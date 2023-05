A seis meses del lanzamiento de su suscripción más económica y con anuncios, Netflix realizó su primer evento Upfront. El mismo estuvo destinado a los principales referentes de la industria de la publicidad. El dato más notorio de la presentación fue que el plan barato de la plataforma de streaming ya tiene casi 5 millones de usuarios activos por mes a nivel global.

Claro que la expresión "a nivel global" es un tanto pretenciosa, considerando que Netflix con anuncios está disponible solamente en 12 países. Más allá de eso, a primera vista la cifra impacta y parece dar a entender que la suscripción asequible está logrando gran éxito. ¿Pero es realmente así?

Un punto clave a tener en cuenta es que Netflix está hablando de "usuarios activos por mes" y no de "suscriptores". Son dos métricas completamente diferentes. Y como la información de la plataforma es parcial, no pinta una imagen completa del alcance real de su plan con publicidades.

Hasta el momento el servicio de streaming no ha revelado cuántos suscriptores tiene su plan más barato. Y la cifra de usuarios activos por mes puede resultar un tanto engañosa, puesto que engloba a todos los habitantes de una casa que utilizan distintos perfiles de una misma cuenta. Por ende, se sobreentiende que el número de suscriptores a Netflix con anuncios es más bajo que la cantidad de personas que lo utilizan cada mes. El quid de la cuestión es qué tanto más bajo.

La suscripción de Netflix con anuncios quiere ganar tracción

Rumores apuntan a que el número de suscriptores del plan barato hoy estaría entre 1,2 y 1,6 millones. Cifras que no suenan descabelladas, si dividimos los 5 millones de usuarios activos por mes por un hipotético promedio de 3 o 4 habitantes por cada hogar en el que se utiliza una cuenta de Netflix con anuncios. Sin embargo, al no haber información oficial, no es más que un dato especulativo.

Desde Netflix solo han dicho que la base de suscriptores de su plan con anuncios se ha "más que duplicado" desde comienzos de año. The Wall Street Journal indica, en tanto, que la membresía en cuestión tenía 937.616 suscriptores en Estados Unidos hasta marzo pasado. Esto significaría que, si las cifras totales rumoreadas estuvieran en lo cierto, la alternativa con publicidades tendría una penetración mucho más importante en el país norteamericano que en el resto de los mercados donde está disponible.

Esto no necesariamente quiere decir que la opción de Netflix con anuncios no resulte interesante en otros territorios. Poco tiempo atrás se conoció que 4 de cada 10 nuevos suscriptores en España elegían el plan de 5,99 euros. Un número interesante y que supera el promedio. Según la compañía, hoy la alternativa con publicidades es elegida por un 25 % de los nuevos registrados en los países donde está disponible.

Está claro que la suscripción barata es un producto todavía nuevo, con apenas medio año en el mercado. Tiene mucho camino por recorrer y evolucionar, en un segmento donde la competencia entre plataformas se está volviendo muy fuerte. Pero sin ser aún un furor global, parece estar dando un primer paso más firme de lo que se piensa.

Un interesante primer paso

Suponiendo que la suscripción barata hoy tenga 1,5 millones de suscriptores, estaríamos hablando de un 0,65 % de los 232,5 millones de cuentas que existen en el servicio. A simple vista es poco, pero tiene matices. Si en apenas 6 meses, y estando disponible solo en 12 países, Netflix ya ha logrado que cerca de un 1 % de sus suscriptores globales esté usando el plan con anuncios, no es para despreciar. Es evidente que el modelo todavía está en pañales, pero puede expandirse muy agresivamente cuando comience a abrirse a más mercados.x

Claro que el éxito de Netflix con anuncios no solo depende de los suscriptores, sino también de la presencia de anunciantes en la plataforma. Por ende, atraerlos es crucial. La compañía asegura que es 4 veces más probable que sus usuarios interactúen con anuncios en Netflix que en otros servicios de streaming, y más de 4,5 veces más probable en comparación con la TV tradicional.

Otro dato curioso es que casi el 80 % del contenido reproducido con el plan de Netflix con anuncios se mira desde un televisor. Mientras que en lo referido al público que elige esta suscripción, más del 70 % de los usuarios tienen entre 18 y 49 años; en tanto que la edad promedio es de 34 años.

