Amazon podría unirse a Netflix y Disney al lanzar una suscripción de Prime Video con anuncios. De acuerdo con un reporte del diario The Wall Street Journal, el gigante tecnológico buscaría aumentar los ingresos de la empresa con una opción de su servicio de streaming impulsada por publicidad. Aunque las conversaciones se encuentran en las primeras etapas, los anunciantes están interesados en esta idea.

Según fuentes cercanas, la idea de un Prime Video con anuncios surge a raíz de la reducción de costos en las diversas áreas de la compañía. Amazon, al igual que Meta, Microsoft y otras tecnológicas, ha realizado ajustes en su estrategia que derivaron en miles de despidos. Con la implementación de este servicio, la empresa afianzaría una de sus áreas de mayor crecimiento: la publicidad.

Amazon ha invertido cientos de millones de dólares en contenido exclusivo para Prime Video. La empresa compró los derechos para producir la serie El Señor de los Anillos: Los anillos de poder y en fechas recientes, cerró un acuerdo con Embracer Group para llevar Tomb Raider a la pantalla chica. Los planes de Amazon para la franquicia de Lara Croft serían tan ambiciosos como los del Universo Cinematográfico de Marvel.

Son producciones de este calibre las que han llamado la atención de los anunciantes. El reporte menciona que los compradores de anuncios quieren más acceso a películas y series premium que se han mantenido libres de publicidad. Los únicos programas con anuncios son los partidos de la NFL que transmite los jueves por la noche.

Cómo funcionará el Prime Video con anuncios

Aunque la implementación de una suscripción con anuncios se encuentra en una fase preliminar, Amazon ha contemplado distintos escenarios. Según las fuentes, la empresa podría insertar la publicidad en los programas y ofrecer a los usuarios actuales una variante de Prime Video sin anuncios. Esto último sería muy parecido a lo que vemos con Amazon Music y sus planes Prime y Unlimited.

La tecnológica ya tiene experiencia con Freevee, un servicio de streaming con publicidad que incluye parte del catálogo de Prime Video. Aunque tiene series y películas importantes, ninguna es del calibre de su hermano mayor. Otro punto en contra es que Freevee solo está disponible en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

Amazon no quiere desaprovechar la oportunidad de insertar publicidad en sus servicios, incluyendo los canales de Prime Video Channels. La empresa estaría negociando con Warner Bros y Paramount para ofrecer membresías con anuncios para quienes contraten HBO MAX o Paramount+ dentro de Prime Video.

Por el momento no existen detalles sobre el precio o disponibilidad del Prime Video con anuncios. Amazon está experimentando con varias alternativas y no está garantizado que se aplique a futuro. Pese al empuje de las agencias publicitarias, la realidad es que estos planes "baratos" no son la solución a los males que enfrentan las compañías.

Según los rumores, la cifra de usuarios que pagan el plan de Netflix con anuncios estaría entre 1,2 y 1,6 millones. En el caso de España, un estudio realizado por Kantar encontró que cuatro de cada diez nuevos suscriptores de Netflix han optado por ese modelo. La investigación también arrojó que Prime Video fue líder al contabilizar 61,5% de las nuevas suscripciones durante el último trimestre de 2022.

