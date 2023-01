Spider-Man: Sin camino a casa, más allá de profundizar en el fenómeno del Multiverso, marcó el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield a sus papeles arácnidos. Ambos, además, acompañaron a Tom Holland en su enfrentamiento contra diversos enemigos. Un hecho, sin duda, que quedará guardado en la memoria de millones de fans de los superhéroes. Sin embargo, tras el estreno de dicho largometraje, surgió una gran pregunta: ¿volveremos a ver a los dos actores como Spider-Man en otra ocasión?

Aunque Marvel Studios no se ha pronunciado oficialmente sobre sus pretensiones con relación a Tobey Maguire y Andrew Garfield, ellos sí han levantado la mano para volver a ponerse el traje arácnido. Garfield lo hizo semanas después del estreno Spider-Man: Sin camino a casa, y ahora es Maguire quien, tras resistirse durante tantos años, ahora tiene claro que quiere volver.

En una entrevista con la mismísima Marvel, Tobey Maguire no se guardó ningún deseo. No solo expresó la grata experiencia que fue trabajar en Spider-Man: Sin camino a casa; también aseguró que sigue de cerca las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel. De tener otra oportunidad de participar en él, no se lo va a pensar dos veces:

Me encantan estas películas y las diferentes series. Si ellos [Marvel] me llamaran y me dijeran: ‘¿Vendrías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto?’ o ‘¿Vendrías para hacer esta película, participar en una escena o hacer algo de Spider-Man?’, respondería ‘¡sí!’. ¿Por qué no querría hacerlo?

Sin duda, son palabras que una buena parte del fandom deseaba escuchar desde hace tiempo. Siendo sinceros, la mayoría coincide en que sería un desperdicio haber presentado a Tobey Maguire y Andrew Garfield en el Universo Cinematográfico de Marvel, para luego no aprovecharlos en alguna futura producción. De hecho, no hace mucho impulsaron una campaña para que Sony Pictures haga realidad ‌The Amazing Spider-Man 3 con Garfield.

Tobey Maguire siempre quiso volver a ser Spider-Man

A pesar de que en un principio se tuvieron dudas sobre el regreso de Tobey Maguire, porque aparentemente quería mantenerse lejos del mundo de los superhéroes, en la misma entrevista sepultó esos rumores. Al ser cuestionado qué sintió cuando recibió la primera llamada de Marvel para concretar su retorno, respondió:

«Dije ‘¡Finalmente!’. Recibí la llamada e inmediatamente estuve dispuesto a hacer esto. Eso sí, hubo nervios.»

Tobey Maguire reconoce haberse emocionado por el hecho de compartir pantalla junto a otros dos Spider-Man.

¿Y qué tiene que decir Andrew Garfield de todo esto? Pues a principios del año anterior, también dijo estar interesado en retomar su papel. «Sí, definitivamente estoy abierto a ello si se siente bien. Me encantaría seguir trabajando con Tobey y con Tom. Creo que ese tipo de dinámica entre tres hermanos es muy sustanciosa. Para ser honesto, solo voy a decir que estoy muy feliz, satisfecho y agradecido de ser parte de esto. Es difícil querer algo más en este momento. Realmente estoy tratando de saborear el momento con los fans y con la audiencia. Solo decir gracias. Me siento muy honrado y agradecido por la respuesta.»

Parece que será cuestión de tiempo para que Tobey Maguire y Andrew Garfield tengan otra oportunidad en el Universo Cinematográfico de Marvel. Hace unas semanas, el leaker MyTimeToShineHello aseguró que los dirigidos por Kevin Peige contemplan la aparición de Maguire y Hugh Jackman (Wolverine) en Avengers: Secret Wars, cuyo estreno está programado para el 1 de mayo de 2026. Será cuestión de ser pacientes y esperar a ver si se concreta.