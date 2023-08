Meta al fin presentó la esperada versión web de Threads, la red social que busca posicionarse como una alternativa a X (Twitter). A casi dos meses del lanzamiento de las aplicaciones para móviles, las plegarias de los usuarios surtieron efecto. Desde hoy es posible publicar desde cualquier navegador, aunque no para todos los usuarios.

La web de Threads cuenta con un diseño básico, pero funcional e incluye todas las funciones de la app. Los usuarios pueden publicar un hilo desde la parte superior del feed o haciendo clic en el ícono correspondiente del menú principal. Este último incluye accesos directos al buscador, las notificaciones y tu perfil de usuario.

Otra característica heredada de la app es el feed de seguidos. La web de Threads abre el feed de sugeridos por defecto, por lo que si quieres cambiarte al que muestra las cuentas que sigues tendrás que presionar un botón ubicado en la esquina inferior izquierda. En caso de que no aparezca, solo presiona el logotipo de Threads para activarlo.

Por último, la versión web de Threads también permite cambiarte entre modo oscuro y claro desde el menú de hamburguesa (sin pan) que se encuentra en la esquina superior derecha. Y si te preguntas cómo se actualiza tu feed, la respuesta es tan simple como presionar el logotipo de la app ubicado en la parte superior.

Lamentablemente, la web de Threads no está disponible en Europa. La red social no cumple con las normativas de privacidad vigentes de la Unión Europea, por lo que los usuarios de esta región no pueden acceder a la aplicación o la versión web. El truco del VPN tampoco funciona, ya que Meta comenzó a bloquear esta práctica desde mediados de julio.

Threads da un paso importante para evitar la fuga de usuarios

La versión web de Threads expandirá el alcance de la aplicación de Meta-Instagram.

Hasta hace unos días, una de las desventajas de Threads frente a X (Twitter) era la ausencia de una versión web. La red social de Meta se lanzó en exclusiva para móviles, lo que limitaba su uso a los tiempos de ocio. La respuesta de los usuarios no se hizo esperar y entre la lista de peticiones estaba la posibilidad de publicar o visualizar el feed desde cualquier navegador.

Hasta ahora, Meta ha escuchado a la comunidad lanzando actualizaciones constantes a la aplicación. Adam Mosseri, jefe de Instagram, se ha mantenido activo respondiendo en los hilos de otros usuarios y anunciando nuevas características en Threads. La respuesta de los directivos ha sorprendido a muchos, sobre todo si consideramos que Mosseri ha ignorado las quejas en Instagram durante años.

Con Threads, el gigante tecnológico no se puede dar el lujo de fallar y necesita redoblar esfuerzos para impedir la fuga de usuarios. Tras batir todos los récords durante su lanzamiento, la nueva red social perdió más de la mitad de las personas que se registraron en su momento. La llegada del feed cronológico para visualizar las cuentas que seguimos y la nueva versión web ayudarán a recuperar a aquellos que se fueron.

La estrategia de Zuckerberg y compañía no se queda ahí. En los próximos meses veremos una integración más robusta con Instagram que incluirá enlaces a Threads para atraer a nuevos usuarios y mejorar la retención. El CEO de Meta se muestra optimista en sus planes por hacer crecer la comunidad, aunque no ocurrirá de la noche a la mañana.

"Hemos ejecutado este libro de jugadas muchas veces (FB, IG, Stories, Reels, etc.) y estoy seguro de que Threads también está en un buen camino" declaró.

