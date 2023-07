Noticia bomba. De acuerdo al actor Thomas Haden Church, quien dio vida al Hombre de Arena en la primera trilogía del superhéroe arácnido, Sam Reimi podría hacer Spider-Man 4, la secuela del largometraje que vio la luz en 2007. Por supuesto, estaría protagonizada por Tobey Maguire, que en 2021 volvió a ponerse el traje de Spider-Man en Sin camino a casa.

Haden incluso mencionó a Comic Book que él mismo levantaría la mano para retomar su papel en Spider-Man 4 si los rumores resultan ser ciertos: "Siempre ha habido algún tipo de… He oído rumores de que Sam Raimi iba a hacer otra película de Spider-Man con Tobey [Maguire]. Y si eso sucede, probablemente haría campaña para al menos hacer un cameo."

Es importante entender que el actor no tiene plena certeza de que Spider-Man 4 con Tobey Maguire será una realidad. Sin embargo, sus palabras no se pueden tomar a la ligera considerando la cercanía que tiene con Sony Pictures. De hecho, él también tuvo una breve aparición en Spider-Man: Sin camino a casa gracias al fenómeno del multiverso.

Como se dice coloquialmente: "Cuando el río suena, agua lleva". Con las películas de Marvel no se puede descartar nada, ni siquiera el rumor más disparatado. Hace unos años, imaginar a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en una misma película de Spider-Man era una completa locura. En 2021, sin embargo, ocurrió una de las reuniones más épicas jamás vistas en el cine de superhéroes.

¿Spider-Man 4 con Tobey Maguire es factible?

Tiene sentido que en Sony Pictures se planteen hacer Spider-Man 4 con Tobey Maguire. Primero, es bien sabido que este largometraje siempre estuvo en la hoja de ruta de la productora. No obstante, Spider-Man 3 fracasó en la crítica y no cumplió con las expectativas en taquilla, lo cual provocó que el proyecto quedara enterrado.

No obstante, es muy evidente que Spider-Man: Sin camino a casa revivió el interés del público por ver a Tobey Maguire vestido del arácnido. Incluso tras el estreno de dicho largometraje, el fandom hizo campaña para que Sony Pictures retomara su saga. Lo mismo sucedió con Andrew Garfield.

En el caso de Tobey Maguire, ya ha reconocido que tiene interés en volver a ser Spider-Man. La decisión final, eso sí, depende de las casas productoras. A principios de este año, comentó: "Me encantan estas películas y las diferentes series. Si ellos [Marvel] me llamaran y me dijeran: '¿Vendrías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto?' o '¿Vendrías para hacer esta película, participar en una escena o hacer algo de Spider-Man?', respondería '¡sí!'. ¿Por qué no querría hacerlo?"

Claro está, no es lo mismo participar en una producción del Universo Cinematográfico de Marvel, que hacerlo con Sony Pictures. A la segunda no le ha ido nada bien con los filmes live-action de su universo arácnido.

Contar con Sam Reimi, líder de la primera trilogía de Spider-Man, podría ser motivación suficiente para que Tobey Maguire acepte regresar en Spider-Man 4. Veremos si estos rumores comienzan a tomar mayor fuerza en los próximos meses.

