundiza en la paranoia de los avistamientos de objetos inexplicables. Pero esta película de Prime Video también rinde tributo a la ficción de la década de 1950, con todas sus limitaciones y exageraciones. El resultado provoca, con escasos recursos, una sensación de peligro inminente a través de tomas cerradas en una cabina radiofónica y la exploración de lo que sea está ocurriendo en los alrededores del pequeño pueblo de Cayuga, Nuevo México. Aunque lo más interesante es que jamás se muestra el peligro al acecho, solo sus indicios.

Rayos de luz sobre la arena, tormentas de agua putrefacta o una criatura de la que solo es visible la sombra. Lo que pasa en el poblado se conecta mediante los testimonios angustiados de un programa de radio. Para su final, el misterio de esta peculiar película de Prime Video se revela a medias y logra conectar todos los puntos sin explicación. Lo que hace del largometraje una opción muy atractiva para los amantes de la ciencia ficción.

La ciudad perdida, la película romántica de Prime Video

La comedia romántica nunca muere. Algo que demuestra este largometraje de Aaron y Adam Nee. Sin ser demasiado pretenciosa o querer reinventar las reglas del típico "chico conoce a chica", esta película de Prime Video es divertida por su simplicidad. Loretta Sage (Sandra Bullock) es una escritora que, en pleno duelo de viudedad, ha perdido la inspiración para sus novelas de amor. Está convencida de que atraviesa sus últimos momentos de éxito.

Sin embargo, la novelista tiene un admirador que vale por todos. Dash (Channing Tattum), modelo de portada de sus libros, está convencido que Loretta es la mujer más atractiva y brillante de todas. Por lo que no dudará en ir en su búsqueda cuando ella resulte secuestrada por un maníaco millonario y conspirador.

Graciosa, amable y sin complicaciones, esta película, que ahora puedes ver en Prime Video, se convirtió en un éxito de taquilla inesperado en plena pandemia. Con un cameo de Brad Pitt y una Sandra Bullock que atraviesa la selva en un vestido de lentejuelas parodiándose a sí misma, La ciudad perdida es toda una sorpresa. También, una opción graciosa para una tarde ocio o para los amantes de las grandes aventuras románticas.

Creed III

La tercera parte de la saga de Adonis Creed (Michael B. Jordan) es, probablemente, la mejor de la trilogía basada en la clásica Rocky de Sylvester Stallone. Rodada tras el enfrentamiento público entre los productores y el actor, el personaje que inspiró la saga no se menciona en el argumento. No obstante, el espíritu del boxeador sigue siendo el punto central de la historia.

Solo que, esta vez, se muestra el lado oscuro de la competencia deportiva. Damien (Jonathan Majors) cometió un crimen que le condenó a la cárcel y al fracaso. A pesar de su talento sobre el cuadrilátero y de tener todas las papeletas para convertirse en el próximo campeón. La película, disponible en Prime Video y dirigida por Michael B. Jordan, reflexiona sobre el triunfo como una forma de redención. Aunque el personaje busca la venganza contra Adonis, a quien vio triunfar mientras él permanecía entre rejas.

Creed III es un drama deportivo lleno de emoción y una cuidada exploración del mundo del deporte. Su director, aficionado al anime, convierte las peleas en homenajes a Dragon Ball Z. Lo que hace de esta película de Prime Video un tributo a Rocky —a pesar del conflicto— y la invitación de unirse a la saga para una generación más joven de fanáticos.

El libro de Catherine

Catherine, apodada Birdy (Bella Ramsey, de The Last of Us) es una rebelde con causa. En pleno medioevo, debe lidiar con un matrimonio forzado, la avaricia de su padre y el pasivo rol de las mujeres en su cultura. Todo mientras intenta comprender qué lugar ocupa en su familia y qué desea lograr en su futuro.

Bajo la dirección de Lena Dunham, esta película de Prime Video muestra una típica historia de crecimiento que se aleja, sin embargo, de las fórmulas habituales. Birdy no es una heroína, tampoco una mártir. Solo es una adolescente como cualquier otra. Aunque, en lugar de ir a la universidad o buscar el primer amor, debe pensar en el bienestar de la herencia familiar. No obstante, la directora tiene la suficiente inteligencia como para evitar crear un drama y, para evitarlo, se sirve del humor de la misma forma que la obra homónima de Karen Cushman.

El resultado es una película sensible sobre el rol de las mujeres, que no desea promover otra idea que el derecho de todos a encontrar la felicidad. Algo que esta jovencísima y fuerte protagonista se esforzara en lograr. Aunque eso signifique quemar el castillo de su padre.

Jackass Forever, la película de Prime Video con más riesgo

En el 2022, Johnny Knoxville, Steve-O y su grupo de bromistas llegaron para relanzar la franquicia Jackass, basada en la serie del mismo nombre de MTV. Algo que hicieron en una época en la que la fórmula de grabarse en vídeo haciendo tonterías peligrosas ya no era original.

La película, disponible en Primer Video, sabía que se enfrentaba a un fenómeno en redes sociales, por lo que burla de sí misma entre escenas estúpidas y escatológicas. Sin pudor y sin límites, es un chiste a gran escala que solo quiere arrancar carcajadas. Un elemento efectivo que le permitió convertirse en un éxito de taquilla inesperado al final de la pandemia.

Con el mismo tono desenfadado de la saga original, Jackass Forever no ignora que sus protagonistas son hombres de mediana edad llevando a cabo bromas físicas adolescentes. De hecho, basa su premisa justo en eso. La capacidad de todos para hacer reír arrojándose de cabeza desde automóviles en movimiento es simple. Lo que no lo es tanto es hacer un buen homenaje a la comedia física, poco común en el cine actual.

