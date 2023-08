Días atrás, se filtraron las primeras imágenes de la Lenovo Legion Go, la futura consola portátil de videojuegos de la marca china. La mayor sorpresa la generó a nivel estético, sin dudas. Después de todo, parece un híbrido entre la Steam Deck y la Nintendo Switch, con sus mandos extraíbles tipo Joy-Con. Sin embargo, Lenovo tendría planes bastante más ambiciosos para este gadget, puesto que llegaría acompañado por unas gafas de realidad aumentada.

Así lo afirma Windows Report, que ha compartido otra aparente imagen promocional de la Lenovo Legion Go en la que se ve al usuario utilizando un accesorio de dichas características. De confirmarse, sería una apuesta muy interesante y un componente diferenciador más que atractivo en un sector que se encuentra cada vez más poblado de competidores.

Los detalles sobre las gafas de realidad aumentada de Lenovo para la Legion Go son prácticamente nulos. De hecho, el citado medio afirma que la compañía planea introducir un ecosistema de accesorios en torno a su consola portátil. Lo cual deja entrever que pronto podríamos conocer más componentes adicionales destinados a expandir la experiencia jugable.

La Lenovo Legion Go llegaría junto a nuevas gafas de realidad aumentada

Tengamos en cuenta que Lenovo ya tiene experiencia en el campo de las gafas inteligentes. En la IFA 2022 presentaron las Glasses T1, un dispositivo enfocado más en la realidad virtual que en la aumentada, pero cuyo principal caso de uso era el gaming y el consumo de contenido multimedia. Sin ser revolucionarias, podían conectarse a un PC con Windows o cualquier dispositivo Android a través de USB-C.

Además, la compañía cuenta con experiencia en el campo de la realidad aumentada de la mano de las ThinkReality A3. Hablamos de gafas enfocadas a dos usos muy específicos: empresarial e industrial. Sin embargo, la tecnología subyacente podría ser clave para el periférico que llegaría junto a la Lenovo Legion Go. De hecho, en la imagen promocional en cuestión se observa un cable que se conecta a la consola en la esquina inferior izquierda, donde estaría uno de los puertos USB-C.

Muy pronto podríamos tener novedades sobre la Lenovo Legion Go y sus accesorios, incluidas estas gafas de realidad aumentada. Según Windows Report, la marca china planea presentar su consola portátil y demás componentes asociados en la IFA Berlín 2023, que se realizará del 1 al 5 de septiembre próximos.

Otra competidora para la Steam Deck

Con respecto a la Lenovo Legion Go en sí, todavía no se conocen demasiados detalles sobre su tabla de especificaciones. Se rumorea que el dispositivo incorporará una APU Ryzen Z1 de AMD idéntica —o muy parecida— a la de la Asus ROG Ally, pero no hay datos por lo pronto. Además, se especula con que su pantalla sería de 8 pulgadas. Lo que sí sería un hecho es que ejecutaría Windows 11, siguiendo la línea de otros dispositivos similares que ya están en el mercado.

Más allá de su estética peculiar, con mandos que se desprenden del cuerpo del gadget como los de la Nintendo Switch, incorporaría algunos detalles interesantes. Según las imágenes filtradas, la Lenovo Legion Go llegaría con una amplia variedad de controles: palancas, cruceta direccional, botones ABXY, gatillos, shoulder buttons, teclas traseras programables y trackpad. Pero también incluiría una rueda de ratón para hacer scrolling.

Lo último podría ser muy útil, especialmente al navegar por Windows 11. Al menos hasta que Microsoft se decida a incluir un modo optimizado para este tipo de consolas en su sistema operativo.

