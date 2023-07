El estreno de Oppenheimer, la aclamada película de Christopher Nolan que se enfoca en el esfuerzo estadounidense por crear la bomba atómica, ha renovado el interés por conocer la situación actual del arsenal nuclear en el mundo. ¿Qué países poseen armas nucleares? ¿Cuántas tienen cada uno? ¿Están preparadas para su uso inmediato?

Existen distintos organismos e instituciones que se dedican a rastrear la evolución de la tenencia de armas nucleares a nivel global. La información disponible públicamente deja en claro que, a través de distintos tratados, se ha logrado reducir drásticamente la cantidad de ojivas; especialmente al comparar con las existentes durante la Guerra Fría.

Sin embargo, por estos días el número de armas nucleares todavía resulta alarmante. En especial porque, pese a ser menos, son mucho más potentes que las que existían en décadas pasadas.

Según The Union of Concerned Scientists, una organización sin fines de lucro con más de 50 años de antigüedad y conformada por estudiantes y científicos del MIT, la bomba de caída libre B83 de Estados Unidos es más de 80 veces más poderosa que Little Boy, una de las tres bombas atómicas creadas por Oppenheimer y que se lanzó sobre Hiroshima en 1945.

Los países con armas nucleares en su poder

Little Boy y Fat Man fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki.

De acuerdo con el seguimiento realizado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), son 9 los países que actualmente poseen armas nucleares. Se trata de Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, India, Pakistán, Francia, Reino Unido e Israel. Aunque el caso israelí ha sido motivo de controversia, debido a que su gobierno nunca ha reconocido públicamente la tenencia de armamento de este tipo.

Se estima que el total de armas nucleares disponibles a nivel mundial se encuentra entre 12.500 y 13.000 unidades. Un número drásticamente menor al de la Guerra Fría, cuando se llegaron a contabilizar más de 60.000. No obstante, como indicamos anteriormente, expertos consideran que la cifra todavía es preocupante.

Un punto importante a tener en cuenta es que entre Estados Unidos y Rusia amasan alrededor de un 90 % del total de las armas nucleares del mundo. Los números del resto de los países son ínfimos en comparación con los de ambas potencias. Aunque también es lógico remarcar que existen casos específicos, como los de Israel y Corea del Norte, en los que no se tiene certeza plena de sus capacidades. Ya sea por la falta de reconocimiento oficial, como indicamos en el caso israelí, como por la ausencia de fuentes confiables de información sobre el programa nuclear norcoreano.

Otra cuestión a aclarar: que existan casi 13.000 armas nucleares a nivel mundial, no significa que todas estén activas o utilizables. El recuento también incluye las ojivas retiradas y que hoy están esperando por ser desmanteladas.

El recuento

B83, la bomba nuclear de caída libre más poderosa de EE. UU., es 80 veces más potente que Little Boy, que se lanzó sobre Hiroshima en 1945. Foto: Wikimedia Commons (Dominio Público).

De acuerdo con el más reciente informe de SIPRI, actualizado hasta enero de 2023, los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia se han mantenido estables en comparación con 2022. Sin embargo, se menciona una caída en la transparencia de las cifras desde el inicio de la Guerra de Ucrania.

China sería el país que habría experimentado el mayor crecimiento interanual en cuanto a cantidad de armas nucleares. En tanto que India y Pakistán también estarían expandiendo sus capacidades bajo este tipo de armamento. Lo mismo sucede con Corea del Norte, que en los últimos años le ha dado un fuerte empujón a su programa nuclear, con fuertes amenazas hacia Occidente, especialmente contra Estados Unidos.

En Europa, Francia continuaría con la modernización de sus armas nucleares ya existentes, así como con el desarrollo de nuevos sistemas para misiles de crucero y misiles balísticos submarinos. Mientras que el Reino Unido anunció en 2021 que planeaba incrementar su inventario nuclear, que desde 2010 se encontraba limitado a un máximo de 225 ojivas. La intención sería elevarlo a 260 unidades, aunque puede que el conteo se vuelva difícil de seguir debido a la intención de las autoridades británicas de ya no informar públicamente sus tenencias de este tipo de armamento.

Armas nucleares, país por país

Rusia : Es la nación que cuenta con la mayor cantidad de armas nucleares en su inventario. De acuerdo con el conteo de SIPRI, posee un total de 5.889 unidades, unas 88 menos que las 5.997 informadas en 2022. Las fuerzas militares rusas tendrían desplegadas unas 1.674 ojivas , contabilizando tanto las montadas en misiles como las ubicadas en bases con fuerzas operativas. Otras 2.815, en tanto, estarían almacenadas como reserva o requerirían de algún tipo de preparación previa para su uso. Así, del total de armas nucleares en su inventario, unas 4.489 estarían disponibles —con mayor o menor celeridad— para su lanzamiento.

: Es la nación que cuenta con la mayor cantidad de armas nucleares en su inventario. De acuerdo con el conteo de SIPRI, posee un total de 5.889 unidades, unas 88 menos que las 5.997 informadas en 2022. , contabilizando tanto las montadas en misiles como las ubicadas en bases con fuerzas operativas. Otras 2.815, en tanto, estarían almacenadas como reserva o requerirían de algún tipo de preparación previa para su uso. Así, del total de armas nucleares en su inventario, unas 4.489 estarían disponibles —con mayor o menor celeridad— para su lanzamiento. Estados Unidos : El segundo país con más armas nucleares dispone actualmente de 5.244 ojivas. Al igual que Rusia, el recuento ha caído en comparación con enero de 2022, cuando tenía en su poder 5.428. Del total, unas 3.708 se encuentran en condiciones de ser utilizadas, con 1.770 desplegadas y otras 1.938 en reserva . The Union of Concerned Scientists afirma que aproximadamente la mitad de las desplegadas se mantienen bajo la política de hair-trigger alert; es decir, que se pueden lanzar en muy pocos minutos tras recibir la orden presidencial. Vale mencionar que no todas las armas nucleares estadounidenses se encuentran en su territorio. Se estima que unas 100 bombas están esparcidas en distintas bases aéreas norteamericanas ubicadas en 5 países de Europa.

: El segundo país con más armas nucleares dispone actualmente de 5.244 ojivas. Al igual que Rusia, el recuento ha caído en comparación con enero de 2022, cuando tenía en su poder 5.428. Del total, unas 3.708 se encuentran en condiciones de ser utilizadas, . The Union of Concerned Scientists afirma que aproximadamente la mitad de las desplegadas se mantienen bajo la política de hair-trigger alert; es decir, que se pueden lanzar en muy pocos minutos tras recibir la orden presidencial. Vale mencionar que no todas las armas nucleares estadounidenses se encuentran en su territorio. Se estima que unas 100 bombas están esparcidas en distintas bases aéreas norteamericanas ubicadas en 5 países de Europa. China : El gigante asiático se posiciona como el tercer país con mayor cantidad de armas nucleares. Sin embargo, a diferencia de Rusia y Estados Unidos, se desconoce cuántas están desplegadas para su uso inmediato en caso de ser necesario. Los científicos del MIT aseguran que esto se debe a que la política china es no mantener misiles en alerta máxima. No en grandes cantidades, al menos. El inventario de los asiáticos sería de 410 ojivas , unas 60 más que las 350 informadas a comienzo de 2022.

: El gigante asiático se posiciona como el tercer país con mayor cantidad de armas nucleares. Sin embargo, a diferencia de Rusia y Estados Unidos, se desconoce cuántas están desplegadas para su uso inmediato en caso de ser necesario. Los científicos del MIT aseguran que esto se debe a que la política china es no mantener misiles en alerta máxima. No en grandes cantidades, al menos. El inventario de los asiáticos sería de , unas 60 más que las 350 informadas a comienzo de 2022. Francia : Es el país europeo con mayor cantidad de armas nucleares: 290 . El dato curioso es que, del total, prácticamente la mayoría —280— estarían desplegadas para su uso. Las 10 restantes permanecerían a modo de reserva . La estrategia francesa en cuanto al uso de este armamento es "estrictamente defensiva", según un documento oficial sobre Defensa y Seguridad Nacional presentando a la OTAN en 2013. "El uso de armas nucleares solo sería concebible en circunstancias extremas de legítima defensa. En este sentido, la disuasión nuclear es la máxima garantía de la seguridad, protección e independencia de la Nación", indicaron los galos por entonces.

: Es el país europeo con mayor cantidad de armas nucleares: . El dato curioso es que, del total, prácticamente la mayoría —280— estarían desplegadas para su uso. . La estrategia francesa en cuanto al uso de este armamento es "estrictamente defensiva", según un documento oficial sobre Defensa y Seguridad Nacional presentando a la OTAN en 2013. "El uso de armas nucleares solo sería concebible en circunstancias extremas de legítima defensa. En este sentido, la disuasión nuclear es la máxima garantía de la seguridad, protección e independencia de la Nación", indicaron los galos por entonces. Reino Unido : Como ya mencionamos, el caso británico tiene sus peculiaridades. Desde 2010, su arsenal estuvo limitado a un máximo de 225 ojivas . Hasta comienzos de 2022, mantenía 120 desplegadas —con 40 disponibles en todo momento para su lanzamiento— y 105 en reserva. Todas sus armas nucleares son de lanzamiento submarino. En 2021, el gobierno británico anunció su intención de elevar el máximo de cabezas nucleares a 260.

: Como ya mencionamos, el caso británico tiene sus peculiaridades. Desde 2010, . Hasta comienzos de 2022, mantenía 120 desplegadas —con 40 disponibles en todo momento para su lanzamiento— y 105 en reserva. Todas sus armas nucleares son de lanzamiento submarino. En 2021, el gobierno británico anunció su intención de elevar el máximo de cabezas nucleares a 260. Pakistán : Otro país con armamento nuclear del cual se tiene una estimación del total de ojivas disponibles, pero no de cuántas están desplegadas. Según SIPRI, las autoridades pakistaníes hoy tendrían unas 170 armas nucleares a disposición . No obstante, su plan sería expandir su arsenal como medida de disuasión ante las permanentes tensiones con India.

: Otro país con armamento nuclear del cual se tiene una estimación del total de ojivas disponibles, pero no de cuántas están desplegadas. Según SIPRI, las autoridades pakistaníes . No obstante, su plan sería expandir su arsenal como medida de disuasión ante las permanentes tensiones con India. India : Las cifras de este país son similares a las de Pakistán, con unas 164 armas nucleares en su haber . La tensión entre ambas naciones retroalimenta sus respectivos programas para desarrollar y expandir el armamento en cuestión. Aunque las autoridades indias también tendrían sus ojos puestos sobre China, con quien mantienen un conflicto fronterizo. Esto le habría llevado a comenzar a desarrollar misiles con capacidades nucleares de mayor alcance.

: Las cifras de este país son similares a las de Pakistán, . La tensión entre ambas naciones retroalimenta sus respectivos programas para desarrollar y expandir el armamento en cuestión. Aunque las autoridades indias también tendrían sus ojos puestos sobre China, con quien mantienen un conflicto fronterizo. Esto le habría llevado a comenzar a desarrollar misiles con capacidades nucleares de mayor alcance. Israel : Este país no reconoce públicamente disponer de armas nucleares, pero en los círculos militares, científicos y de inteligencia internacionales se da por hecho que sí las tiene. La postura de Israel ante este tema es considerada como una "política de ambigüedad deliberada". El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo da por hecho que los israelíes cuentan con unas 90 ojivas .

: Este país no reconoce públicamente disponer de armas nucleares, pero en los círculos militares, científicos y de inteligencia internacionales se da por hecho que sí las tiene. La postura de Israel ante este tema es considerada como una "política de ambigüedad deliberada". El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo da por hecho que los israelíes cuentan con . Corea del Norte: De los 9 países que tienen armas nucleares en la actualidad, es el que posee menor cantidad. Sin embargo, es de los que mayor inquietud genera en el mundo. Principalmente en Estados Unidos, por supuesto. SIPRI estima que los norcoreanos hoy disponen de 30 ojivas, pero que poseen material suficiente para alcanzar un total de entre 50 y 70. Las provocaciones de Kim Jong-un, sus múltiples pruebas con misiles balísticos y su ejército de hackers que roba criptomonedas en todo el mundo para financiar el programa, completan un combo amenazante de cara a un hipotético conflicto nuclear.

