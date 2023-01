The Hollywood Reporter ha revelado los planes de Amazon para revitalizar la franquicia Tomb Raider. Según comentan, las aventuras de Lara Croft apuntan a un futuro muy prometedor. Pretende alcanzar, en ambición, lo que Marvel ha logrado con su universo unificado de series y películas.

Recientemente, Amazon se asoció con Dmitri M. Johnson, de dj2 Entertainment, para discutir los derechos del próximo largometraje de Tomb Raider. Por lo tanto, la franquicia protagonizada por la aventurera más famosa de los videojuegos contará con una nueva película, una serie y un nuevo videojuego que ya está en desarrollo.

Una de las fuentes del citado medio ha descrito este plan como «uno de los mayores compromisos de Amazon después de El Señor de los Anillos«. Teniendo en cuenta que la compañía ha invertido unos 250 millones de dólares solo en los derechos de esta última, podríamos ver a Tomb Raider llevarse una cifra de similar magnitud.

De momento no sabemos demasiado sobre de los nuevos proyectos. Lo último que conocimos del siguiente videojuego de Tomb Raider es que será desarrollado en Unreal Engine 5, y que intentará unificar todas las líneas temporales de Lara Croft. Por su parte, de la se sabe que tendrá como guionista a la también actriz Phoebe Waller-Bridge (Fleabag). Por supuesto, se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo, por lo que no hay una actriz definida, por ahora…

Amazon quiere comprometerse seriamente con la franquicia de Tomb Raider. De esta forma, pretenden desarrollar un universo unificado que sea próspero, con series, películas y videojuegos. Por supuesto, si tiene éxito, podría expandirse a otro tipo de productos, pero esta es solo una teoría nuestra.

Tomb Raider se revitaliza como franquicia de la mano de Amazon

Pero esto no es todo. Además de la serie, la película y el nuevo videojuego, también hay otros productos de entretenimiento en desarrollo. Se trata de un anime de Tomb Raider para Netflix, de manos de dj2 Entertainment. Estos últimos, por otro lado, también se encuentran trabajando en adaptar otros videojuegos, como Life is Strange, Disco Elysium, It Takes Two o Little Nightmares.

Por supuesto, tendremos que esperar a una confirmación oficial de Amazon. Asimismo, un universo de alto presupuesto no asegura el éxito. Como ejemplo cercano tenemos a El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, que se ha quedado a medio camino de lo que parecía prometer en sus primeras imágenes y reportes oficiales.

The Last of Us ha dejado el listón alto en cuanto a adaptación de un videojuego a la pequeña pantalla se refiere. ¿Podrá Tomb Raider superar este logro con ayuda de Amazon? Eso está por verse. Mientras tanto, seguimos atento a las próximas declaraciones de la compañía.