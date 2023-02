El Oppo Find N2 Flip es el móvil por el que Samsung debe preocuparse. Estas son las conclusiones a las que llegué tras una primera toma de contacto con el último plegable de la firma asiática, que llega a España por unos 1000 euros y que incluye algunas ventajas importantes frente al Galaxy Z Flip 4, como una arruga en la pantalla menos pronunciada, un panel exterior más grande o un diseño general más resistente.

Son, sin duda, ventajas que lo ubican como uno de los mejores plegables del momento y, por tanto, una alternativa ideal a todos aquellos smartphones de “tipo concha” —es decir, donde su pantalla se pliega y despliega en formato vertical—. El Oppo Find N2 Flip, no obstante, también tiene que demostrar que es un digno rival al resto de móviles con pantalla flexible en otras áreas que también son relevantes. Entre ellas, la cámara, el rendimiento, la autonomía, la calidad de la pantalla, etc.

Curiosamente, estos puntos son muy parecidos a los que incluyen el resto de móviles con este formato. Por ejemplo, el Oppo Find N2 Flip tiene una doble cámara con un sensor gran angular (de 50 megapíxeles en este caso) y una cámara ultra gran angular (de 8 megapíxeles. El Galaxy Z Flip tiene la misma configuración, aunque la resolución de los sensores es diferente. Ahora bien, incluso en estas similitudes, tiene detalles que pueden aportar algo de ventaja frente a su competencia.

Su pantalla es de 6,8 pulgadas, y tiene una resolución similar al resto de sus competidores. La ventaja, sin embargo, es esa prácticamente invisible arruga en la pantalla.

Del mismo modo que el Z Flip 4 y el Motorola Razr, tiene una pantalla exterior para visualizar información relevante. La de este Oppo Find N2, sin embargo, es de mayor tamaño.

Su batería también es más grande que la de su competencia, con 4.500 mAh.

Cuenta con una doble cámara principal, pero con un aliado muy interesante: Hasselblad.

Lo importante, ahora, es conocer si todos estos puntos son realmente una ventaja frente a su competencia y si, por tanto, el Oppo Find N2 Flip es la opción ideal a la hora de comprar un móvil plegable.

Presumiendo de diseño y pantalla

No hay duda que uno de los puntos más llamativos del Oppo Find N2 Flip es su diseño. El plegable de Oppo, reitero, cuenta con un formato de “tipo concha”, donde su pantalla se pliega en formato vertical. Su construcción, sin embargo, es mucho más sofisticada que la de cualquier otro móvil con pantalla flexible. Al menos, que la de cualquier otro móvil plegable de este estilo que he probado.

Esta buena construcción, en parte, es gracias a su bisagra, que incluye un mecanismo algo diferente al resto de móviles. En este caso, cuando la pantalla está completamente plegada, la bisagra esconde parte del panel en su interior y la flexiona creando una especie de forma de lágrima que hace que, al desplegar el panel, la arruga no se marque en exceso.

El mecanismo también hace que el Find N2 Flip sea más resistente. Según Oppo, su móvil es capaz de aguantar hasta 400.000 pliegues —el equivalente a unos 100 pliegues al día durante 10 años—. El hecho de que la bisagra sea capaz de flexionar la pantalla hasta, digamos, esconder una gran parte en su interior, también repercute en la resistencia del panel, pues cuando el móvil está completamente plegado, no hay espacio entre los dos cantos de la pantalla; algo que evita que se cuele polvo o algún elemento que pueda dañar el panel.

Y hablando de la pantalla, la del Oppo Find N2 Flip es de 6,8 pulgadas. Se trata de un panel AMOLED con una resolución Full HD+ (de 1080 x 2520 píxeles), así como una frecuencia de actualización variable de 120 Hz —es decir, la tasa de refresco varía dependiendo de lo que esté reproduciendo el dispositivo—.

Su pico de brillo máximo, además, es de 1600 nits. Es una pantalla que no deja indiferente y que iguala no solo al resto de sus alternativas, sino a otros móviles de gama alta. Por ponerme quisquilloso, los tonos blancos son demasiados fríos para mi gusto; algo sin importancia, pues la tonalidad de la pantalla se puede modificar desde los ajustes del sistema.

¿Se nota o no se nota la arruga? Es importante recalar que, pese a que la arruga es considerablemente menos pronunciada que la de otros móviles, sigue estando ahí. Es más fina, eso sí, y apenas se percibe visiblemente si sostenemos el dispositivo de frente, pues en diferentes ángulos sí es posible ver algo de reflejo.

Al tacto, sin embargo, sí es posible notarla. Aunque, de nuevo, de forma considerablemente menos pronunciada que en otros dispositivos, y esto es, sin duda, una gran noticia. Al final, y hasta que no se desarrollen otras tecnologías que permitan esconder la arruga, la marca del pliegue siempre va a estar ahí. De forma más o menos pronunciada, pero el hecho de flexionar la pantalla hace que, inevitablemente, se cree esa marca. Por tanto, se agradece que sea considerablemente menos pronunciada.

Así es la pantalla exterior del Oppo Find N2 Flip

El Oppo Find N2 Flip también cuenta con una pantalla exterior de 3,26 pulgadas cuyo objetivo es visualizar información relevante cuando el móvil está completamente plegado. Por ejemplo, las notificaciones, el tiempo, etc. También sirve para acceder a algunas opciones rápidamente, como a los modos de la cámara o al temporizador, y cuenta, además, con algunas funciones extra que son muy bienvenidas y que se obtienen gracias al gran tamaño de pantalla.

Una de estas opciones es la posibilidad de establecer respuestas rápidas para, valga la redundancia, responder notificaciones. De este modo, por ejemplo, cuando recibimos un mensaje, podemos pulsar sobre él desde la pantalla exterior y escoger una de las respuestas para que se envíe rápidamente. El Oppo Find N2, eso sí, pide primero desbloquear el terminal mediante algún método de identificación, como el lector de huellas dactilares.

La pantalla exterior del Find N2 Flip también tiene algunas características de personalización que no aportan nada especialmente útil, pero que resultan muy curiosas. Mi favorita; la posibilidad de poner como fondo de pantalla una mascota virtual que, además, es interactiva. Si hacemos una foto, la mascota simula haber hecho una foto. Si leemos un artículo y cerramos la cubierta, la pantalla exterior muestra una animación donde la mascota aparece leyendo la cubierta.

Potencia de sobre de la mano de MediaTek y una batería que convence

El Oppo Find N2 Flip esconde en su interior un procesador MediaTek Dimensity 900+. En este caso, acompañado con 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 256 GB. Una configuración que, en líneas generales, ofrece un buen rendimiento, y que no tiene nada que envidiar al Snapdragon 8 Gen 1 que incluye el Galaxy Z Flip 4. La navegación por la interfaz y a través de diferentes aplicaciones es fluida, y puede correr cualquier tipo de juego, incluso con los gráficos al máximo, sin ningún problema. No he notado, además, ningún tipo de sobrecalentamiento en aquellas tareas exigentes.

Dentro del Oppo Find N2 Flip también nos encontramos dos baterías que suman un total de 4300 mAh, y que consigue hacer un buen trabajo con un uso diario habitual. Es decir, chateando a través de WhatsApp, navegando por redes sociales, viendo vídeos en YouTube y TikTok, haciendo alguna que otra foto, jugando puntualmente, etc. Tras todas estas tareas, el plegable ha podido llegar al final del día con aproximadamente un 20 % de batería; no está nada mal si tenemos en cuenta que, en mi caso, no he escatimado en el brillo de pantalla o en la tasa de actualización de la pantalla.

El Oppo Find N2 Flip, por otro lado, cuenta con una carga rápida de 44 W. Esta es capaz de suministrar el 50 % de batería en poco más de 20 minutos. El smartphone, eso sí, no es compatible con la carga inalámbrica, característica que sí incluye su principal rival. Por suerte, y a diferencia del plegable de Samsung, el cargador de 44 W del N2 Flip se incluye en la caja.

¿Qué tal rinden las cámaras del Oppo Find N2 Flip?

Cuando probé por primera vez el Oppo Find N2, uno de los apartados que más me hicieron dudar sobre si este móvil era la alternativa definitiva a Samsung y el resto de plegables de su competencia, fue el fotográfico. Principalmente, porque las circunstancias no me permitieron comprobar cómo rendía la cámara en diferentes escenarios. Ahora, después de probarlo en profundidad durante unos días, puedo sacar unas mejores conclusiones. En resumen, y a modo de spoiler: la cámara del Oppo Find N2 es muy buena, pero con algunos matices.

Para empezar, el Oppo Find N2 flip cuenta con un total de tres sensores. Dos de ellos se ubican en la parte posterior; un sensor primario de 50 megapíxeles, y otro ultra gran angular de 8 megapíxeles de resolución. El restante es una cámara para selfies de 32 megapíxeles que se ubica en la pantalla interior flexible.

Los resultados con el sensor principal —es decir, con el de 50 megapíxeles— son muy buenos, tanto a nivel de detalle, como en cuanto a la interpretación de los colores: muy precisos en mi opinión, pues no tiende a saturar los tonos más intensos, como los verdes. Estos buenos colores en los resultados debemos agradecerlos, en parte, a Hasselblad, quien colabora con Oppo para mejorar el procesado de la cámara de sus móviles. Estos buenos resultados también se mantienen en interiores.

La cámara ultra gran angular también ofrece resultados decentes, aunque no están al nivel del sensor principal o de otras cámaras similares que vemos en otros móviles de gama alta. En algunos escenarios, de hecho, es común ver cómo la cámara pierde algo de detalle. Sucede, sobre todo, en interiores o en escenarios poco iluminados.

El Oppo Find N2 Flip, además, ofrece características muy interesantes que ayudan a que el apartado fotográfico sea, incluso, más versátil que otros móviles con más sensores. Esto se debe a su pantalla exterior, la cual se puede utilizar como vista previa para la cámara principal.

De este modo, por ejemplo, es posible tomarse selfies con la lente de 50 megapíxeles o hacer que el sujeto pueda verse si alguien le está tomando una fotografía. Además, podemos activar la cámara directamente desde la pantalla externa, sin necesidad de desplegar el terminal. Aunque por alguna razón que desconozco, no es posible utilizar el sensor ultra gran angular de este modo: hay que abrir la app de cámara y activar el modo de vista previa para ello.

El Oppo Find N2 Flip no tiene rival (por el momento) El Oppo Find N2 Flip, que llega a España a un precio de 1049 euros en una única versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, es, sin duda, el plegable más recomendable actualmente. Lo es, por un motivo clave: no tiene los principales inconvenientes que vemos en un móvil plegable. La arruga en la pantalla es prácticamente inexistente, y su diseño, además de ser bonito —aunque prefiero mil veces el color púrpura—, es bastante resistente. Es decir, no he notado en ningún momento esa sensación de fragilidad que sí percibí con el Galaxy Z Flip 4. El resto de áreas, como la cámara, el rendimiento, o la autonomía, también cumplen en prácticamente todos los escenarios. En este caso, eso sí, tal vez no haya una diferencia abismal frente al resto de plegables de su competencia. Incluso, me atrevería a decir que el Z Flip 4 gana al Find N2 en algunos puntos. Por ejemplo, en los resultados fotográficos con la cámara ultra gran angular o en las funciones de software para exprimir la pantalla flexible. El Find N2 Flip, no obstante, tiene una pantalla exterior mucho más útil y una batería de mayor capacidad. Y, en mi opinión, ese panel de 3,26 pulgadas, esa pantalla con una marca prácticamente invisible y esa mejor batería; ganan a unos resultados fotográficos un poco mejores o a un rendimiento tal vez algo más puntero. El Oppo Find N2 Flip, además, es el plegable que necesitábamos para que otros fabricantes se pongan las pilas en cuanto al desarrollo de dispositivos con pantalla flexible y anuncien, por tanto, alternativas dignas a este smartphone. Mientras tanto, el Oppo Find N2 Flip es el único plegable que, en mi opinión, merece la pena comprar. ⭐⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 4.5 de 5.

