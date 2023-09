La adaptación en live action de One Piece ya ha llegado a Netflix. Y, a nivel general, tanto crítica profesional como público han alabado el trabajo de adaptación de la serie. La franquicia que nació como manga y se expandió como anime es una de las más aclamadas de la historia de la cultura popular. Actualmente, tiene ya 26 años, pero sigue en activo con nuevos capítulos en las viñetas y episodios de televisión de manera periódica. Por ello, el servicio de streaming no podía acometer la historia al completo en una sola temporada.

El One Piece de Netflix tan solo cubre los cien primeros capítulos del manga, lo que se conoce como la Saga del East Blue. Pero, pese a centrarse en menos de una décima parte de la aventura de Luffy y compañía, esto seguía siendo demasiado amplio. Por ello, Netflix tuvo que recortar. En cualquier caso, la serie termina con una escena final que deja abierta la puerta a regresar con más temporadas.

Tras derrotar a Arlong y a los hombres pez en Arlong Park, y después de descubrir las verdaderas intenciones de Garp, Luffy y la tripulación ponen rumbo a la Grand Line. En el Going Merry, todos los piratas del Sombrero de Paja juran permanecer juntos y luchar para cumplir sus respectivos sueños. Con esa emotiva escena, los protagonistas se despiden. Pero Netflix tenía guardada una escena más, que llega una vez que la serie funde a negro. Poco a poco aparece cada vez más humo. Y, tras él, una silueta emerge.

Un hombre de cabello blanco, de espaldas y fumando dos puros, observa el cartel de "se busca" de Luffy. En ese momento, prende el papel con uno de los puros justo en el ojo del joven pirata. La escena es nada menos que un guiño a los fans del manga y el anime de One Piece. Este misterioso personaje no es otro que el Capitán Smoker, uno de los grandes antagonistas de la franquicia. Se trata de un marine increíblemente poderoso por haber consumido una fruta del diablo y que odia a los piratas profundamente. De hecho, dicha escena está introduciendo el único arco de la Saga del East Blue que la compañía no ha adaptado en la primera temporada.

En el manga, después de acabar con Arlong y antes de marchar a la Grand Line, Luffy y los demás viajan momentáneamente a Loguetown, el lugar en el que Gold Roger, el rey de los piratas, fue ejecutado. Es allí donde conocen por primera vez a Smoker y donde tendrán su primer enfrentamiento. Además, también se cruzarán otra vez con Buggy y Alvida, quienes han formado alianza. Ambos villanos aparecen juntos en los compases finales del octavo episodio del live-action, confirmando una vez más que el siguiente paso en One Piece será adaptar ese arco narrativo.

¿Habrá segunda temporada de One Piece?

Es evidente que los creadores de la serie, empezando por Eiichiro Oda —creador del manga de One Piece— han querido guardarse el arco de Loguetown para conectar la primera temporada con la segunda. Pero, a pesar de sus planes, lo cierto es que Netflix aún no ha dado luz verde a la continuación. La plataforma suele esperar a que pase un mes desde el estreno de sus series antes de confirmar el desarrollo de más episodios.

Y, a pesar de las buenas críticas y del éxito que parece que ha tenido, One Piece no ha sido excepción en esa estrategia. Lo más probable es que la plataforma contente a los fans y de vía libre para seguir adaptando el viaje de los piratas del Sombrero de Paja. Pero todo dependerá de los números que finalmente consiga la primera temporada. Si el fenómeno se asienta, la temporada 2 podrá darse por garantizada. En caso contrario, la serie podría ser cancelada.

