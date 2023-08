El Oppo Find N2 Flip ha sido una de las grandes revelaciones del 2023 en el segmento de smartphones plegables. Sin embargo, pese a que apenas lleva 6 meses en el mercado, su sucesor estaría a la vuelta de la esquina. Según una reciente filtración, Oppo presentaría una nueva generación de este modelo, seguramente bajo el nombre de Find N3 Flip, el próximo 29 de agosto.

El dato no deja de ser sorpresivo, en especial por el poco tiempo que ha transcurrido desde que la actual versión se ha puesto a la venta. Recordemos que tanto el Find N2 como la variante Flip se presentaron en diciembre de 2022, pero arribaron al mercado en febrero de este año.

Si el dato publicado por el leaker Max Jambor, quien suele disponer de información bastante confiable, es verídico, el Oppo Find N3 Flip vería la luz en tiempo récord. De todos modos, que se lo presente a fines del mes en curso no necesariamente significa que ya salga a la venta. No obstante, podría reemplazar a la actual generación cuando ni siquiera tiene un año de antigüedad.

Además, los rumores apuntan a que el smartphone no traería grandes cambios. Según recoge 9to5Google, el elemento diferenciador del Oppo Find N3 Flip sería la nueva cámara externa, que ahora dispondría de tres sensores y no dos. Por lo demás, tanto el hardware como el diseño serían idénticos al Find N2 Flip.

El Oppo Find N3 Flip llegaría este mismo mes

Por supuesto que el Oppo Find N3 Flip no llegaría solo. Se especula con que la marca utilice el mismo evento para introducir nuevas versiones de otros productos. Específicamente, el Oppo Find N3, su otro smartphone plegable, y el Oppo Watch 4 Pro, su nuevo reloj inteligente.

Si nos enfocamos solamente en los móviles, el Oppo Find N3 seguiría los pasos del Flip y sería una actualización menor comparado con su predecesor. Al parecer, podría llegar con soporte para carga rápida cableada de hasta 100 vatios. Y no se descarta que reincorpore la carga inalámbrica a través del estándar Qi, que fue parte del Find N original, pero que se eliminó en el Find N2.

Con respecto al Find N3 Flip, será interesante ver cómo logra Oppo justificar una actualización tan pronta. Recordemos que el actual plegable con formato de concha recibió excelentes críticas, ubicándose como una de las referencias más destacadas del segmento. Aunque también es cierto que en los últimos meses le ha surgido mayor competencia. Principalmente, de la mano de Motorola y el Razr 40 Ultra, y de Samsung y el Galaxy Z Flip 5.

Quedará por verse si la adición de una cámara y algún que otro cambio menor justifican el lanzamiento de un nuevo modelo en un plazo tan breve. Por lo pronto, solo resta esperar para saber si, efectivamente, Oppo nos sorprende el próximo 29 de agosto con nuevos modelos plegables.

Por otra parte, estaremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir sobre si el supuesto Oppo Find N3 Flip puede llegar a Europa o no. No olvidemos que, en marzo pasado, surgió el rumor de que esta marca, al igual que OnePlus, abandonaría el viejo continente. Y si bien la firma salió al cruce de las especulaciones, no dejó en claro si pretendía seguir lanzando nuevos productos en los mercados europeos donde actualmente opera.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente