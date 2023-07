Andrew Garfield cree que sí hará 'The Amazing Spider-Man 3'

La saga The Amazing Spider-Man protagonizada por Andrew Garfield puso su punto final hace ya casi una década. Tras estrenar dos películas que no fueron demasiado bien recibidas, Sony Pictures canceló la tercera entrega para dar paso al arácnido de Tom Holland, que debutaría en el Universo Cinematográfico de Marvel en el año 2015. Pero, gracias a esa nueva versión del personaje, el de Garfield pudo reconciliarse con el público en Spider-Man: No Way Home. Y tras esta, ahora el actor no ve descabellado resucitar su propia franquicia.

En el libro Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie, que sale a la venta el 1 de agosto, Garfield expone qué supuso para su personaje ese celebrado retorno. "Cambió su vida. Volverá sabiendo que tiene hermanos. Volverá inspirado para seguir su destino, su vocación, el propósito de su vida", comenta el actor en referencia a su unión con los Peter Parker de Holland y de Tobey Maguire.

Concretamente, el intérprete habla de una escena clave en la que salva a MJ, resarciéndose por no haber podido evitar la muerte de Gwen en The Amazing Spider-Man 2. "Al atrapar a MJ, compensó una terrible tragedia que trató de evitar en su mundo. Si él no hubiera estado en el mundo de Peter 1, entonces es posible que MJ hubiera sufrido el mismo destino que Gwen. Su presencia tenía un propósito en ese sentido", celebra Garfield.

“Creo que regresará con la mente muy abierta sobre el cosmos, el universo, la teoría de cuerdas y las dimensiones múltiples. Regresa increíblemente revitalizado”, indica. Por ello, tras ese soplo de aire fresco para el héroe, ve posible recuperar la historia de The Amazing Spider-Man. “La historia nunca termina, la grabemos o no. Hay una serie de sucesos ocurriendo en un universo, en alguna parte. Hay un potencial infinito con este personaje y sus diferentes iteraciones. Así que, sí, definitivamente estará ahí afuera, haciendo algo”, sentencia.

¿Se hará realmente The Amazing Spider-Man 3?

En realidad, The Amazing Spider-Man 3 es una petición que los fans del lanzarredes llevan demandando desde hace muchos años. La abrupta cancelación de la saga tras el fatídico final de la segunda entrega supuso un duro golpe tanto para Garfield como para sus fans. Y hasta ahora Sony nunca ha dado señales de que pueda retomarla. Pero tras el estreno de Spider-Man: No Way Home todo ha cambiado.

La apertura del multiverso en Marvel ha permitido que varias franquicias que pertenecen a realidades alternativas puedan estar en activo al mismo tiempo. Es el caso del Universo Spider-Man de Sony y el propio Universo Cinematográfico de Marvel. De hecho, el actor Thomas Haden Church sugirió que ya existen conversaciones para una posible Spider-Man 4 con Tobey Maguire. Por tanto, ante la incuestionable disposición de Garfield, la compañía también podría plantearse The Amazing Spider-Man 3 como un proyecto real.

