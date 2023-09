Uno de los “problemas” actuales de Netflix, es su enorme catálogo, lleno de opciones que a menudo pasan desapercibidas para el suscriptor. El gigante de los servicios online, que presume de estrenar películas y series originales cada mes, se ha convertido en un reto para los amantes del cine. En especial, para los que desean una selección cinematográfica de mayor calidad que la que pueden encontrar entre listas de popularidad.

Particularmente, ahora que Netflix se ha convertido en la productora de algunas de las mejores cintas de Hollywood. Con el objetivo de obtener reconocimiento crítico, la compañía dedica esfuerzo en añadir a su catálogo obras multipremiadas y de autores reconocidos. También, de financiar el rodaje de películas que, por lo general, les llevaría esfuerzo encontrar un lugar en el mundo de cine contemporáneo. El resultado es una mezcla entre éxitos de las temporadas de premios, con experimentos de autor que destacan en el panorama cinematográfico contemporáneo.

Te dejamos cinco recomendaciones de largometrajes de calidad que puedes ver ahora mismo en Netflix. Desde la ganadora del año 2023 como mejor guion en el festival de Venecia, a la cinta que llevó a una directora a lograr un histórico triunfo en los Oscar. La recopilación abarca propuestas, géneros y premisas por completos distintas, unidas por un mismo objetivo. Demostrar que las plataformas por suscripción también pueden ser el espacio ideal para disfrutar de una gran experiencia como espectador.

El Conde

La reciente galardonada como mejor guion original en el Festival de Venecia, llega a Netflix apenas a días de su estreno en salas. El Conde de Pablo Larraín, es una combinación de una biografía subversiva de Augusto Pinochet, una película de terror y una sátira.

La mezcla logra convertir al dictador chileno en una criatura sombría y peligrosa que arranca corazones y analiza su lugar en la historia. Todo, mientras la sangre del vampiro le convierte en un eterno asesino que devora corazones de sus conciudadanos.

El cineasta, conocido por sus perspectivas inusuales acerca de figuras históricas como la que mostró en Jackie y Spencer, alcanza en El Conde, un nuevo nivel poético. Con un riguroso uso de los tópicos del cine de vampiros, la historia se convierte en una reflexión sobre el poder, la codicia y la crueldad. Todo, en medio de un apartado visual destacado y un argumento que mantiene el interés acerca de los misterios de los grandes monstruos históricos hasta su escena final. Una obra extraña que puedes disfrutar ahora mismo en Netflix.

Sin novedad en el frente

La película de Edward Berger, basada en la novela homónima de Erich Maria Remarque, fue una de las mejores del año 2022. Sin ser directamente un manifiesto antibelicista, capta toda la crudeza y violencia en el campo de batalla. También, evita romantizar a la Primera Guerra Mundial y transforma el enfrentamiento en varias de las escenas más duras y violentas del cine reciente.

No obstante, su mayor fortaleza no es lo gráfico de sus secuencias o la inspirada fotografía de James Friend. Su punto más fuerte, es la forma como la historia convierte al idealismo en un camino a la pérdida de la inocencia y al final, un fracaso colectivo. Sus personajes, jóvenes que creen que luchan por la justicia y la paz, encontrarán que medio de los disparos y las explosiones, la muerte no distingue banderas. Tampoco, las víctimas entre el fuego y el horror son algo más que rehenes del poder convertido en manipulación brutal.

Con nueve nominaciones al Oscar, la cinta sorprendió a la Academia de Artes y Ciencias cinematográficas de Hollwyood. A pesar de que buena parte de su promoción durante la época de premios, ocurrió ya estaba en el catálogo de Netflix. Un logro de importancia para la plataforma.

Mank

David Fincher adaptó este guion escrito por su padre Jack y corrió uno de los mayores riesgos de su carrera. Rodada en blanco y negro, con una línea de tiempo disruptiva y un punto de vista cruel acerca de Hollywood, Mank es una obra poco común. Biografía del escritor Herman Mankiewicz, el autor original de la célebre Ciudadano Kane, es una alegoría sobre la corrupción y la codicia. Eso, mientras analiza la decadencia moral e intelectual de uno de los grandes nombres de la meca del cine en su época dorada.

Pero en el director, no quiere dar lecciones de moral o juicios sensibleros. Por lo que se enfoca directamente en el carácter complicado, violento y a menudo contradictorio de Mank (Gary Oldman). La versión para la ficción del hombre real, está llena de lugares oscuros y al final, de un profundo sufrimiento espiritual que jamás se resuelve. Lo que convierte a la cinta en una perspectiva dura acerca de la búsqueda del éxito.

Con diez nominaciones al Oscar 2021, fue una de las películas más exitosas de un año marcado por el parón sanitario de la pandemia. Pero eso no evitó que el largometraje brillara como obra rara en el extenso repertorio de David Fincher, uno de los autores más respetados del séptimo arte actual.

El irlandés

Martin Scorsese convierte a la obra I Heard You Paint Houses de Charles Brandt, en una épica crepuscular sobre el mundo de la mafia. El director, conocido por su obsesión con la culpa y la incapacidad para redimirse de sus personajes, convierte a la historia en una reflexión del miedo.

Frank Sheeran (Robert de Niro), relata su vida como asesino, pero además, su relación con Jimmy Hoffa (Al Pacino). Lo que lleva a profundizar en el horror del submundo criminal, sus matices e incluso, la improbable lealtad que une a sus miembros.

La película, con más tres horas de duración, puso a prueba la capacidad de su director para contar relatos sobre la moral controvertida. Particularmente, la evolución de la amistad y las relaciones de poder entre hombres brutales. Con críticas que destacaban la forma en que Martin Scorsese profundizó con una rara sensibilidad en la vida criminal de sus figuras, se considera una de sus mejores películas. Eso, a pesar de los señalamientos que recibió por usar efectos digitales para envejecer a sus actores y el aire contemplativo de su premisa.

El poder del perro

En 1967, la novela El poder del perro de Thomas Savage, sorprendió a la crítica por explorar en la virilidad y el deseo desde un ángulo perverso. Jane Campion tomó lo mejor de la ficción y la convirtió en una cuidadosa exploración acerca de la masculinidad, la crueldad y al final, el instinto asesino. Todo, en medio de paisajes atemporales que convirtieron a sus personajes en víctimas y rehenes de una historia retorcida que acaba en una tragedia.

La directora, conocida por profundizar en temas incómodos, encontró en la cinta el vehículo ideal para analizar el comportamiento masculino. Mucho más, el elemento erótico en medio de entornos machistas. Al final, la película es un cuento con aires góticos sobre el desamor y la angustia existencial, que le brindó a su directora un segundo Oscar y un lugar en la historia de Hollywood.

