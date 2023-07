Meta está buscando la forma de hacer que aquellos que se registraron en Instagram Threads, la nueva alternativa a Twitter, se queden en la red social, después de que más de la mitad de los usuarios decidieran abandonar la plataforma tras un éxito inicial de récord, indica Reuters.

En una reunión interna a la que ha tenido acceso el citado medio, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha afirmado a sus empleados que la retención de usuarios en la nueva red social ha sido mayor de lo esperado, “aunque no perfecta”. El ejecutivo también ha destacado que hubiese sido ideal que, de los 100 millones de usuarios, al menos la mitad continuaran utilizando Threads. No obstante, se muestra optimista subrayando que “todavía no han llegado” a conseguirlo.

Zuckerberg mencionó, además, que la caída inicial en Instagram Threads es algo “normal” en una red social nueva. Y que ahora, el plan es diseñar funciones que ayuden a retener a más usuarios. Algunas de ellas, ya se han anunciado previamente y estarán disponibles en las próximas semanas; como la versión de escritorio o una nueva opción de búsqueda. Meta, no obstante, está ideando otras mejoras que ayuden a mantener a los usuarios activos durante más tiempo. También hacer que aquellos que abandonaron la red social, vuelvan a usarla.

Una de estas mejoras que podrían servir como lo que Meta llama un “gancho de retención” es “asegurarse de que las personas que están en la aplicación de Instagram puedan ver hilos importantes”, ha detallado uno de los directivos de Meta.

Instagram Threads no ha hecho que Meta de marcha atrás en los planes del metaverso

Pese al éxito inicial de Instagram Threads y la intención de Meta de avanzar en la nueva red social con más funciones, la compañía sigue centrada en el metaverso. Lo hace, aparentemente, en menor medida. El propio Zuckerberg ha confirmado que el desarrollo de un mundo virtual “no estaba muy adelantado a lo previsto”. Pero sí “encaminado”.

Aun así, el CEO de Meta destaca en avanzar e invertir en este campo antes de que compañías como Google o Apple, que tienen más experiencia en la creación de sistemas operativos, lo hagan. Esperan tener listo un metaverso en la década de 2030, donde afirman que esta tecnología tendrá una adopción masiva.

Mientras tanto, el año de la eficiencia en Meta, que también es el año del lanzamiento de Threads, parece estar danto sus frutos. La firma ha reporta un aumento en los ingresos del 11% durante el segundo trimestre, alcanzando los 32 mil millones de dólares. Superan así las estimaciones de los analistas, quienes esperaban unos ingresos de 31 millones de dólares.

