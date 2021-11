Tras las pruebas iniciadas a principios de este año en un reducido número de usuarios, YouTube ha decidido finalmente ocultar el contador de "No me gusta" de todos los vídeos. El botón se seguirá mostrando, pero las métricas negativas serán visibles únicamente para el autor o administrador del contenido del canal.

Este movimiento de la plataforma de vídeos de Google es una respuesta al reclamo de muchos creadores que ha sido objeto de campañas de rechazo y han padecido situaciones de acoso producto de este sistema de calificación de contenidos. YouTube ahora busca promover un espacio "inclusivo y respetuoso".

A partir de hoy, cuando un espectador ingrese a un vídeo de YouTube seguirá viendo los botones "Me gusta" y "No me gusta", pero el recuento en tiempo real de la segunda opción se mantendrá privada. Los creadores podrán consultarlo en YouTube Studio, junto con las otras métricas existentes.

YouTube asegura que las pruebas realizadas anteriormente les permitieron descubrir que, al ocultar el contador del botón "No me gusta", es menos probable que la gente quiera usarlo. En consecuencia, se logró reducir el uso de esa reacción de rechazo vinculada a ataques de rechazo.

Asimismo, el experimento reveló que los canales pequeños eran más propensos a padecer este tipo de ataques de rechazo con el botón "No me gusta". Por lo que esta medida puede ayudar a protegerlos de al menos una de las situaciones de acoso y odio que se presentan en la plataforma.

El odio, un problema real de YouTube

Desde hace tiempo que la plataforma viene trabajando para moderar comportamientos inadecuados. Sin embargo, aún habiendo limitado el daño que puede hacer el botón "No me gusta", YouTube tiene trabajo por hacer para seguir protegiendo a su comunidad.

El comportamiento tóxico puede llevar a que algunos creadores se sientan presionados a abandonar o cambiar contenidos. En el marco de la libertad de expresión y bajo las normas de respeto, eso no debería ser así. Todos deberían ser capaces de expresarse libremente.

Ahora solo resta esperar para saber qué efecto tendrá la eliminación del botón "No me gusta" en YouTube. Vale mencionar que, la tan cuestionada red social Facebook, hace tiempo decidió dar marcha atrás en sus planes por adoptar un botón de esas características. Otras como Instagram o Twitter tienen solo el de "Like".