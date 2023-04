Desde que se lanzó la Steam Deck, el mercado de consolas portátiles basadas en ordenadores ha explotado. Esto no significa que Valve sea la única compañía —ni la primera, siquiera— que intenta pisar fuerte en el sector. No obstante, sí es la que hasta aquí ha sacado mayor rédito de esta apuesta. Sin embargo, su dispositivo arrastra el mismo inconveniente que el de otras marcas que apuntan al mismo mercado: puede ejecutar Windows, pero no está optimizado para hacerlo.

Por ello, no sorprende que Microsoft haya comenzado a experimentar con un modo especialmente diseñado para consolas portátiles como la Steam Deck. La novedad se conoció tras la filtración en Twitter de un vídeo interno (vía The Verge) en el que se muestran las características de esta interesante modalidad.

Ojo, esto no necesariamente significa que el modo para consolas portátiles sea una característica que pueda llegar a Windows en lo inmediato. En el clip se explica que esta función nació en el marco de un hackathon organizado por Microsoft en septiembre pasado. Dicho evento fue aprovechado por los ingenieros de la compañía para presentar nuevas ideas a sus superiores.

Como pueden ver en los tuits, el principal inconveniente de la Steam Deck al ejecutar Windows está en la navegación por su interfaz gráfica. Esto no se limita a la consola de Valve, aunque también es cierto que otros fabricantes han desarrollado sus propias soluciones para cambiar fácilmente del "modo PC" al "modo consola" y tratar que la experiencia sea lo más cómoda posible. Pero el resultado final todavía dista de ser el ideal.

También se menciona la ausencia de soporte a los mandos de la Steam Deck por fuera de la app o los juegos de Steam. Como así también la falta de optimización para la vRAM y otros inconvenientes vinculados con el teclado virtual y el formato de la pantalla.

¿Un modo especial de Windows para la Steam Deck y otras consolas portátiles?

Aquí es donde el proyecto de un modo para consolas portátiles en Windows comienza a tener más lógica. Queda claro que lo que se aprecia en el vídeo es un prototipo, y es imposible saber si llegará a la versión final del software. Pese a ello, no deja de generar mucha ilusión que en Redmond reconozcan que consolas como la Steam Deck, la Ayaneo 2 o la futura Asus ROG Ally tienen un gran potencial y requieren de especial atención para ofrecer la mejor experiencia con su SO.

El vídeo muestra que el modo especialmente diseñado para consolas portátiles cuenta con una interfaz gráfica renovada y adaptada a dichos dispositivos. Pero no se limita a ello. El proyecto muestra que esta modalidad incorpora un proceso de onboarding para la configuración del equipo. Así, se facilita la instalación de drivers y servicios necesarios para la correcta ejecución de Windows.

Uno de los grandes beneficios de este modo es que los desarrolladores han logrado que los mandos de la Steam Deck —las palancas, los botones, los pads táctiles— funcionen en cualquier parte de Windows. Pero no solo eso. En las imágenes se ve una suerte de barra de tareas flotante, que los usuarios pueden invocar de un modo sencillo para cambiar entre aplicaciones. Aunque lo mejor es, sin dudas, la posibilidad de elegir un launcher predeterminado —Steam, Xbox Game Pass, EA Play, Epic Games, etc.— para que se ejecute cada vez que se enciende el dispositivo.

El narrador del vídeo incluso menciona cuáles serían los principales elementos a modificar en Windows para que el modo para consolas portátiles se pueda llevar al público masivo, y asegura que es factible de abordar. "Todos los que han trabajado en este proyecto sienten que es algo que los usuarios de Windows necesitan y merecen. Y es algo que, eventualmente, todos queremos ver. Si pudiéramos sumergirnos en esta experiencia para consolas portátiles, podríamos ver nuevas fuentes de ingresos y mucha buena voluntad por parte de la comunidad de jugadores en PC", asegura.

Por lo pronto, el modo de Windows para consolas portátiles como la Steam Deck no es más que una buena idea de Microsoft. Quedará por verse si esta característica se gana su lugar en alguna futura actualización del sistema operativo. No está mal ilusionarse con que así sea.

