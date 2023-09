John Wick estrenó el pasado mes de marzo su cuarta película. Durante mucho tiempo se rumoreó con que esa sería la última entrega de la franquicia, que desde entonces pasaría a centrarse en los spin-offs. Sin embargo, en mayo el presidente de Lionsgate Motion Picture Group confirmó el desarrollo de John Wick 5. Una idea con la que, paradójicamente, Keanu Reeves, el actor que da vida al protagonista, no estaba nada de acuerdo.

En los instantes finales de John Wick 4, el héroe consigue derrotar a todos sus enemigos. Sin embargo, las constantes luchas y heridas infligidas en su cuerpo le llevan a desangrarse y caer inconsciente en las escaleras de Montmartre, en París. Así, en la escena final, Winston se despide de él en su tumba, la cual han colocado al lado de la de su mujer. Una alegórica imagen con la que simbolizar el reencuentro que Wick tanto ansiaba. Todo parecía indicar que el infalible asesino había muerto.

Y esto es precisamente lo que Reeves había pedido a los responsables de la saga. El productor Basil Iwanyk ha confirmado a Collider que el actor suplicó acabar de una vez con la vida de su querido personaje. "Después de la segunda, tercera y cuarta película, hacerlas es muy agotador y destruye a Keanu, física y emocionalmente", explicó Iwanyk con motivo de la serie The Continental. "Al final, él siempre dice: 'No puedo volver a hacer esto', y nosotros estamos de acuerdo con él. El tipo es solo una cáscara de sí mismo porque simplemente sale y va a por ello. Él dijo: 'Quiero que me maten definitivamente al final de esta película'", reconoce el productor.

Sin embargo, finalmente desde la compañía se decidió no hacerle caso al completo. Aunque se mostró una presunta muerte de John Wick y su posterior entierro, el cadáver no llegó a verse dentro del ataúd. Y sin cuerpo, en el cine ya se ha demostrado que se puede jugar a las resurrecciones. "Pensamos: 'Sabes, lo dejaremos abierto en un 10 %", sugiere entonces Iwanyk. A eso es a lo que se ha agarrado el estudio para poner en marcha una entrega más.

Lo próximo de John Wick

Pero, a pesar de que John Wick 5 está anunciada, aún hay otros proyectos previos sobre la franquicia que llegarán antes. El primero de ellos, inminente, es la serie The Continental. Amazon Prime Video estrenará el 22 de septiembre una historia que indagará en el pasado del irremplazable Hotel Continental de Nueva York a finales de la década de los 70. Una propuesta en la que el protagonista será el mismísimo Winston Scott, el personaje de Ian McShane. En esta ocasión, su versión joven será interpretada por Colin Woodell. Además, la serie contará con Mel Gibson en el papel de un importante jefe de la mafia.

La otra gran expansión del universo de John Wick llegará con Ballerina. Esta película protagonizada por Ana de Armas presentará la historia de una brutal asesina entrenada desde niña que buscará venganza contra aquellos que mataron a su familia. Además, se profundizará en la organización de la Ruska Roma que pudo verse en John Wick 3. Como guinda del pastel, la cinta contará con la presencia de Reeves en su papel de Wick. El filme llegará a los cines el 7 de junio de 2024.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente