En 2022, el CEO de OceanGate Expeditions aseguraba al medio CBS que "la seguridad es puro desperdicio". Pues bien, ¿sabías que el CEO de la compañía que opera el submarino perdido con rumbo al Titanic también se encuentra a bordo de la embarcación? Pues sí, y esta ironía ha dado un giro a la historia.

OceanGate Expeditions confirmó que su CEO, Stockton Rush, se encuentra en el interior del sumergible Titan, el cual se dirigía a explorar los restos del Titanic controlado por un mando inalámbrico de videojuegos lanzado hace 20 años. No obstante, el submarino se encuentra desaparecido, con equipos de Estados Unidos y Canadá buscando la embarcación por todos los sitios posibles. Durante este tiempo, varios detalles del pasado de la compañía han comenzado a emerger, incluyendo las desafortunadas declaraciones del ejecutivo.

"En algún punto la seguridad es puro desperdicio. Si solo quieres estar seguro, no salgas de la cama, no entres en tu coche, no hagas nada", comentó Stockton Rush a David Pogue, corresponsal de CBS durante un episodio del podcast Unsung Science. "En algún momento vas a correr algún riesgo, y realmente es una cuestión de riesgo-recompensa".

De hecho, Pogue ha revelado que, durante una operación similar con rumbo al Titanic en la que pudo participar en 2022, el sumergible también desapareció, aunque solo por algunas horas. En este momento el periodista pudo percatarse de que algunas partes de la expedición de OceanGate parecían improvisadas. Este es el caso del mando utilizado para controlar al Titan.

El submarino Titan, cuyo rumbo eran los restos del Titanic, sigue sin aparecer y las alarmas crecen

Lamentablemente, parece que no es la primera vez que la compañía deja de lado el aspecto de la seguridad. En 2018, OceanGate despidió a David Lochridge, quien en aquel momento era director de operaciones marinas del proyecto Titan. En el mencionado año, el ejecutivo declaró que se debían tomar medidas más rigurosas para los controles de seguridad del sumergible. Pues bien, los reportes indican que la compañía no estuvo de acuerdo y decidió prescindir de sus servicios.

Por otro lado, al momento de redactar este artículo, el submarino Titan sigue sin aparecer. Lo último que se ha sabido, según comentó la Guardia Costera de Estados Unidos al medio CBS News, es que una aeronave confirma haber detectado sonidos en el agua a través de sonoboyas. Aunque se desconoce la fuente de dicho ruido, expertos como Frank Owen, del Instituto Submarino de Australia, creen que su origen podría rastrearse hasta el interior del navío.

La tumba ancestral del Titanic es un sitio repleto de todo tipo de metales, por lo que el sonido podría provenir de allí. No obstante, los encargados de la misión de rescate mantienen sus esperanzas, y aseguran que los esfuerzos continuarán "mientras haya una oportunidad de supervivencia". Mientras tanto, cada vez más embarcaciones se unen a la operación.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente