The Flash, de Andrés Muschietti, es el cierre de una etapa para el mundo cinematográfico de DC y el comienzo de otra mucho más ambiciosa. Tal vez por eso, su argumento tiene una audacia hasta ahora desconocida en la franquicia. No solo se atreve a presentar el ya mítico multiverso de la editorial, sino también a explorar los verdaderos alcances del Speed Force del protagonista. El resultado es una historia frenética, llena de asombrosos giros y que demuestra el potencial de una saga hasta ahora irregular y llena de problemas.

La película es más que el esperado reinicio anunciado por James Gunn. Es también una travesía que rinde tributo a varias de las figuras icónicas de la cultura popular que forman parte del mundo de DC. Desde las encarnaciones más queridas de sus populares personajes, hasta una extraña mirada a las posibilidades que ofrece el futuro. The Flash tiene el curioso honor de ser un experimento narrativo a gran escala que integra, a partir de varios puntos de vista, lo reciente y lo antiguo de la editorial. Lo que indica que esta nueva etapa será un intrigante y sofisticado replanteamiento de la anterior.

Te dejamos los mejores cameos que incluye el largometraje de The Flash, una celebración a DC y su larga huella en la cultura popular. Aunque no son parte esencial del argumento, sí dejan claro que la saga va a usar todos los elementos a su alcance para adquirir mayor interés. Algo que se demuestra en la película de Andrés Muschietti, que ha empezado a construir un legado para la continuación de la franquicia.

George Clooney como Bruce Wayne

Sin duda, una de las apariciones más sorprendentes en The Flash. En especial, porque ocurre cuando todo en la vida de Barry Allen (Ezra Miller) parece volver a un precario equilibrio. Nada es tan sencillo, a pesar de que el joven héroe disfruta del fruto de todos sus esfuerzos. Tras asegurarse de que el nombre de su padre queda limpio ante la justicia, logra la tan ansiada cita con Iris (Kiersey Clemons). Entonces, recibe una llamada de Bruce Wayne, que viene en camino para felicitarlo por el éxito legal del caso de Henry Allen.

Barry no reconoce la voz por teléfono. Mucho menos a la figura que baja del automóvil en el que, supuestamente, se traslada el multimillonario. En lugar del hombre que considera su mentor (Ben Affleck), el que camina en su dirección es otro individuo.

Se trata de George Clooney, que vuelve a encarnar al héroe de Gotham en una aparición sorpresa. Un elemento que evidencia que el último intento de The Flash por evitar que su padre fuera a la cárcel tuvo una consecuencia inesperada.

Jason Momoa como Aquaman/Arthur Curry

Sin que aparezca en los créditos, el rey de los atlantes tiene una breve aparición en la única escena poscréditos de The Flash. En ella, se le puede ver compartiendo una noche de copas con Barry Allen. Ambos se reúnen después de los eventos narrados en la película y dejan claras dos cosas.

La Liga de la Justicia puede ser algo por completo distinto en la desconocida línea temporal en la que se encuentra The Flash. El hijo del océano sigue siendo el mismo, al menos su contexto, historia y personalidad.

Lo que deja entrever que, tal vez, hay una sola versión del héroe —o todas sus variantes son muy semejantes entre sí— en el multiverso de DC. Un guiño que podría asegurar la supervivencia del personaje más allá del largometraje Aquaman y el Reino Perdido, que se estrenará en diciembre del año 2023.

El asombroso cameo de George Reeves como Superman en The Flash

Una de las apariciones más asombrosas e inesperadas —y todo un homenaje a la historia de DC en televisión— es la de George Reeves como Superman. El actor fue el encargado de dar vida a la primera versión del live action del hijo de Krypton, comenzado en Adventures of Superman. Finalmente, se apartó del papel en busca de otros horizontes, pero dejó su impronta en la cultura popular al imaginar al célebre superhéroe.

En The Flash, se le muestra en un mundo en blanco y negro. Lo que deja entrever que es muy probable que el multiverso de la franquicia sea explorado de manera novedosa. No siempre con la misma apariencia o aspectos antropomórficos semejantes. ¿Podría haber, incluso, un inesperado crossover con el mundo animado? La respuesta no está clara. Pero la realidad alternativa del primer Superman es todo un anuncio de lo que se puede esperar de ahora en adelante para la saga cinematográfica de la editorial.

Christopher Reeves como Superman

En uno de los cameos más conmovedores de The Flash, la versión del último hijo de Kryton interpretada por el actor Christopher Reeves aparece un par de minutos. Lo hace durante la secuencia en la que Barry Allen y su versión más joven utilizan el Speed Force y recorren el multiverso en una rápida sucesión de posibilidades y futuribles.

Entre ellas, puede verse a la clásica figura llevando el traje azul puro con detalles rojos mientras contempla lo que parece ser una ruptura de la realidad. La recreación no dice nada, se limita a contemplar la perturbación inexplicable que se extiende sobre el familiar perfil de Metrópolis.

Helen Slater como Supergirl

Junto al Superman de Christopher Reeves, se encuentra la encarnación del personaje Supergirl interpretada por la actriz Helen Slater. Tiene el mismo aspecto que en la película que protagonizó en 1984, dirigida por Jeannot Szwarc.

En otras palabras, lleva un traje azul y rojo muy semejante al de su primo en el contexto original de la historia. A diferencia de la variante con el rostro de Sasha Calle en el largometraje de The Flash, la del breve cameo tiene el cabello largo y rubio.

Como Superman, contempla el cielo sobre Metrópolis mientras los indicios de la ruptura de la realidad a su alrededor comienzan a hacerse más evidentes. Una secuencia curiosa teniendo en cuenta que Christopher Reeves y Helen Slater jamás aparecieron juntos en ninguna película, solo en las promociones que rodearon el debut en la pantalla grande de esta última.

Adam West como Batman, otro mítico cameo que muestre el legado de The Flash

En medio de la persecución de Barry Allen a su versión más joven entre multiversos, The Flash muestra otra variante de Batman. Esta vez, se trata de la encarnada por Adam West, que puede verse durante menos de un minuto en lo que parece la secuencia de una aventura mayor. En otras palabras, un rápido atisbo que puntualiza que el héroe tiene una versión en cada dimensión paralela.

El giro narrativo deja claro que en las realidades alternativas de DC todo ocurre de manera similar, aunque con un elemento diferenciador. Lo que agrega aún mayor misterio a lo relacionado con Arthur Curry/Aquaman. Este no existe en la línea cronológica a la que Barry llega, pero sí en la sustancialmente idéntica a la suya, en la que George Clooney es Batman. ¿Apunta este hecho a un método para conservar algunos personajes en el futuro?

Teddy Sears como Jay Garrick

Otra de las apariciones sorprendentes en la película de The Flash es la de Teddy Sears como la versión original del héroe protagonista. En un momento dado, el personaje se cruza con sus variantes actuales mientras estos recorren el multiverso gracias al Speed Force.

Un dato curioso es que el actor Teddy Sears interpretó a un impostor de Jay Garrick en la recientemente finalizada serie Flash de CW. Después, se reveló como Zoom y por último como Black Flash.

Nicolas Cage, el Superman que nadie esperaba ver en The Flash

Sin duda, el más singular de todos los cameos de The Flash es el de Nicolas Cage encarnando a Superman. Esta versión proviene directamente de la película cancelada del héroe que dirigiría Tim Burton. Superman Lives sería un recorrido por la vida del kryptoniano a través de un cariz oscuro y pesaroso.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

Curiosamente, en el arte conceptual de la frustrada película, el superhéroe lucha con una araña gigante. Tal como muestra la secuencia de The Flash en la que se añade su participación.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente