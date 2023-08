Chrome eliminó una de sus funciones clásicas con el fin de adaptarlo a los tiempos actuales. La versión más reciente del navegador para escritorio dijo adiós a la barra de descargas que se activaba en la parte inferior al bajar archivos de internet.

De acuerdo con 9to5Google, el equipo de Chrome tomó la decisión de eliminarla debido a que generaba problemas para algunos usuarios. La queja principal es que la barra de descargas robaba espacio al área de contenido y no desaparecía automáticamente. En una pantalla 2K o 4K esto pasaría desapercibido, pero en un portátil con resolución Full HD o inferior, los píxeles cuentan.

Otro inconveniente reportado es que la barra de descargas de Chrome no era tan útil como pensábamos. Sus funciones se limitaban a pausar y reanudar la descarga o abrir la carpeta donde se encontraba el archivo. Google cree que una característica como esta ya no es moderna, interactiva y consistente con la apariencia de la interfaz de usuario, comparada con lo que ofrecen otros navegadores.

Debido a esto, Google decidió sustituirla por una bandeja de descargas parecida a la de Microsoft Edge. Esta función ofrece una lista de archivos bajados en las últimas 24 horas y un acceso directo a la carpeta destino. La interacción con las descargas se mantiene igual, con un botón que permite pausar o reanudar la transferencia y uno más para cancelarla.

Chrome enviará una notificación en forma de ventana emergente cuando descargues un archivo. Esta función está activada por defecto, aunque puedes deshabilitarla desde el menú Configuración > Descargas > Mostrar las descargas cuando finalicen para evitar distracciones.

Los cambios de Google Chrome no siempre son bien recibidos

Aunque Google asegura que la barra de tareas era una característica obsoleta, algunos usuarios la encontraban útil. Acceder a tus archivos desde una pestaña inferior parece más sencillo que hacerlo desde un ícono que no está anclado por defecto en la interfaz de usuario de Chrome.

Los cambios, aunque necesarios, no a menudo gozan de un buen recibimiento. En su afán por modernizar la experiencia de uso, Google ha pecado de ingenuo al eliminar funciones esenciales, como eliminar el contador de "No me gusta" de YouTube o simplificar la URL en la barra de direcciones de Chrome. Este último generó una reacción tan negativa que la tecnológica se vio forzada a revertirlo.

La barra de descargas heredada no parece ser una característica que volverá. Microsoft Edge y otros navegadores basados en Chromium la deshabilitaron hace dos años, adoptando la bandeja que hoy debuta en Chrome. Es posible que algún nostálgico desarrolle un complemento que devuelva esta funcionalidad, aunque no está garantizado.

La nueva bandeja de descargas debutará en la versión más reciente de Chrome para escritorio.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente