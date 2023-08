La Steam Deck y la Nintendo Switch tendrán pronto un nuevo rival por parte de Lenovo. La compañía está trabajando en su propia consola portátil, la bautizada como Lenovo Legion Go, que podría llegar en los próximos meses con características más atractivas que las del resto de dispositivos del mercado. Su diseño ya se ha filtrado.

Ha sido el portal Windows Report quien ha revelado cómo será el aspecto físico de la Lenovo Legion Go que, reiteramos, llegará para competir contra la Steam Deck y el resto de consolas portátiles del mercado. Su aspecto, eso sí, será muy similar al de su competencia, sobre todo, muy parecido al diseño de la Nintendo Switch por un motivo.

Al igual que la Switch, la Lenovo Legion Go contará con una pantalla principal en la que a cada costado habrá un joy-con extraíble. Esto significa que los usuarios podrán jugar con los mandos a distancia, o bien acoplados al dispositivo. La parte trasera, además, tiene un soporte para colocar el dispositivo en una superficie plana.

La Lenovo Legion Go, por otro lado, incluye una especie de tracpkad de navegación que, curiosamente, también vemos en la Steam Deck. Los mandos también incluyen un joystick que parecen tener un contorno LED, así como diferentes botones y gatillos traseros para jugar.

La Lenovo Legion Go llegará con Windows 11

La nueva consola de Lenovo tampoco estimará en conectores. Según las imágenes filtradas, la Legion Go contará con dos puertos USB-C; uno en la parte inferior, y otro en la parte superior de la consola. Por supuesto, también tendrá un conector de auriculares, así como botones dedicados al volumen.

Lo mejor de la Lenovo Legion Go, no obstante, no es su aspecto como tal, o sus joy-con inspirados en la Nintendo Switch; sino su sistema operativo. Es, de hecho, una de las únicas características que conocemos sobre esta consola, pues por el momento, no hay detalles sobre el procesador o la pantalla, aunque se estima que el panel podría ser de 8 pulgadas.

La consola de Lenovo, en concreto, incluirá Windows 11. Es, sin duda, una buena noticia teniendo en cuenta que la consola podría ser un complemento al PC o, incluso, un reemplazo para algunos jugadores. Queda por ver, eso sí, cómo estará adaptado el sistema operativo.

Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento estimada para esta Lenovo Legion Pro. Es probable, sin embargo, que la veamos anunciada a finales de año o inicios de 2024. Su precio todavía es una incógnita.

