A veces, que se haga justicia trae consecuencias muy lamentables; y que la artista Ivy Silberstein haya recuperado los derechos sobre la ardilla dientes de sable que persigue sus ansiadas bellotas en la saga iniciada con La edad de hielo (2002), triunfo de la animación, nos la ha arrebatado para siempre. Y sus últimas andanzas están en los seis cortos de Ice Age: Las desventuras de Scrat (2022).

Dicha miniserie constituye el proyecto final de Blue Sky Studios, del que The Walt Disney Company era propietaria después de haber adquirido 20th Century Fox en marzo de 2019, pues le pertenecía a la ahora filial de la corporación de Mickey Mouse; y ha decidido echarle el cierre este mes de abril. Y, como fruto de esta y la otra noticia, tenemos la desangelada Ice Age: Las aventuras de Buck (2022).

Este sexto largometraje de la franquicia, que ha sido realizado por el novato John C. Donkin para The Walt Disney Studios según el guion de Jim Hecht, William Schifrin y Ray DeLaurentis, carece del ingenio cafre y de cualquier otro tipo que nos enamora en sus mejores entregas; y hasta parece uno de los subproductos segundones de la compañía. Pura y triste morralla; y sin la inolvidable Scrat ya.

La herencia presente en ‘Ice Age: Las desventuras de Scrat’

Blue Sky Studios | Disney+

Que el estreno de Las desventuras de Scrat, con Donnie Long al frente, se haya programado tan cerca del de Las aventuras de Buck nos facilita una comprensión más temprana del desastre, e incide en la idea de que las adversidades tan divertidas del pequeño animal prehistórico, las secuencias de los filmes y los cortometrajes que protagoniza, son lo más destacado de Ice Age sin lugar a dudas.

No porque el nuevo sexteto se encuentre entre lo que brilla de veras en la saga, sino debido a que la propia Scrat es la aportación que más agradecemos, con ese humor físico, esencialmente visual y mudo, heredado de Buster Keaton, Charles Chaplin y de los clásicos cortos sobre el pato Donald, los Looney Toons y compañía; pero en su vertiente frustrante para los personajes protagónicos.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

Y es que, por lo visto, nos hace mucha gracia presenciar sus intentos infructuosos de conseguir algo; y la manera en que se fastidian una y otra vez. Por esa razón, siempre que se asoma la ardilla en La edad de hielo y Ice Age 2: El deshielo (2006), los dos capítulos más satisfactorios, de Chris Wedge y Carlos Saldanha, e incluso en los otros tres, el nivel cinematográfico sube varios enteros.

Aunque Ice Age 3: El origen de los dinosaurios (2009), Ice Age 4: La formación de los continentes (2012) y Ice Age: El gran cataclismo (2016) resulten claramente inferiores a sus antecesoras. Tanto como los episodios de Las desventuras de Scrat ante ciertos cortometrajes previos; a saber, los hilarantes Bellotas (2002), No Time for Nuts (2006) sobre todo y Scrat-tástrofe cósmica (2015).

Una dinámica conocida con menos ingenio

Blue Sky Studios | Disney+

El concepto de esta miniserie final sobre el desgraciado bichillo prehistórico no contribuye con ninguna novedad en la franquicia. En el tercer largo y el corto Ice Age: Scrat in Love, de Carlos Saldanha y Mike Thurmeier (2009), se enfrenta a la hembra Scratte en su lucha por hacerse con las bellotas; y, en esta ocasión, es el turno del hijo que probablemente tiene con aquella. O al que adopta, porque tanto da.

Baby Scrat, como han querido llamarle, se parece mucho a su papá en la obsesión que preside su vida; y, por otro lado, a su supuesta madre en que le supera con sus artimañas; entre las que no falta la manipulación emocional para obtener lo que se propone. Pero, de todos modos, la dinámica de ambos se revela muy próxima a la de Huey, Dewey y Louie con su tío, el pato Donald, en los cortos de Disney.

Además, la inteligencia de las situaciones planteadas y de las coreografías de Ice Age: Las desventuras de Scrat, como ya habréis supuesto por lo ya dicho, es menor si la comparamos con la de sus momentos cumbre. Se puede equiparar en ello al mencionado Scrat in Love o a Scrat’s Continental Crack-Up (2010); y se pone por delante de la fallida continuación de este último (2011), desde luego.

El colofón legítimo para las aventuras de Scrat

Blue Sky Studios | Disney+

Sin embargo, si durante “Nuts About You” (1x01), “X’s and Uh-O’s” (1x03) y “Teeter Toddler” (1x05), nos brindan peripecias reconocibles y coherentes, uno se topa con ciertas arbitrariedades en “LoFi Scrat Beats to Sleep/Chill to” (1x02), una clara necesidad de explicaciones que no nos proporcionan en “Nutty Reflections” (1x04) y algo cercano a la inverosimilitud en el gran giro de “Nut The End” (1x06).

Sea como fuere, debemos reconocer el capítulo final como el colofón legítimo de cuantas desdichadas correrías ha protagonizado nuestro querido roedor en estas dos décadas. Porque The End (2022), el cortometraje que Blue Sky Studios lanzó el mismo día que Ice Age: Las desventuras de Scrat para despedirse, muestra una época anterior; y traiciona el espíritu cafre del relato. Ojo con eso, espectadores.