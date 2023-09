Martin Scorsese, uno de los mejores directores de la historia del cine, ya ha dejado clara en más de una ocasión su opinión sobre el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero, una vez más, ha insistido en que las películas de franquicias y superhéroes no las considera cine de verdad. Además, ha señalado el peligro que suponen para la cultura del cine a nivel mundial. Él ve en ellas indicios de la destrucción del oficio en el que tantos años ha destacado.

Todo ello se ha dado en una entrevista concedida a GQ con motivo del estreno de Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon), su próxima película. Durante el reportaje, el periodista volvió a cuestionarle acerca de su posición con respecto a la industria actual, que basa el negocio cinematográfico en las grandes franquicias. "El peligro es lo que le está haciendo a nuestra cultura”, ha expuesto Martin Scorsese. "Porque ahora habrá generaciones que pensarán que las películas son solo eso", se lamenta el director de Taxi Driver.

"Realmente ya lo creen. Lo que significa que tendremos que luchar con más fuerza. Y tiene que venir desde la base. Tiene que venir de los propios cineastas. Estarán los hermanos Safdie, estará Chris Nolan, ¿sabes a qué me refiero? Y tendrás que golpear por todas partes. Golpéalos y no te rindas. Demuestra lo que vales. Sal y hazlo. Ve a reinventarte. No te quejes. Esa es la verdad, porque tenemos que salvar el cine”, manifiestó Scorsese.

El director también asegura que para él esto no se refiere únicamente a dramas, thrillers o películas como las de su filmografía, ya que el cine no tiene por qué ser serio. Pero sí que hace una distinción entre lo que es y no es el cine de verdad. “Creo que ese contenido manufacturado no es realmente cine", critica Scorsese.

"Lo que quiero decir es que es contenido fabricado. Es casi como si la inteligencia artificial hiciera una película. Y eso no significa que no tengan directores increíbles y gente de efectos especiales haciendo hermosas obras de arte. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significan estas películas? ¿Qué te aportarán? Aparte de una especie de consumación de algo que luego eliminas de tu mente, de todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué te está ofreciendo?", sentencia.

Martin Scorsese y su guerra con Marvel

La batalla entre Martin Scorsese y el cine de Marvel en realidad lleva varios años en activo. Las críticas del director no se basan en vapulear a los filmes de superhéroes o de otras grandes franquicias, sino en criticar que están fagocitando al cine autoral —sea de alto o bajo presupuesto—. En 2019 incluso las comparó con parques de atracciones. "Eso no es cine de seres humanos intentando expresar experiencias emocionales y físicas a otro ser humano", señalaba entonces.

Ante esas declaraciones, millones de fans mostraron su disconformidad con Scorsese a través de las redes sociales. También lo hicieron varias personalidades de la industria que sí han trabajado en franquicias. Por otro lado, directores como Brian de Palma se unieron al neoyorquino en su cruzada personal.

Scorsese incluso publicó una carta abierta meses después para explicarse, dejando claro que su gran problema con ellas está en el cómo se hacen. "Las películas están diseñadas para satisfacer un conjunto específico de demandas y para ser variaciones de un número finito de temas", mencionaba. "Tienen mercados estudiados, están probadas con audiencias y son analizadas, modificadas, vueltas a analizar y vueltas a modificar hasta que están listas para el consumo", añadía, eliminando el riesgo de la ecuación.

"Este es un momento precario en cuanto a la exhibición, y hay menos cines independientes que nunca", indicaba. Con ello, hacía referencia a las posibilidades del público de ver cine alejado de las franquicias en la gran pantalla. "Si me dices que eso sucede por un mero asunto de oferta y demanda y por darle a la gente lo que quiere, estoy en desacuerdo. Es como la pregunta del huevo y la gallina. Si al espectador solo se le vende una cosa eternamente, por supuesto que solo va a querer más de lo mismo", argumentaba Scorsese al respecto. Años después, parece que su opinión no ha cambiado.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente