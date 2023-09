El año 2023 ha sido prolífico para las películas de acción. Entre las que podemos contar el estreno de la cuarta entrega de John Wick y la segunda parte de Tyler Rake en Netflix. Este género ha alcanzado un nuevo nivel de calidad y ha mostrado una evidente evolución. Grandes avances técnicos, personajes más desarrollados e incluso escenarios de mayor interés. Está claro que los héroes capaces de convertirse en un ejército de un solo hombre tienen mejores historias que contar.

Algo que va más allá de meras secuencias de violencia y sangre. Las películas de acción contemporáneas cuentan con un repertorio que abarca el conocimiento científico, la exploración de grandes mitos y las historias familiares. Todo narrado en grandes secuencias con un apartado visual muy cuidado. Una transformación que demuestra que la acción es un medio idóneo —a menudo de considerable interés— para explorar una perspectiva del cine más adulta.

Disney+ lo tiene claro, por lo que su catálogo cuenta con una selección de películas de acción fuera de lo común. La travesía de un renombrado director a través del fondo del mar, un clásico animado convertido en obra de culto y una aventura de superhéroes poco habitual. Estas son algunas de las opciones que puedes encontrar ahora mismo en el género de acción. Te contamos cuáles son las cinco mejores —sin contar sagas y franquicias— que puedes ver ahora mismo para disfrutar de una dimensión singular sobre la aventura.

Criaturas del abismo

James Cameron es un hombre de acción. Por lo que no sorprende que, en paralelo a su reconocida carrera como cineasta, se dedique también a la exploración científica. Prueba de ello es el documental Criaturas del abismo, estrenado en 2005. Una obra que todavía sorprende por ser pionera en combinar la curiosidad por el descubrimiento de Cameron con su habilidad detrás de la cámara.

En esta película de acción, el realizador se sumerge en las profundidades del océano para explorar los ecosistemas submarinos. La investigación se centra principalmente en las criaturas marinas que pueblan las chimeneas hidrotermales. De hecho, buena parte del recorrido muestra con enorme detalle estas aperturas en el fondo marino, de las que emergen gases y agua caliente rica en minerales.

El largometraje utiliza tecnología punta, incluyendo cámaras submarinas especiales y vehículos sumergibles. Lo que permite capturar imágenes impresionantes del fondo oceánico. Lo que combina con explicaciones científicas y entrevistas a expertos en biología marina. El documental busca generar conciencia sobre la importancia de los océanos y la necesidad de su conservación. Pero no olvida que es un producto cinematográfico, por lo que también incluye grandes escenas de acción. Desde el recorrido por parajes marinos muy pocas veces vistos, hasta maniobras de pilotaje bajo el agua. Un deleite para los amantes del género.

Atlantis, una película de acción animada

La película animada de acción Atlantis: el imperio perdido combina la fantasía y la aventura al recuperar un antiguo mito para una nueva generación. Dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise, sigue las peripecias de un grupo de exploradores en busca de la legendaria ciudad de Atlantis. Pero, a diferencia de películas semejantes, hace énfasis en la importancia de la historia que rodea al mítico territorio y su legado.

La trama se centra en Milo Thatch (con la voz de Michael J. Fox), un joven cartógrafo y lingüista que sueña con descubrir los resto de la civilización perdida. El héroe se une a una expedición financiada por un excéntrico millonario Preston B. Whitmore (John Mahoney), obsesionado con la leyenda. Juntos viajan en el submarino Ulysses hacia las profundidades del océano y descubren una sociedad avanzada. La película analiza la moral y la ética de sus personajes, que consiguen descubrir el secreto de la longevidad de los habitantes de la región.

Esta historia de acción destaca por su estética, que combina símbolos de la mitología atlante popularizados por diversos relatos con los steampunk. A su vez, también mezcla la animación con conceptos singulares como el amor y la lealtad. Algo que, con el paso de los años, la ha convertido en una favorita dentro del género.

El abismo negro

Este clásico de 1979 es uno de los grandes hallazgos en el catálogo de Disney+. Dirigida por Gary Nelson, la película de acción explora el espacio, aunque su elemento predominante es la ficción distópica.

El guion cuenta la historia de la nave espacial USS Palomino, que descubre otra abandonada llamada Cygnus en órbita alrededor de un agujero negro. A medida que la tripulación investiga el vehículo, en apariencia desierto, se topa con Hans Reinhardt (Maximilian Schell). Es entonces cuando descubren que todas las supuestas víctimas de un incidente especial se han convertido en parte de un perverso experimento científico.

A medida que se desarrolla la historia, la naturaleza de lo que ocurrió en Cygnus termina por mostrar toda su crueldad. Reinhardt no solo la convirtió en una forma de descubrir en los efectos gravitacionales sobre los organismos vivos. También creó esclavos humanoides que utiliza como armas. Gradualmente, la película toma un tono más oscuro entre la acción y el debate moral, hasta que alcanza su doloroso final.

Cóndor Crux, una historia de acción argentina

Esta película de acción argentina, firmada por Juan Pablo Buscarini, Swan Glecer y Pablo Holcer, es una mirada a la ciencia ficción a partir de la rebeldía política. El guion cuenta la vida de un joven héroe y emplea la animación para producir un escenario futurista cada vez más complejo. Lo cual permite a la historia abarcar un conflicto social más adulto de lo que puede sugerir su apartado visual y reflexionar sobre temas como el poder, la familia y el destino.

En el año 2068, el Cono Sur de Latinoamérica es controlado por un gobierno dictatorial que amenaza con aplastar cualquier disidencia. Ante esta situación, el doctor Crux y su hijo Juan tomarán la decisión de enfrentarse a él a través de un héroe, que deberá devolver a la ciudadanía la esperanza perdida.

Con cierto aire a la película V de Vendetta, la acción relata cómo la rebeldía individual se transforma en un propósito colectivo. Y, al final, en un triunfo total que permite a los más desprotegidos liberarse del yugo que les oprimía. Una lección histórica en clave de aventura que resulta más conmovedora de lo que podría esperarse.

Epic: el mundo secreto (El reino secreto)

La fantasía y la acción pueden ser una combinación ideal en el cine, como lo demuestra la película estrenada en 2013 y dirigida por Chris Wedge. Siendo una de las obras más conocidas del desaparecido Blue Sky Studios, adapta el libro The Leaf Men and the Brave Good Bugs, de William Joyce. Se trata de una de las películas de acción animadas más peculiares en el catálogo de Disney, más allá de las producidas bajo su firma.

El argumento cuenta la historia de Mary Katherine (Amanda Seyfried), una adolescente que es llevada mundo invisible habitado por criaturas fantásticas. Una vez ahí, se une a un grupo de seres diminutos, llamados Hojas, en su lucha contra las fuerzas del mal y la destrucción que amenazan con acabar con el reino secreto.

A lo largo de esta película de acción, la joven heroína encuentra un territorio que salvar, pero también un recorrido de autodescubrimiento. El largometraje combina acción, humor y momentos emotivos basados en la idea de la unión entre dos realidades. Además, aborda temas como la importancia de la naturaleza, la valentía y la conexión entre los seres vivos.

