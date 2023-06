Después de varios días de búsquedas, la guardia costera de Estados Unidos ha podido confirmar el hallazgo revelado hace unas horas. Los restos encontrados pertenecen a Titan, el submarino que emprendía una expedición hacia el naufragio del Titanic y que, el pasado domingo, fue reportado como desaparecido. Tristemente, todos los tripulantes, de quienes te compartimos un perfil, han fallecido.

Las primeras averiguaciones de la guardia costera indican que el submarino sufrió una implosión. Provocada, posiblemente, por alguna fisura en el casco. Es importante precisar que esta última información todavía está sujeta a una investigación.

Los restos encontrados son más de las dos piezas reportadas originalmente. Se sabe, además, que Titan no tuvo una colisión con el Titanic. De hecho, los escombros han sido encontrados a 500 metros del barco. La ubicación es consistente con la trayectoria de Titan mientras se sumergía y se dirigía al barco.

"Se evaluó que los escombros descubiertos dentro del área de búsqueda del sumergible desaparecido del Titanic provienen del cuerpo externo del submarino. Continúa la búsqueda de la cápsula de la tripulación de Titán. Los escombros se ubicaron en el fondo del océano, aproximadamente a 500 metros de la proa del Titanic, alrededor de las 8:55 a.m. E. T."

OceanGate, por su parte, confirmó la muerte de los cinco tripulantes del submarino:

El pasado domingo, Titan comenzó su descenso en el Atlántico para explorar los restos del legendario Titanic, el transatlántico británico que naufragó el 15 de abril de 1912. Apenas una hora y 45 minutos después de sumergirse, desapareció. El MV Polar Prince, buque que lideraba la expedición, perdió todo contacto. La preocupación fue creciendo rápidamente y no tardaron mucho en reportar la situación.

La guardia costera de Estados Unidos puso en marcha una misión para encontrar el submarino. Lógicamente, tenían el tiempo corriendo en su contra, ya que el oxígeno del vehículo era limitado. El ejército, entonces, inició un significativo despliegue de recursos y tropas. La búsqueda se extendió tanto en las profundidades, como en las alturas.

¿Por qué por aire? Una de las teorías del ejército de Estados Unidos es que el submarino desaparecido estaba flotando en la superficie. En consecuencia, aeronaves de la Fuerza Aérea estadounidense también se unieron a la búsqueda.

Desafortunadamente, su ardua labor no tuvo el éxito esperado. La misión se hizo todavía más difícil porque Titan era un submarino bastante pequeño. Medía 6,7 m de eslora, lo cual complicaba encontrarlo en la inmensidad del océano. Por otro lado, las corrientes habituales del Atlántico podrían haberlo desplazado en múltiples ocasiones.

Fue durante la mañana del jueves cuando el organismo anteriormente mencionado, a través de un comunicado, reveló haber encontrado escombros en el área de búsqueda. "Un ROV cerca del Titanic ha descubierto una zona de restos en el área de búsqueda. Expertos del mando unificado están evaluando la información", comentaron. En ese momento, por supuesto, se encontraban en el proceso de evaluar la procedencia de los mismos; si bien existían amplias posibilidades de que fuera el submarino desaparecido.

Por desgracia, horas después confirmaron las peores sospechas en una conferencia de prensa. Debido a la relevancia que el suceso cobró en estos días, la misma fue seguida con atención por miles de personas.

Aunque la guardia costera encontró los restos y determinó que fue una implosión, aún es temprano para ahondar en las causas concretas.

Podrías pensar que estos vehículos acuáticos están preparados para afrontar condiciones de presión extrema, pero, en el caso de Titan, había un inconveniente. El CEO de OceanGate Expeditions, compañía propietaria del submarino y que también ofrece las expediciones a los restos del Titanic, llegó a comentar a CBS:

"En algún punto la seguridad es puro desperdicio. Si solo quieres estar seguro, no salgas de la cama, no entres en tu coche, no hagas nada. En algún momento vas a correr algún riesgo, y realmente es una cuestión de riesgo-recompensa."