La tercera temporada de la serie The Witcher, de Netflix, tiene una importancia primordial. No solo será la última en que Henry Cavill encarne a Geralt de Rivia. También supondrá un cambio de tono en la serie, al concentrarse en la evolución y crecimiento como futura líder de Ciri (Freya Allan). Lo cual podría suponer que la producción se enfoque en el personaje y le brinde un mayor crecimiento. Toda una transformación en el argumento, que hasta su segunda entrega estuvo basado en las andanzas del protagonista, su lucha contra diversas criaturas y su intento por navegar en las complicadas corrientes políticas que atraviesan el Continente.

No obstante, no es un cambio que vaya a tomar por sorpresa a los lectores de la saga literaria. Pues las posibles modificaciones que incluirá la más reciente entrega de The Witcher serán muy semejantes al material del cual proviene. En su versión original, Geralt toma a Ciri como su pupila e hija adoptiva mientras docenas de acontecimientos ocurren en una guerra inesperada que lleva al mundo que habitan al desastre. Al mismo tiempo, la adolescente se hace una poderosa guerrera y descubre sus propias capacidades extraordinarias.

La serie, además, intentará interconectar todos los eventos relatados por las diferentes producciones relacionadas con la obra de Andrzej Sapkowski estrenadas en la plataforma. Lo que incluye desde una precuela hasta un largometraje animado. Cada una de las historias se encuentra ambientada en una época diferente y relata acontecimientos que rodearon a personajes anteriores al nacimiento de Geralt o Ciri. No obstante, se vinculan entre sí por el poder de la magia y la percepción de lo portentoso, parte de la obra.

The Witcher vincula todos los sucesos

La adaptación de Netflix se basa directamente en algunos hechos de los libros. No obstante, no los relata en el orden de las publicaciones, aunque mantiene la esencia de la mayoría de ellas. Los acontecimientos del libro El último deseo, del año 1992, y La espada del destino, que llegó a las librerías en 1993, contienen la mayoría de los eventos mostrados en la primera temporada. Para la segunda, la sala de guionistas se basó en los sucesos del tercer libro, La sangre de los elfos, del año 1994.

Además, la plataforma también llevó a la pantalla pequeña dos argumentos originales. En primer lugar, The Witcher: La pesadilla del lobo, estrenado en el 2021. La película animada cuenta la historia de Vesemir, el miembro más viejo de Kaer Morhen y tutor de Geralt de Rivia en su entrenamiento en las artes misteriosas. La producción se ubica antes del nacimiento de este último y muestra al maestro durante sus azarosos años de juventud, cuando debía recorrer de un lado a otro el Continente en busca de misiones.

En segundo lugar, The Witcher: El origen de la sangre, del año 2022. El argumento es una precuela que relata la creación del primer brujo, así como un evento trascendental que solo se insinúa en los libros. La Conjunción de las Esferas es el evento que dio origen a los monstruos, a los seres humanos y a la magia del caos. Lo que cambió, por completo, la dinámica de poder en el Continente y marcó la destrucción de los reinos élficos.

Cronología de un universo complicado

Según todos los acontecimientos anteriores, la cronología de la serie The Witcher se ordenaría de la siguiente manera:

The Witcher: El origen de la sangre, ambientada 1200 años antes de los eventos relatados en la primera temporada de la serie.

The Witcher: La pesadilla del lobo, que trascurre en las décadas previas al nacimiento de Geralt de Rivia .

. Temporada 1 de The Witcher, que adapta cinco relatos de El último deseo y dos de La espada del destino.

Temporada 2 de The Witcher, que lleva a la pantalla pequeña los acontecimientos descritos en La sangre de los elfos.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente