Oppo no tiene suficiente con plantar cara a Samsung y su Galazy Z Fold con el Oppo Find N2; el que, a mi parecer, es el referente en esta categoría de smartphones. La compañía asiática también quiere intentar competir contra el que considero —pese a sus carencias— uno de los móviles con pantalla flexible más recomendables; el Galaxy Z Flip 4. Lo hace, con el Oppo Find N2 Flip, un móvil de tipo concha que hereda algunas de las prestaciones de su hermano mayor, que afortunadamente llega a España, y que en Hipertextual hemos podido probar de primera mano.

En cierto modo, el nuevo Oppo Find N2 es muy similar al Galaxy Z Flip 4 de Samsung. No solo por su formato, cuya pantalla flexible se dobla de forma vertical, sino porque tienen muchas características en común. Ambos modelos, por ejemplo, cuentan con una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución Full HD+ y una frecuencia de hasta 120 Hz. Los dos tienen un SoC de gama alta —aunque de diferente fabricante—, y también tienen una doble cámara con una configuración muy parecida.

Entonces, y más allá de las mejoras que uno u otro puede ofrecer en áreas como la calidad de la pantalla o la potencia, ¿qué tiene de diferente el Find N2 Flip frente al Galaxy Z Flip 4 o el resto de plegables, si comparten la mayoría de características? Son, en concreto, los siguientes puntos.

La pantalla exterior es más grande

La arruga en la pantalla es menos pronunciada . Eso es gracias al mecanismo de bisagra que el fabricante ha incluido, y que también está presente en el Find N2.

Tiene una mayor batería: de 4.300 mAh. Debemos tener en cuenta, eso sí, que su pantalla exterior es más grande, por lo que puede repercutir en el consumo de la batería.

Son, sin duda, características que hacen situar al Find N2 Flip a la cabeza. Al menos, aparentemente. Pero, ¿realmente son cambios que se hacen notar y que hacen pensar que es una opción digna teniendo en cuenta la gran cantidad de alternativas que hay? Y con su llegada a España, ¿realmente es el plegable por el que Samsung debe preocuparse?

Heredando lo mejor de su hermano mayor

Como comentaba, una de las principales ventajas de este Find N2 Flip frente al resto de smartphones de “tipo concha”, como puede ser el Z Flip 4 de Samsung, es su prácticamente inexistente arruga en la pantalla. Esta apenas es visible gracias a su bisagra —la misma que vemos en el Find N2—, que incluye un mecanismo que hace que el pliegue de la pantalla no sea tan pronunciado cuando está completamente doblada y, por tanto, no se marque en exceso cuando está desplegada.

La pregunta: ¿se nota la marca en la pantalla? La respuesta: Mínimamente. Por supuesto, mucho menos que otros plegables. De hecho, me ha dado la sensación de que la arruga del Find N2 Flip es menos perceptible que la del Oppo Find N2; probablemente por el hecho de que esta tenga un menor recorrido al ser un panel mucho más compacto y al tener la bisagra en posición horizontal. Bisagra que, por cierto, aguanta hasta 400.000 pliegues (el equivalente a 100 pliegues al día durante 10 años).

La pantalla interior, por cierto, es de 6,8 pulgadas. Se trata de un panel AMOLED con una resolución Full HD+, de 1080 x 2520 píxeles, y cuenta con una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, así como con hasta un pico máximo de 1.600 nits de brillo. Es una pantalla brillante, muy colorida y con una nitidez que difícilmente va a dejar indiferente a alguien.

Voy a hablar de su pantalla exterior. Esta, en concreto, es de 3,26 pulgadas, con una resolución de 382 x 720 píxeles. Su cometido es exactamente el mismo que el que vemos en otros smartphones similares: poder ofrecer información relevante sin necesidad de desplegar completamente el terminal. En este caso, podemos ver las notificaciones y llamadas entrantes con mucha más facilidad que, por ejemplo, el Galaxy Z Flip 4, dado a que su tamaño es considerablemente mayor. Su calidad y brillo, además, es muy similar a la de la pantalla interior.

Oppo, por otro lado, ha incluido para esta pantalla exterior algunos widgets o accesos directos a diferentes aplicaciones. Por ejemplo, podemos ver e interactuar con uno que corresponde a la app de calendario, para añadir o visualizar eventos rápidamente. Hay otro para ver el tiempo, o accesos directos a algunas de las funciones y modos de la cámara.

El panel exterior también es personalizable. Oppo permite establecer diferentes fondos de pantalla, ya sean estáticos o animados, a través de GIFs, así como una especie de mascota virtual interactiva disponible en varios diseños que, además, imita las acciones que hacemos con el móvil.

Por ejemplo, si hago una foto y cierro la cubierta, puedo ver cómo esa mascota también simula hacer una foto con su móvil. Si termino de leer un artículo y pliego el terminal, la mascota también está leyendo. Es una chorrada, pero sorprende lo bien implementado que está y lo intuitivo que es personalizar este panel exterior.

El hardware del Oppo Find N2 Flip

El Oppo Find N2 Flip también tiene mucho que ofrecer en cuanto a hardware. Para empezar, el terminal incluye un procesador MediaTek Diemsity 9000+, SoC que compite cara a cara contra el último chip de Qualcomm y que, en este caso, está acompañado de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Es una configuración un tanto curiosa teniendo en cuenta que la mayoría de este tipo de smartphones apuestan por Qualcomm. No obstante, y después de navegar durante unos minutos por diferentes aplicaciones, he notado un rendimiento general bastante convincente, aunque es pronto para sacar conclusiones.

A esto, debemos sumarle una batería de 4.300 mAh, algo mayor que la del Galaxy Z Flip 4 (es de 3.700 mAh) y que, según Oppo, es capaz de ofrecer hasta 11,8 horas de visualización de vídeo. El Find N2 Flip cuenta, además, con una carga rápida de 44 W, que puede suministrar el 30 % de batería en unos 15 minutos y el 100 % en prácticamente una hora.

Las cámaras del Oppo Find N2 Flip también juegan un papel importante. Estas están desarrolladas junto a Hasselbad con el objetivo de mejorar el procesado y añadir algunos modos y funciones adicionales. Cuenta, además, con la NPU propia de Oppo, bautizada como MariSilicon X, que permite, entre otros avances, la captura de imágenes en modo RAW o la grabación de vídeo con un modo noche.

Respecto a la configuración, el Find N2 cuenta con un sensor primario Sony IMX890 de 50 megapíxeles, así como una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles. También incluye una cámara para selfies ubicada en la pantalla interior flexible de 23 megapíxeles de resolución. Son sensores muy prometedores y que, a modo de primeras impresiones, no han decepcionado.

Ahora bien, tras hacer varias capturas, tanto la cámara ultra gran angular, como la frontal de 32 megapíxeles, me han dejado un sabor de boca algo agridulce, pues las fotografías tomadas en interiores ofrecen resultados muy similares a los que suelo ver en un móvil de gama media / alta. No son malos, en absoluto, pero no están a la altura de un smartphone de gama premium. En cualquier caso, y tal y como sucede con el apartado del rendimiento y la batería, es pronto para llegar a una conclusión.

El Oppo Find N2 Flip es un Galaxy Z Flip 4 mejorado, pero, ¿a qué precio?

A falta de probar en profundidad tres de los puntos clave del Find N2 Flip: la cámara, su rendimiento, y su batería, no hay duda de que este plegable es lo que tendría que haber sido el Galaxy Z Flip 4 para que el móvil de Samsung fuese prácticamente perfecto. En parte, por su sofisticado diseño y el mecanismo de su bisagra, que a su vez hace que la arruga en la pantalla flexible sea prácticamente impredecible. También por esa pantalla exterior considerablemente más intuitiva y personalizable y por un software muy bien optimizado y con funciones que permiten aprovechar la posibilidad de doblar la pantalla en diferentes ángulos. El Find N2 Flip, por tanto, tiene todas las papeletas para convertirse en el móvil con pantalla flexible más recomendable. Sobre todo, si tenemos en cuenta su precio. Este móvil, en concreto, saldrá a la venta el próximo 1 de marzo en dos colores: negro, con un acabado en granito; y púrpura, que es más bien un rosado claro —muy bonito, en mi opinión—. Se comercializará, además, en una sola versión: con 8 GB de RAM y 126 GB de almacenamiento, y con un precio de 1049 euros. O bien, 999 euros si lo reservas a partir del, 15 de febrero y hasta el 28 de febrero. Es decir, cuesta 50 euros menos que el Galazy Z Flip 4, y 70 euros menos que el Motorola Razr Z de 2022. Reitero, falta probarlo más en profundidad para comprobar si realmente es un digno competidor de ambos plegables. Pero no hay duda de que su llegada al mercado español va a preocupar mucho a Samsung y el resto de fabricantes con una apuesta similar.

