La posibilidad de ver John Wick 5 sigue siendo un misterio. Su director, Chad Stahelski, no lo tiene claro. Pero tampoco cierra la puerta a esa opción. Mientras tanto, Lionsgate, el estudio encargado de la franquicia, sigue desarrollando proyectos paralelos. ¿Qué ocurrirá?

La respuesta a esa pregunta aún no se tiene. Luego de John Wick 4, otro éxito de la saga de películas, no fue necesario esperar mucho tiempo para que comenzara a hablarse sobre la posibilidad de una quinta entrega. Esto, pese a que el final de la cuarta cinta se entiende como un cierre de la saga.

Sin embargo, no sería la primera vez que John Wick (Keanu Reeves) logra recuperarse, volver del más allá y seguir ajustando cuentas en el presente. En esta franquicia, la dimensión de verosimilitud es bastante amplia, algo que juega a favor de la posibilidad de ver al personaje de vuelta. Aun así, Chad Stahelski no tiene muchas certezas al respecto.

¿Habrá John Wick 5? Esto dijo Chad Stahelski

La franquicia John Wick comenzó siento un relato destinado a un público muy reducido. Su primera entrega, lanzada en 2014 y también titulada como Otro día para matar, no fue presentada con muchos alardes y una poderosa campaña de comercialización. Por el contrario, hubo países en los que incluso no llegó a las salas de cine.

Casi 10 años después de ese estreno, la saga John Wick está posicionada como una referencia dentro de cine de acción contemporáneo. En la construcción de ese prestigio, una figura clave ha sido Chad Stahelski. No solo por su trabajo en la dirección y producción de las cintas, sino también por su amplio conocimiento de las artes marciales.

A propósito de los rumores sobre una quinta entrega, el director ofreció una entrevista a Empire en la que explicó cuál es el estado del proyecto. Sobre la posibilidad de ver John Wick 5, Stahelski dijo: "Honestamente, no lo sé. Lionsgate está interesado en hacer más cosas de John Wick, comprensiblemente". Esto último lo dice en relación con The Continental y Ballerina, una serie de tres episodios y una película, respectivamente, que están en desarrollo.

En relación con su trabajo, Stahelski comentó: "No tengo una toma en este momento. Pero podría despertarme mañana y tener una idea genial que le diría a Keanu, o que él me la diría a mí, y podría tocar la fibra sensible de: 'Oh, Dios mío, tenemos que hacer esto ahora mismo'".

¿Ya hay alguna idea en la mente de Stahelski? Esto dijo el cineasta: “Tengo escenas, secuencias de acción en mi cabeza que no hemos usado y que me encantaría hacer. Si regresamos, no podemos simplemente hacer lo mismo. Tengo que hacer mi tarea, tengo que mejorar”. De momento, ese es el escenario en relación con John Wick 5: hay posibilidades, algún concepto. Pero nada en concreto.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente