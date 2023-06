No es ningún secreto que Xiaomi está trabajando en su primer coche eléctrico. Es, de hecho, algo que la compañía confirmó hace unos años, tras anunciar una inversión de 10.000 millones de dólares en 10 años en este sector, y después de adelantar algunos datos relevantes, como la intención de producir unos 300.000 vehículos al año. Su aspecto, así como otra información importante del propio modelo, sin embargo, siempre ha sido una incógnita. Al menos, hasta ahora.

Unas imágenes, compartidas por un portal chino, muestran lo que parece ser un modelo de pruebas del primer vehículo eléctrico de Xiaomi, conocido actualmente como Xiaomi MS11. En las fotografías, el coche aparece completamente camuflado, por lo que es difícil comprobar con detalle la línea de diseño más allá de la parte trasera, que contará con un diseño fastback.

Las imágenes también dejan ver unas llantas que parecen ser de 19 pulgadas, así como un puerto de carga ubicado en el lateral trasero izquierdo.

Precisamente, este mismo vehículo —incluido su camuflaje— ha aparecido en un vídeo en el que es posible verlo desde prácticamente todos los ángulos. De nuevo, sin la posibilidad de apreciar su carrocería, acabados, etc. Debemos mencionar, además, que no hay garantías de que se trate del primer vehículo de Xiaomi, pues no hay ningún logotipo visible u otros detalles que corroboren que se trata de un coche de la compañía asiática.

El primer coche eléctrico de Xiaomi llegaría en dos versiones

En cualquier caso, todo apunta a que el primer coche eléctrico de Xiaomi llegará en 2024. Lo hará, en concreto, en dos variantes. Por un lado, un vehículo más económico, con un motor de 400V y con una batería de hoja de fosfato de hierro y litio desarrollada por BYD. Por otro, un modelo más alta gama con un motor de 800V y unas baterías de CATL. Todo ello, además, con tecnología desarrollada por la propia compañía, como una que permitirá aplicar la conducción autónoma. Se espera que el precio sea otro de los puntos atractivos de estos vehículos.

Este, además, no será el único vehículo eléctrico de la marca. Xiaomi, reiteramos, tiene en marcha una inversión de 10.000 millones de dólares en 10 años para la fabricación de vehículos enchufables. Todo ello, con una filial 100 % propiedad del fabricante asiático.

