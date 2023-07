Threads, la nueva plataforma de Meta, no va a estar disponible en Europa. No, al menos, en sus primeros compases. Eso es lo que informa el diario irlandés Independent, el cual cita a portavoces de la Comisión de Protección de Datos del mencionado país.

La razón tras esta situación no es otra que las leyes protectoras de privacidad existentes en la región. El organismo regulador ha asegurado haber mantenido conversaciones con la compañía estadounidense en lo que respecta a este nuevo servicio. Y, aunque no ha llegado a bloquear de manera oficial su lanzamiento en Europa, sí ha confirmado al citado medio que Threads, en su estado actual, no cumple con las normativas de privacidad vigentes en la región, por lo que no se lanzará en la UE.

Meta, por el momento, no ha confirmado la información de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Tampoco se conoce si se trataría de una medida temporal o permanente. No obstante, considerando el enfoque global de la compañía con sus servicios, lo más probable es que termine aterrizando oficialmente en la Unión Europea.

Threads puede ser la mayor amenaza para Twitter en años

El lanzamiento de Threads se produce en un momento en el que Twitter sangra por diversos frentes. Los múltiples cambios impuestos por Elon Musk han causado múltiples críticas por parte de la comunidad de usuarios de la red social. La más reciente ha sido la limitación en el consumo de tweets a aquellas personas que no tienen su cuenta verificada (pagan por Twitter Blue).

La idea de Meta es capitalizar con Threads todo el descontento alrededor de Twitter, algo que ya han intentado otras plataformas como Bluesky o Mastodon –pero sin un éxito significativo en ninguno de los casos–. Threads, además de tener a una empresa con grandes recursos humanos y materiales detrás, también puede aprovechar el resto de plataformas sociales de Meta para lograr esa tracción inicial que a menudo es fundamental en el éxito de un nuevo servicio.

En principio, Threads estará disponible este jueves. Será a partir de dicho momento cuando podamos conocer no solo el funcionamiento de la nueva red, sino también la aceptación que recibe por parte de los usuarios.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente