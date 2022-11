Spider-Man es uno de los grandes personajes del cine. Andrew Garfield lo supo nada más enfundarse las mallas negras y rojas tradicionales. En una reciente entrevista para la revista GQ, el actor admitió que el papel cambió su vida. No solamente por permitirle entrar a formar parte de la cultura pop, sino también en términos de exposición y fama.

Interpretar al superhéroe neoyorquino se trató de algo más que encarnar un rostro icónico del mundo del cómic. A la vez, fue un recorrido a través de la historia de Peter Parker como parte de una herencia mucho más complicada, amplia y singular de la que podría imaginar.

La estrella de The Amazing Spider-Man descubrió muy pronto que la celebridad instantánea que le trajo el papel repercutiría en el futuro de su carrera. Tanto como para hacerse preguntas muy directas sobre qué necesitaba hacer para que Spider-Man no fuera el momento culminante de sus aspiraciones como actor.

Para Andrew Garfield, que venía de interpretar papeles directos pero sustanciosos en diferentes obras de autor, la repercusión del vecino amistoso de Nueva York fue toda una revelación. Mucho más a la edad de 26 años, cuando fue escogido para el papel.

El papel que cambió la vida de Andrew Garfield

“Había toneladas de porquería que asumir alrededor de interpretarlo (a Spider-Man). Y quería asumirlo”, admitió. “Estaba listo. Estaba tan preparado para eso. No se sintió pesado. Pero creo que hubo elementos que se sintieron muy… Sentí peligro para mí, en términos de fama y exposición”.

Casi de inmediato, Andrew Garfield comprendió que Peter Parker no solamente era un personaje icónico. También era un trozo de la cultura popular con la suficiente envergadura como para marcar el futuro de su carrera. “No piensas en algo semejante hasta que comprendes que puedes ser solo conocido por Spider-Man”.

“Incluso cuando acepté [The Amazing Spider-Man], reflexioné sobre el futuro. Quiero asegurarme de poder hacer Angels in America y Death of a Salesman dentro de unos años”. Para Andrew Garfield, era de considerable importancia asegurar que no sería reconocido solo por encarnar a una de las tantas versiones de Spider-Man. “Primero quiero ser actor de teatro porque eso se siente siempre fresco. Si puedo hacer teatro por el resto de mi vida para una audiencia de 50 personas por noche, sé que mi vida será satisfactoria. Eso no significa que yo sea simplista. Realmente lo sé”.

Con 26 años, Andrew Garfield encabezó el segundo reboot de Spider-Man bajo la dirección de Marc Webb. Corría el año 2012 y, aunque era un actor que había obtenido cierto renombre por papeles en películas independientes, la celebridad instantánea le sorprendió. “Fue entrar a otro mundo y, definitivamente, uno que era difícil manejar de inmediato”, confesó durante la entrevista. La película fue bien recibida por público y crítica. Más tarde, formó parte de una de las grandes novedades para Sony, lo que le permitió protagonizar la secuela The Amazing Spider-Man 2 en 2014.

“El hechizo se acabó entonces”, bromea Andrew Garfield. La película, que recibió críticas lapidarias y tuvo una recaudación en taquilla por debajo de lo esperado, fue un antes y un después para Garfield. Su carrera pareció detenerse, en especial cuando Sony descartó la producción de la tercera parte de la historia, que había de estrenarse en el 2016. “Comprendí que todo es efímero”, comenta el actor. “Nada es seguro y mucho menos en un negocio como este”. Finalmente, la franquicia atravesó un hiatus, solo para regresar en manos de Marvel y con el personaje encarnado por Tom Holland.

El regreso de Spider-Man

Pero Andrew Garfield tuvo la oportunidad de volver a interpretar el papel y reivindicarse en Spider-Man: No Way Home, del 2021. En ella, retoma a su personaje como una de las tres versiones del multiverso que deben luchar contra un equipo de villanos. Después del éxito de la película, hubo rumores de que Garfield podría regresar al papel de Spider-Man, pero al final no hubo indicios de algo semejante. “No hay planes, esa es la verdad”, confesó en la entrevista. “Todos me llamarán mentiroso por el resto de mi vida. Soy el chico que gritó lobo”, bromeó. “Pero la verdad es que la posibilidad de una tercera parte de Amazing Spider-Man es lejana”.

El actor ha tenido un par de años de triunfos. Además del éxito instantáneo de Marvel, protagonizó la serie Under the Banner of Heaven, que sorprendió a la crítica. En abril anunció que dejaría de actuar una vez se lanzara el proyecto. “Necesito volver a calibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación. Quién quiero ser y solo ser una persona por un tiempo. Solo necesito ser un poco normal por una temporada”. Algo que quizás sea complicado para un actor que se convirtió en el icono de una franquicia de considerable popularidad.