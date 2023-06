Con frecuencia, el catálogo de Disney+ se relaciona directamente con historias bien intencionadas y clásicos relatos de amor. Lo cual, por supuesto, es un tributo a la larga trayectoria del estudio llevando a la pantalla grandes narraciones conmovedoras. No obstante, la compañía también produjo la película Fantasía (1940), que cuenta con algunas escenas de terror y otras de humor.

A la vez, el extenso archivo de Disney tiene una de las primeras adaptaciones del escalofriante cuento La leyenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving. The Adventures of Ichabod and Mr. Toad recupera la trama de una aparición decapitada a lomos de un caballo de ojos de fuego para la animación.

La película tiene toques de humor para acompañar a sus elementos de terror, con una lograda atmósfera que sigue resultando escalofriante a pesar de haber transcurrido casi ochenta años desde su estreno.

Te dejamos cinco sugerencias de películas divertidas de terror que puedes encontrar ahora mismo en el catálogo de Disney+. Desde una conocida atracción convertida en un largometraje lleno de sobresaltos, hasta la narración de un superhéroe atípico en la piel de un hombre lobo. Todo un recorrido a través de un tipo de dimensión de lo terrorífico que explora diferentes puntos de vista sobre lo que puede causar miedo y, a la vez, risa.

La mansión embrujada (versión 2003)

Una de las atracciones más famosas de los parques temáticos de Disney tendrá una nueva adaptación cinematográfica en 2023 dirigida por Justin Simien. No obstante, en el 2003 hubo una película que recreó con fidelidad la historia de la cual proviene y forma parte de los curiosos clásicos de terror y humor del estudio.

A cargo del realizador Rob Minkoff y protagonizada por Eddie Murphy, esta divertida película de terror sigue a la pareja de agentes inmobiliarios Jim y Sara Evers. Ambos son contratados para evaluar las condiciones de la mansión Gracey, valorar la propiedad y venderla. Sin embargo, pronto descubrirán que la construcción está embrujada por los fantasmas de sus antiguos dueños, por lo que deberán intentar resolver un misterio que rodea la muerte de uno de ellos.

A pesar de que la producción está enfocada en un público familiar, el director logra crear una atmósfera macabra que explora los códigos del cine de terror. De hecho, su versión de los elementos sobrenaturales del conocido material original es mucho más adulta de lo que podría suponerse. Lo que permite a la película relatar dos historias en paralelo. Por un lado, la que forma parte de los entretenimientos de Disneyland. Por otro, una que combina de forma peculiar elementos escalofriantes y de suspense. El resultado de la película no siempre es sólido —ya que se inclina hacia el humor— pero, aun así, tiene un buen sentido del terror y resulta intrigante.

La película Los nuevos mutantes, con más terror y menos humor

Una de las películas más curiosas de la saga de los X Men también tiene una trama que se inclina hacia lugares tenebrosos. Los Nuevos Mutantes, dirigida por Josh Boone, explora la naturaleza inquietante de las capacidades extraordinarias. En particular, cuando son capaces de influir en la realidad y la percepción del miedo desde un desconcertante punto de vista.

Protagonizada por Maisie Williams, Anya Taylor-Joy y Charlie Heaton, el guion de esta película de terror con toques de humor se enfoca en jóvenes que poseen dones sin explicación. Un cambio apreciable en el tono de la franquicia, que aborda la vulnerabilidad de la juventud. De hecho, el argumento narra el primer despertar de las capacidades y las consecuencias grotescas que pueden tener. La historia reflexiona en las ideas de diferencia y desarraigo desde un punto de vista grotesco, claustrofóbico y oscuro.

Recluidos en una instalación secreta mientras desarrollan sus habilidades, los mutantes descubrirán que el poder es un arma más que una herramienta. Un matiz sutil que se endurece a medida que enfrentan sus miedos y traumas personales y descubren que deben luchar contra una presencia misteriosa que acecha en la instalación.

La película combina códigos de terror y superhéroes, creando una atmósfera tensa con algunos toques de humor. A pesar de su torpeza narrativa y el problemático desarrollo en producción que la convirtió en un fracaso de taquilla, sigue siendo una peculiar mirada al poder y los secretos de la psiquis humana.

La Maldición del Hombre Lobo

Esta combinación de los giros más reconocibles del Universo Cinematográfico de Marvel y el cine de terror de la década de 1950 se estrenó en 2022. De la mano de Michael Giacchino, la historia detalla buena parte de lo que podría considerarse la dimensión sobrenatural del mundo de la editorial. Pero, más allá, la película profundiza en cómo se comprende el terror dentro de una saga considerada de humor. Se trata de uno de los primeros experimentos de la franquicia que le acercan a la oscuridad de las criaturas sobrenaturales y sus capacidades.

La película, que forma parte de los especiales Marvel en el catálogo de Disney+, es un homenaje estético y narrativo al terror. Rodada en blanco y negro, relata la historia de un grupo de cazadores de monstruos que se reúne tras perder a su líder para escoger a su sucesor. Entre ellos, se encuentra Jack Russell (Gael García Bernal), cuyas intenciones son mucho más complejas de lo que aparenta. También lo es su naturaleza, que comienza a ser evidente a medida que el tiempo transcurre y la luna llena se asoma al cielo nocturno.

Con su aire experimental y, sin duda, poco común, La Maldición del Hombre Lobo es una adición curiosa a las grandes historias de la saga. No obstante, también es la puerta abierta hacia regiones más lóbregas, que se enlazan con ideas más duras —y sangrientas— sobre la naturaleza humana.

El retorno de las brujas, las películas de terror y humor por excelencia

En 1993, el director Kenny Ortega logró combinar una película de humor familiar con un relato sobre brujas que conservaba los códigos del cine de terror. El resultado fue El retorno de las brujas, convertida en fenómeno generacional. La trama sigue a Max (Omri Katz), un adolescente que se muda a Salem con su familia. Por supuesto, el guion hace énfasis en la magia y el ocultismo vinculados con la histórica ciudad, pero en su versión más singular. Lo que incluye una leyenda oral sobre las temibles hermanas Sanderson, criaturas del mal que habitaron en el pueblo.

Serán precisamente ellas quienes volverán a la vida cuando Max cometa un error de asombrosas consecuencias. Winifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) y Mary (Kathy Najimy) son tres brujas del siglo XVII condenadas a una eternidad terrible. Sin embargo, una vez liberadas de su conjuro, intentarán llevar su venganza al pueblo al tiempo que descifran las complejidades del mundo moderno.

La segunda película —y secuela— de esta historia de terror y humor, dirigida por Anne Fletcher, llegó directamente al catálogo de Disney+ en el 2022. De nuevo, las Sanderson son liberadas en un escenario contemporáneo, pero ahora tendrán que decidir si desean hacer justicia —a su muy particular modo— o buscar redención. Lo que lleva la historia a una conclusión espeluznante con la promesa de una continuación, que el estudio confirmó hace pocas semanas.

Saga Halloweentown

La serie de películas Halloweentown también es una exploración sobre lo paranormal combinando el terror y el humor. La saga se centran en una familia de brujos. Los Piper han llevado a cuestas un secreto durante generaciones, también un tipo de poder capaz de sorprender y aterrorizar. Las películas analizan la magia, el poder y cómo el mundo alrededor de los personajes se hace más singular y entrañable.

La primera entrega, Halloweentown, de 1998, cuenta la historia de Marnie Piper (Kimberly J. Brown). La joven descubre que pertenece a una familia de brujos y que su abuela Aggie (Debbie Reynolds) es especialmente poderosa. La desconocida pariente vive en el pueblo que da nombre a la película, un lugar donde los monstruos y seres mágicos pueden vivir en paz. Más allá de lo fantástico, el guion explora las relaciones emocionales y la necesidad de aceptar el pasado y la herencia familiar.

Halloweentown II: La venganza de Kalabar se estrenó en 2001 y continúa los eventos de la anterior. El argumento narra como Marnie y sus hermanos desenmascaran a un malvado hechicero, Kalabar, que está tratando de destruir Halloweentown e invadir la Tierra de los Muertos. En el año 2004, se estrenó Halloweentown High, que explora el crecimiento de sus personajes y sus postreros días de infancia.

Por último, Regreso a Halloweentown (2006), la cuarta entrega de la franquicia, muestra a la protagonista a punto de entrar en la universidad. Esta película de terror y humor es la más madura en tono y en estética, por lo que su acercamiento al miedo es más interesante que en las anteriores.

