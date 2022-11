Puede que Spider-Man: sin camino a casa no sea la última producción en la que distintas variantes del Hombre Araña confluyen en un relato. En aquella oportunidad, Tobey Maguire y Andrew Garfield volvieron sobre un personaje que ya había encarnado en anteriores franquicias. Su presencia en el Universo Cinematográfico de Marvel se produjo para echar una mano al Peter Parker de Tom Holland. Una situación similar podría verse en otra producción.

Se trata de Spider-Man: Across the Spider-Verse, la secuela de Spider-Man: Un nuevo universo. Esta última película es considerada por seguidores y críticas como una de las mejores adaptaciones sobre el superhéroe. En este relato es encarnado por Miles Morales que, como las distintas versiones, tiene habilidades similares a las de las arañas. Esa producción fue estrenada en 2018 y ganó todos los premios posibles, Premios Annie, Premios Globo de Oro, Premios de la Crítica Cinematográfica, Premios BAFTA y Premios Óscar como “Mejor película animada”.

Esto es relevante porque su secuela, Spider-Man: Across the Spider-Verse apunta a alcanzar niveles similares a la primera. Aunque aún hay que esperar para tener mayores pistas sobre la producción, es posible que dentro de ella se vuelvan a cruzar las versiones de Spider-Man que interpretaron Tobey Maguire y Andrew Garfield. Veamos qué se sabe hasta el momento sobre esta opción.

¿Tobey Maguire y Andrew Garfield volverán en Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Es una posibilidad. De acuerdo con información manejada por The Cosmic Circus y reseñada por The Direct, esa opción se está discutiendo. La idea, aún no concretada, es sumar a las versiones de Andrew Garfield y Tobey Maguire dentro de los cameos que podría tener Across the Spider-Verse. Si esto no se concreta, otra opción es que puedan aparecer en Beyond the Spider-Verse, programada, en un principio, para 2024.

Ellos no serían los únicos en sumarse a Across the Spider-Verse. The Cosmic Circus también refiere que otro de los rumores fuertes asociados con esta película es que el Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel, interpretado por Tom Holland, también formará parte. Sin embargo, hay un matiz: aún no se sabe si, dado el caso, el actor interpretaría al personaje en esta producción animada.

Across the Spider-Verse es una producción de Sony que, al igual que las propuestas del Universo Cinematográfico de Marvel, se está abriendo a explorar distintas realidades y, por tanto, variantes de sus personajes. Por tanto, es factible que la presencia de Tobey Maguire, Andrew Garfield e incluso Tom Holland pueda producirse, en un contexto de integración de relatos adaptados.