La adaptación de One Piece de Netflix es un homenaje al manga original de Eiichiro Oda, por lo que procura adaptarlo de la manera más fiel posible. No obstante, cambia algunas de sus partes más populares, en beneficio de hacer más comprensible la historia. La obra, que abarca más de 24 años de transmisión y 1074 capítulos, se extiende por docenas de sagas y arcos argumentales. Por lo que el grupo de guionistas encabezados por Tom Hyndman tuvo que decidir cuáles de los cientos de aventuras disponibles, llegarían a la serie. Lo que incluye la historia de origen de Luffy (Iñaki Gody) y su intrépido grupo de piratas.

Eso provocó cambios mayores y menores en la forma de ordenar el material disponible. Todo con el objetivo que pueda ser disfrutada tanto por los fanáticos más grandes, como por público nuevo. Así que cuenta, a grandes rasgos, la premisa de un tesoro mágico perdido, que convertirá al que descubra su ubicación en rey de los piratas. Lo que provoca que un inmenso grupo de corsarios, de todos los orígenes, se echen al mar en su busca.

Ahora bien, aunque en esencia es lo mismo que cuenta el anime, la adaptación de One Piece en Netflix ordena la información de manera distinta. En comparación, los cambios ayudan a que la narración en pantalla pequeña sea más rápida y fluida. Pero, con todo, hay una gran cantidad de detalles que introducen personajes a destiempo o desvían sucesos mayores a momentos inesperados.

La saga East Blue de One Piece

La primera saga de One Piece está compuesta por seis arcos, cuatro de los cuales abarca la adaptación de Netflix. Cada uno de este grupo de episodios, engloban sucesos distintos y autoconclusivos, que se conectan entre sí poco a poco. Para el final de esta primera parte de la historia, la mayoría de los personajes principales han sido presentados o en introducidos en la historia a cabalidad. Algo que la serie de la plataforma también hace, aunque sintetizando la mayor parte del argumento.

En general, los dos primeros episodios no se desvían demasiado del primer arco de la Saga East Blue. En concreto, se muestra la muerte de Gol D. Roger (Michael Dorman) y el comienzo de la búsqueda del tesoro pirata, One Piece. Pero, una vez que Luffy llega a Shells Town y se encuentra con Zoro (Arata Mackenyu), Helmeppo (Aidan Scott) y el Capitán Morgan (Langley Kirkwood), la narración sufre modificaciones.

Una de las más llamativas, es que el grupo de delincuentes, conocido como Barokku Wākusu, se presenta en la ficción casi de inmediato. En el manga, tarda más 100 episodios en aparecer. También, hay pequeñas decisiones que implica cómo ubicar a Luffy cuando Zoro se enfrenta a Helmeppo y resulta capturado por el malvado Morgan. De hecho, es a este último al que roban el mapa de Gran Line, en lugar de a Buggy the Clown (Jeff Ward). También, el vicealmirante Garp (Vincent Regan), que tarda más de dos arcos en formar parte de la historia, aparece en el primer capítulo de One Piece.

Ciudad Orange

Otra variación que puede sorprender a los seguidores del manga, es lo que rodea a los Sombreros de Paja al llegar a Ciudad Orange. Una vez ahí, descubren que Buggy se apoderó del pueblo y esclavizó a sus habitantes.

En el anime, todo esto pasa en cinco episodios. Lo que implica que la acción en la serie de Netflix se hace mucho más sencilla. Eso ocasionó que se eliminará Mohji, la mano derecha del payaso malvado y el perro local, Chouchou. A la vez, que toda la acción transcurriera dentro de una carpa y que los diversos secuaces del Payaso Pirata, fueran incluidos como cameos o directamente sean ignorados por la trama principal.

Cómo los Sombreros de Paja obtienen el Going Merry

Las mayores transformaciones en el relato de One Piece, suceden justo en los dos episodios que condensan esta parte de la historia. De modo que, la forma en que los Sombreros de Paja logran obtener al Going Merry, su primer barco, es sustancialmente distinta a como se narra en el manga.

Para comenzar, la enfermedad de Lady Kaya (Celeste Loots) cambia de origen. En el manga, se debilita luego de llorar desconsoladamente la muerte de sus padres. En la adaptación de Netflix, es envenenada por su mayordomo, Klahadore/Kuro (Alexander Maniatis). Este es el líder de los Piratas Gato Negro, cuyo grupo se elimina en su totalidad, a excepción de dos miembros. El argumento, también hace más emotivo el bautizo del primer buque de la tripulación de Luffy. El motivo es que el personaje Merry muere, y en su memoria, se bautiza al futuro hogar del grupo del joven héroe.

Pero el cambio más dramático (y que afecta, en cierta medida, su impacto), es la revelación que el vicealmirante Garp es el abuelo de Luffy. En el manga y anime, el dato se descubre, pasan mucho después y tiene considerable importancia. En la serie de Netflix ocurre en el final del episodio cuatro y sin mayor complicación.

Los cambios en Baratie

El momento en que Luffy y su tripulación conocen a Sanji (Taz Skylar), su nuevo cocinero, podría sorprender a los seguidores del anime. Por un lado, el famoso restaurante marino Baratie llega a la adaptación de One Piece con la misma apariencia que ofrece en el manga. En otras palabras, una enorme edificación en mitad del mar, con espacios y toda una marina para clientes. Pero, al otro extremo, lo que ocurre en su interior es distinto en muchas formas al original.

En el quinto capítulo de One Piece en Netflix, Luffy termina por ser retenido en el Baratie, luego de comer y no cancelar sus facturas. Al contrario, en el material original, paga el daño causado al restaurante cuando arriba a bordo del Going Merry por primera vez. Un punto curioso —en particular porque es una de sus apariciones más importantes— el personaje Don Krieg (Milton Schorr) es eliminado. Lo que implica, que tampoco hay rastros de la batalla de la tripulación de Luffy contra él o sus acompañantes.

En su lugar, hace su primera aparición el Gyojin Arlong (McKinley Belcher III), que llega en búsqueda del mapa en posesión de los Sombreros de Paja. Otra figura conocida que se incluye en la adaptación es Dracule Mihawk (Steven Ward), enviado en búsqueda de Luffy. Lo cual contradice la versión del anime, en la que el peligroso pirata llegó al restaurante marino mientras trataba de encontrar a Don Krieg.



Arlong Park

En el séptimo y octavo capítulo de One Piece, el último arco contenido en la adaptación, sigue los intentos de la tripulación de Luffy por rescatar a Nami (Emily Rudd). Según lo explicado en el episodio seis, la chica, con habilidad para la navegación, traicionó a la tripulación del Going Merry. Pero, en realidad, se trata de un pacto esclavizante que sostiene el personaje con Arlong.

El guion decide, entonces, explicar pronto el motivo por el cual, la raza de los Gyojin, a la que pertenece este último, odia a los seres humanos. A la vez, profundizar en las espantosas condiciones que vivieron a manos de sus explotadores. Un punto que solo se revela mucho más adelante en el anime.

Finalmente, el enfrentamiento entre Garp y Luffy, ocurre en la adaptación, mucho antes que en el material original. Lo que puede resultar anticlimático, de cara a una posible segunda temporada y la exploración del pasado del personaje principal de la historia.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente