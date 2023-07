El próximo gran jugador del mercado de las consolas portátiles basadas en Windows podría ser Lenovo. Según reporta Windows Central, la marca china está trabajando en un dispositivo llamado Legion Go, con el que pretendería plantarle cara a dos de los principales referentes de la industria, como la Steam Deck de Valve, y la ROG Ally de Asus.

Por ahora se desconoce si la denominación Legion Go es definitiva, o si se trata de una identificación interna por parte del fabricante. La nomenclatura no suena descabellada, considerando que Lenovo ya utiliza dicha marca en su línea de hardware para el público gamer.

En materia de especificaciones, la consola portátil de Lenovo llegaría con una pantalla de 8 pulgadas. De confirmarse, esta supondría la primera gran diferenciación con la Steam Deck y la Asus ROG Ally, puesto que ambas incorporan paneles de 7 pulgadas.

Bajo el capó, en tanto, se menciona la aparente inclusión de un procesador Ryzen 7040, de AMD. Hablamos de un chip perteneciente a la línea Phoenix, que la firma de Lisa Su introdujo a comienzos de este año durante el CES. De todos modos, se desconoce qué poder de procesamiento presumiría, así como mayores detalles sobre sus capacidades gráficas o consumo de energía.

En cuanto a software, Lenovo optaría por dotar a su consola portátil con Windows 11. De acuerdo con Windows Central, esto permitiría garantizar la "máxima compatibilidad" con el amplio catálogo de juegos para PC que existe en la actualidad. Sin embargo, no se hace mención a si se tratará de una instalación limpia del SO de Microsoft, o si incorporará algún tipo de launcher o capa de personalización, como hace Asus con Armoury Crate.

Lenovo podría ser el próximo gran competidor de las Steam Deck y Asus ROG Ally

Lenovo podría llevar su experiencia con la línea de laptops Legion a una consola portátil.

El diseño de la consola portátil de Lenovo no ha sido revelado. Pese a ello, se especula con que Legion Go podría heredar una apariencia similar a la de Legion Play, un dispositivo para gaming basado en Android que nunca llegó al mercado. De ser así, no traería nada demasiado revolucionario, puesto que incorporaría un par de palancas, una cruceta direccional y botones A, B, X e Y en el frente, más teclas y gatillos en el borde superior.

Quedará por verse en qué deriva este supuesto esfuerzo de Lenovo por ingresar al mercado de las consolas basadas en configuraciones de miniordenador. La Steam Deck demostró que existe un enorme potencial para este segmento, sacando pecho de la gigantesca biblioteca de juegos que presume Valve. En tanto que la ROG Ally ha probado tener las herramientas para plantarle cara a Gabe Newell y compañía, aunque con las dudas lógicas que genera Asus con respecto al soporte a sus productos.

Por lo pronto, no se menciona cuándo podría llegar la Lenovo Legion Go al mercado. O si se lanzará alguna vez, siquiera. Si bien la marcha china tiene presencia en el mercado de hardware para gaming a través de sus portátiles Legion, también es una realidad que no ha triunfado en el segmento móvil. Meses atrás, por ejemplo, anunció la discontinuación de su línea homónima de smartphones, apenas tres años después de lanzar el primer modelo.

¿Podrá Lenovo lanzarse a la yugular de la Steam Deck y la Asus ROG Ally con su propia consola portátil con Windows? ¿Ayudará esto a que Microsoft finalmente se esfuerce en optimizar su software para este tipo de aparatos? Estaremos atentos a las novedades.

