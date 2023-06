Han sido años vertiginosos para Tom Holland. Desde el estreno de Spider-Man: de regreso a casa (2017) hasta la actualidad, su figura ha estado expuesta en múltiples sentidos. A su trabajo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel se sumaron otros proyectos, como Uncharted (2022), para cargar más peso en esa mochila. El resultado es el siguiente: el intérprete está agotado.

Dentro de las figuras jóvenes de la industria del cine, Tom Holland se encuentra entre las más visibles. Al ser uno de los rostros Universo Cinematográfico de Marvel, por su papel como Peter Parker, mucho de lo que ocurre con él resulta relevante. Si se mira desde su perspectiva, eso puede resultar incómodo, quizá agobiante. No es casualidad que el actor, cada tanto, desaparezca de las redes sociales.

En este contexto, que incluye el reciente estreno de la serie The Crowded Room, el actor se abrió a reflexionar acerca de qué implicó esta serie para él. En ella, además de actuar en rol protagónico, también tomó parte de algunas tareas de producción. Esto generó mayor estrés y agotamiento para el intérprete, quien se tomará un tiempo alejado de las cámaras.

Danny Sullivan (Tom Holland) en The Crowded Room.

Tom Holland deja la actuación… por un breve tiempo

Como parte de sus cuidados orientados a su bienestar mental, Tom Holland comentó hace poco que lleva más de un año sobrio. El actor es consciente de que su trabajo le demanda un estricto cuidado físico pero, también, que sin una mente santa es más complejo tener un cuerpo en buen estado.

Puede que, con base en ese cuidado integral, el actor haya tomado la decisión de parar durante al menos un año sabático. Su más reciente trabajo, en The Crowded Room, dejó secuelas. Así lo explicó durante una entrevista a Extra TV: "Estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado”. Al trabajo actoral se sumaron las responsabilidades en otra área del proyecto. Sobre esto, dijo: “Además de lo anterior, al ser productor, lidiar con los problemas cotidianos que vienen con cualquier película, agregué ese nivel adicional de presión”.

Más allá de esa carga extra de trabajo, Tom Holland saca alguna enseñanza, según comentó: “Pero realmente lo disfruté. Me encantó la curva de aprendizaje de convertirme en productor. No soy ajeno al trabajo duro. Siempre he vivido con esta idea de que el trabajo duro es bueno".

Sin embargo, para el actor resulta necesario parar. Esto dijo en relación con esa idea: "The Crowded Room me rompió. Llegó un momento en el que pensé: 'Necesito tomarme un descanso'. Desaparecí. Fui a México por una semana y pasé un tiempo desapercibido en la playa. Ahora me estoy tomando un año sabático. Eso es el resultado de lo difícil que fue este programa. Estoy emocionado de ver cómo resulta y siento que nuestro arduo trabajo no fue en vano".

Esta declaración se produce en un contexto en el que la producción de Spider-Man 4, en el Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra detenida debido a la huelga de guionistas de cine y televisión en Hollywood. Mientras tanto, The Crowded Room puede verse a través de la plataforma de Apple TV+.

