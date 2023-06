Fast & Furious 10 sigue en cines y con una taquilla bastante saludable, pero ya tenemos noticias confirmadas de su secuela, Fast & Furious 11. Vin Diesel, actor principal de la franquicia, ha anunciado la fecha de estreno de la próxima película. La segunda en una trilogía que funcionará como final de la saga.

Por medio de una publicación en Instagram, Vin Diesel confirma que Fast & Furious 11 llegará el 4 de abril de 2025. "Amo lo expresivos y colaborativos que son los actores que trabajan en nuestra franquicia. Jason [Momoa] quería intentar algo totalmente único y terminó creando un personaje que se roba la atención en todas las escenas donde participa y que el mundo jamás olvidará. Gracias a todos por estar ahí. Siete mil millones no tiene significado alguno si no representa un verdadero sentimiento de salud y lealtad. Para aquellos que no sabían, Fast & Furious 10 es solo la primera parte y sabes que la segunda será un esfuerzo de nuestra familia que nunca hemos visto antes".

De esa forma, el actor la fecha de estreno de Fast & Furious 11, confirma la salida de la siguiente película y la penúltima en la saga.

Las tres películas finales de Fast & Furious

Fast & Furios 10, originalmente era la primera de dos películas que cerrarían la franquicia. Pero Vin Diesel anunció durante la premiere de la película que, con el estudio, se tomó la decisión de hacer tres y no dos producciones para finalizar la saga.

De esa forma, la saga constará de un total de doce películas. Pero una vez que la acaben, se mantendrá la franquicia por medio de nuevos spin-offs. El primero fue Fast & Furios: Hobbs & Shaw, pero se espera una película en solitario del personaje de Dwayne Johnson y una película con un reparto principal compuesto por mujeres.

De hecho, tras la sorpresiva escena poscréditos de Fast & Furios 10, se espera que Johnson regrese a la saga principal en Fast & Furios 11 y Fast & Furios 12.

Fast & Furios 10 ha tenido un buen desempeño en taquilla, sin embargo, lejos de las cifras que obtenían en entregas anteriores. Al momento de publicación de este artículo, ha recaudado 617.546.750 dólares a nivel mundial, de los cuales el 78.6 % es en mercados internacionales. Apenas un 21,4 % corresponde a Estados Unidos, demostrando que el éxito real de la franquicia está lejos de su país de origen. En especial China, donde han recaudado, hasta la fecha, 126.847.817 millones de dólares.

