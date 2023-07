En el año 2018, una versión joven de Lando Calrissian llegaba a los cines de todo el mundo en la película Han Solo: Una historia de Star Wars. El actor Donald Glover recogía el testigo del legendario Billy Dee Williams. Y, pese a que la recepción del filme fue algo tibia, en Lucasfilm decidieron seguir confiando. En 2020, la compañía anunció que estaba desarrollando una serie centrada en el cazarrecompensas y amigo de Solo, con Glover esta vez como protagonista. Sin embargo, tres años después apenas ha habido avances.

O al menos eso es lo que se pensaba hasta ahora. El medio Above the Line ha confirmado que Lando vuelve a estar de nuevo en marcha. Y no solo eso, sino que el propio Glover, junto a su hermano Stephen Glover, será el guionista del proyecto. Ambos han trabajado ya juntos en otra serie que en el último lustro ha sido muy aclamada, Atlanta. Esta terminó a finales de 2022 con su cuarta y última temporada. Tan solo unos meses después, los Glover han encontrado un nuevo proyecto en el que embarcarse.

Y es que, según informa Deadline, la pareja negoció y llegó a un acuerdo con Lucasfilm antes de que comenzara la huelga de guionistas convocada por la WGA (el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos) el pasado mes de mayo. En el pacto se recoge que serán ellos quienes escriban finalmente toda la serie de Lando para que, así, Donald Glover pueda retomar su rol en la saga galáctica. Además, la fuente también señala que el cineasta Justin Simien, que acaba de estrenar Mansión Encantada, ha abandonado el proyecto. Simien iba a ejercer de guionista y showrunner de la serie, por lo que tras su marcha los Glover han asumido ese papel.

¿De qué va Lando y cuándo se estrena?

En cuanto a la sinopsis de Lando, Lucasfilm todavía no ha adelantado nada al respecto. El proyecto ha estado prácticamente en pausa desde que se anunciase, por lo que es pronto para aventurarse a adivinar su trama. Sin embargo, lo más probable es que la serie se sitúe entre la película de Han Solo y Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca, filme en el que el personaje de Calrissian apareció por primera vez. Durante ese periodo de tiempo, el Imperio sigue haciéndose fuerte mientras la Rebelión crece en las sombras, culminando con la victoria de Luke Skywalker en la Estrella de la Muerte.

Por su parte, Lando continuó como contrabandista antes de convertirse en empresario, tal y como puede verse en la serie animada Star Wars Rebels. Posteriormente, lograría ser el líder de Ciudad Nube en Bespin, planeta en el que recibe a Han Solo, Leia, Chewbacca y C3PO. Esos últimos años como criminal y su ascenso al poder serán, presumiblemente, lo que explore la serie de los Glover.

El proyecto se estrenará en Disney+, si bien no cuenta con fecha de estreno. De hecho, mientras dure la huelga de guionistas y actores, es muy probable que la compañía no dé nuevos detalles sobre la serie.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente