Más de la mitad de los espectadores que comenzaron a ver El señor de los anillos: los anillos de poder no terminó de ver la serie de Amazon Prime Video. Esto se supo a través de nuevos datos que indican cómo fue la relación de un porcentaje importante de televidentes con uno de los principales proyectos de la empresa.

Desde 2017, cuando se supo que Amazon Prime Video había comprado los derechos sobre El señor de los anillos, podía intuirse que lo que hicieran con ellos tendría relevancia e interés. Al fin y al cabo, estaban accediendo a uno de los relatos literarios épicos más influyentes de la literatura. Como si esto fuera poco, la compañía también se adentraba a revivir un relato que contó con adaptaciones cinematográficas poderosas, dirigidas por Peter Jackson.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso The Hollywood Reporter, solo el 37% de los espectadores que comenzaron a ver El señor de los anillos: los anillos de poder terminaron la serie. O dicho de otra forma: el 63% de los espectadores que empezaron a verla la abandonaron en algún momento antes de terminar. Es decir, más de la mitad de la audiencia que se sintió cautivada por la adaptación no encontró razones para llegar hasta el final.

El comienzo de El señor de los anillos: los anillos de poder generó una buena sensación debido a la apuesta visual de la serie de Amazon Prime Video. Desde el primer episodio se pudo reconocer el aire cinematográfico. Aunque se tratara de una serie de televisión, se había hecho con altos estándares en ese sentido.

Con el pasar de los episodios, esa puesta en escena se sostuvo. Es válido sospechar que no pocos espectadores llegaron a pensar: ‘está bien, no se trató solo de un par de buenos capítulos’. Desde una perspectiva estética, en la que se agrupa la preproducción, la producción y la postproducción, El señor de los anillos: los anillos de poder lucía potente.

Pero, a medida que los capítulos fueron avanzaron, la serie mostró debilidades en un aspecto que la estética no podía salvar: su guion, la historia, y algunas actuaciones no resultaron satisfactorias. Ritmo, diálogos y la integración del relato no estaban funcionando. Luego de la primera temporada, la conclusión es que fue más irregular de lo que podía esperarse, teniendo en cuenta que se trata de un universo narrativo enorme.

Sin embargo, la serie fue renovada para una segunda temporada. Esas críticas, en relación con su continuidad, pueden volverse un punto a favor. Lo vemos.

Sobre la segunda temporada

Si el 63% de los espectadores que comenzaron a ver El señor de los anillos: los anillos de poder no terminó la serie, las críticas anteriores, entre otras que pueden sumarse, tienen un fondo lógico. Esto, por no entrar en los comentarios más duros que los lectores han comentado en relación con el canon y la adaptación, entre las que hubo diferencias que no gustaron.

Pero este contexto, entre dudas, críticas y una serie de estadísticas que no resultan ilusionantes, puede ser el comienzo de algo nuevo. Teniendo en cuenta que el ritmo y el guion fueron dos de los aspectos más cuestionados sobre El señor de los anillos: los anillos de poder, Amazon Prime Video debería tomar nota al respecto. Así, dar más volumen a su manera de contar la historia, ofreciendo mejores diálogos a sus personajes, sin afectar la puesta en escena.

La reputación de la primera temporada es la que es. Pero puede que, si en su extensión se mejoran varios aspectos, Amazon Prime Video podría relanzar una franquicia que, dentro de su programa de proyectos, sigue teniendo un valor importante. Aún no hay una fecha de estreno confirmada para la segunda temporada de El señor de los anillos: los anillos de poder. Se especula con la posibilidad de que pueda llegar a principios de 2024.

