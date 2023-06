El submarino turístico que buscaba las ruinas del Titanic con varios millonarios a bordo, tuvo problemas técnicos en anteriores sumersiones que obligaron a anular la misión en hasta tres ocasiones, según un artículo publicado en 2019 por el portal Geekwire.

OceanGate realizó varias pruebas para comprobar hasta qué profundidad podría sumergirse Titan —así es como se llama el submarino desaparecido en el Oceano Atlántico—. La compañía se percató de que el sumergible “mostró signos de fatiga cíclica” en profundidades de más de 3.000 metros, lo que obligaron a reducir el alcance oficial a esta cifra, pese a que las ruinas del Titanic se encuentran a unos 3.800 metros bajo el nivel del mar. “No fue suficiente para llegar al Titanic”, detalló Stockton Rush, el CEO de OceanGate, tras las tres pruebas fallidas en 2018, 2019 y 2020.

Rush, que se encuentra en el interior del sumergible desaparecido, también llegó a declarar que la seguridad no era importante en el submarino. “En algún punto la seguridad es puro desperdicio. Si solo quieres estar seguro, no salgas de la cama, no entres en tu coche, no hagas nada”, dijo.

Pese a ello, OceanGate terminó declarando oficialmente que el submarino era apto para sumergirse a las profundidades donde se encuentran las ruinas del Titanic. “En el momento de la presentación, Titan se había sometido a más de 50 inmersiones de prueba, incluso a la profundidad equivalente al Titanic, en aguas profundas frente a las Bahamas y en una cámara de presión”, afirmó la compañía en una presentación judicial en mayo de 2021, destaca el portal iNews.

Un empleado de OceanGate advirtió de los riesgos del submarino

Precisamente, y tal y como muestran unos documentos judiciales obtenidos por BBC News, un empleado de OceanGate advirtió sobre los peligros del submarino destinado a visitar las ruinas del Titanic. El informe menciona que se identificaron “numerosos problemas que planteaban serios riesgos de seguridad”, y destacaba el peligro que supondría para los pasajeros cuando el sumergible alcance “profundidades extremas”. Más tarde, el empleado fue despedido por la compañía, quien alegó que filtró información confidencial.

Otra de las preocupaciones del submarino del Titanic son los materiales que el equipo de OceanGate utilizó para construir el sumergible. El casco, donde se encuentran los pasajeros, está hecho de fibra de carbono, mientras que en los extremos se emplearon placas de titanio. Son, en concreto, materiales no muy resistentes como para aguantar la baja presión de las profundidades del océano Atlántico.

Precisamente, una de las teorías que se barajan sobre la desaparición del submarino del Titanic, es que el sumergible habría implosionado a causa de las bajas presiones de las aguas.

