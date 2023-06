Los cinco tripulantes del submarino Titan, que el pasado viernes 16 de junio partieron océano Atlántico para ver las ruinas del Titanic, se quedarán sin oxígeno en apenas unas horas, según calcula la Guardia Costera de Estados Unidos. Los servicios de emergencia todavía no han encontrado rastro del sumergible propiedad de la compañía OceanGate, pese a que afirman haber escuchado ruidos metálicos cada 30 minutos que les ha permitido reducir el área de búsqueda.

No hay persona en el mundo que se pregunte dónde está el submarino y por qué todavía no lo han encontrado teniendo en cuenta el despliegue que ha realizado el ejército de Estados Unidos. Hay, de hecho, una serie de teorías creadas por expertos que no solo resuelven estas dudas, sino que también ofrecen diferentes escenarios de la situación y qué ha podido pasar con Titan y los cinco millonarios que viajaban a bordo.

Son, precisamente, teorías que también ha barajado la Guardia Costera de Estados Unidos. Por eso hay operativos buscando al submarino del Titanic, tanto en las profundidades, como en la superficie o, incluso, a través del aire.

El submarino está en la superficie

Una de las teorías sobre qué ha podido pasar con el submarino del Titanic, es que este se encuentra flotando en la superficie del océano Atlántico, y no a unos 3.821 metros de profundidad, que es donde se calcula que está sumergido el Titanic. Los expertos, así como la Guardia Costera de Estados Unidos, detallan que muchos sumergibles cuentan con un sistema de eyección en caso de fallo en el aparato. Es decir, si realmente Titan hubiese tenido problemas técnicos, el mecanismo del submarino se activaría liberando peso para que emergiera en la superficie.

Este es, reiteramos, uno de los motivos por el que también participan en la búsqueda aviones y cazas del ejército de Estados Unidos. Pero, si realmente está en la superficie, ¿por qué todavía no lo han encontrado?

Debemos tener en cuenta que el submarino es considerablemente pequeño (de 6,7 m de eslora) y está en algún lugar del océano Atlántico, océano que ocupa el 20 % de la superficie del planeta. Por mucho que los operativos reduzcan el área de búsqueda a la zona donde se encuentran las ruinas del Titanic, el sumergible podría haberse desplazado por las corrientes.

A esto, debemos sumarle el diseño del propio Titan; no tiene una escotilla que permita a los tripulantes salir, respirar aire puro o, por ejemplo, lanzar una bengala o cualquier otro tipo de señal luminosa de emergencia. La única forma de salir del submarino es a través de una compuerta ubicada en el frontal que está sellada por la parte exterior. Es decir, solo se puede abrir y cerrar desde fuera.

El submarino está atrapado entre las ruinas del Titanic

Titanic

En cualquier caso, es probable que el submarino no haya emergido a la superficie por un problema en el sistema de seguridad. O porque está atrapado entre las ruinas del Titanic o enganchado a alguna red de pesca o a algún escombro de la zona. Esta es, precisamente, otra de las teorías que barajan los expertos.

En ese caso, encontrar el submarino también supondría una tarea complicada por la cantidad de ruinas que hay en la zona del Titanic. En caso de que el submarino esté atrapado, existe el riesgo de que, al rescatarlo, el sumergible se dañe. Esto podría poner en peligro a la tripulación en caso de que continúen con vida.

De todos modos, los expertos creen que es una hipótesis poco probable al tener en cuenta que el submarino lo ha pilotado un experto —aunque lo haya hecho con un mando de una consola—.

El submarino ha implosionado

La última teoría —esta mucho más trágica— es que el submarino ha implosionado a causa de las bajas presiones de las aguas, afirma John Carlton, profesor de ingeniería marina en la universidad de la City de Londres, a The Tab. Recordemos que el sumergible podría encontrarse a más de 2.000 metros de profundidad, donde la luz solar es prácticamente escasa o incluso nula.

Si esto ocurre, las consecuencias son trágicas, pues ningún humano puede sobrevivir a esa profundidad. Debemos tener en cuenta, además, las dimensiones del submarino; es demasiado pequeño como para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pudiese encontrar restos fácilmente que confirmen que Titan ha implosionado bajo las profundidades del Atlántico.

En cualquier caso, es una de las teorías que menos se barajan, dado que los radares de varios aviones canadienses que participan en la búsqueda interceptaron sonidos en la zona del Titanic, lo que puede indicar que los tripulantes todavía siguen con vida y que, por tanto, el submarino está intacto.

