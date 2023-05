Los avances de Spider-Man: Cruzando el Multiverso muestran la que parece la apuesta más ambiciosa por abarcar el mundo del héroe. Además de los emblemáticos Miles Morales (Shameik Moore) y Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), el argumento promete llevar al cine toda una colección de nuevos rostros. Lo que incluye a Miguel O’Hara (Oscar Isaac), a Pavitr Prabhakar (Karan Soni), la versión del héroe en la India, y al personaje original de Spider-Woman.

La adición más interesante es, sin duda, la de Jessica Drew (Issa Rae), un personaje icónico dentro del llamado spider-verse. Conocida como Spider-Woman, su origen se remonta a 1977 y fue una las primeras figuras relacionadas con Peter Parker en lograr reconocimiento independiente. Además, permitió que el contexto del superhéroe se ampliara y se diversificara en docenas de escenarios nuevos.

Lo más curioso de su historia —al menos, en la primera versión— es que tiene relación con el villano de Guardianes de la galaxia Vol. 3, el Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji). Lo que vincularía a dos de los grandes estrenos del año basados en el mundo editorial de Marvel. Tanto uno como el otro parecen enlazar su narrativa, además de redimensionar el multiverso a una escala mucho más profunda. Cualquiera que sea el papel que desempeñe Jessica Drew como Spider-Woman en la película de animación será crucial no solo para el futuro de Spider-Man y su contexto. También para las probables exploraciones en la multitud de líneas temporales que abarca su prolongada influencia.

La historia en papel de Spider-Woman

El debut en el cómic de Spider-Woman fue en Marvel Spotlight #32, publicado en febrero de 1977. Creada por Archie Goodwin, Sal Buscema y Jim Mooney, era en realidad una villana anónima, solo apodada Arachne como nombre clave. Esa primera aparición reveló que era parte de HYDRA y que, además, era una criatura virtualmente invencible. No obstante, no se detalló ningún otro dato sobre ella o sus inicios. Lo que sí dejó claro la historieta es que tenía los mismos poderes de Spider-Man, sin que —por el momento— hubiera un vínculo entre ellos.

No obstante, en el siguiente número se incluyeron todo tipo de datos que permitieron construir su primera versión. Según el cómic, Jessica fue secuestrada siendo una niña por HYDRA. No se especificaba de dónde provenían sus poderes o qué provocó sus cambios corporales, que incluían superfuerza y arrojar fluidos de tela de araña. En manos de la organización, Spider-Woman sufrió torturas y un reclutamiento forzoso que la convertirían en una agente de obediencia ciega. Es esta variación del personaje la que lucha con Nick Fury y es considerada brevemente como un ser maligno que debe ser destruido.

En la edición de Marvel Two-in-One # 30–33 de Marv Wolfman, escrito por John Buscema y Ron Wilson en 1978, la narración evolucionó. Tras recibir el nombre Jessica Drew, el personaje atraviesa su gran redención. Después de fallar al asesinar a Fury y Alicia Masters a las órdenes de HYDRA, termina por comprender la manipulación que sufre. Por lo que escapa y recupera su identidad. Al mismo tiempo, Spider-Woman recupera sus recuerdos, lo que permitió a los guionistas profundizar en una biografía ficticia más elaborada y que le dio la oportunidad, ahora sí, de volverse una heroína.

Los vínculos de Jessica Drew con el universo de Marvel

Para 1979, la nueva integrante —aunque de manera indirecta— del universo de Spider-Man tenía ya un relato más denso. Lo que incluía un vínculo con un villano tradicional de Marvel. Siempre según lo escrito por Marv Wolfman, Jessica nació en 1924 en una familia acaudalada. Su padre era un reconocido científico llamado Jonathan Drew, especializado en la investigación de la evolución y las formas de la integración de ADN.

Además, tenía un compañero de laboratorio obsesionado con la modificación de la especie humana hacia un tipo de criatura más avanzada. Herbert Wyndham, más conocido como el Alto Evolucionador, era cercano a la familia y estaba atento a las investigaciones de Jonathan. En especial, cuando estas últimas traspasaron el límite teórico y llevaron al padre de Spider-Woman al análisis exhaustivo de híbridos.

Cuando Jessica tenía apenas dos años, sus padres se trasladaron a la parcela que Herbert Wyndham había adquirido en la Montaña Wundagore. Más tarde descubrieron que las tierras cercanas eran ricas en uranio, lo que les permitió a ambos establecerse y construir un centro de investigación. También crear un territorio privado en que ningún país —incluido Trasia, lugar de ubicación de la propiedad— podía intervenir.

El preludio de una tragedia

Ambos científicos comenzaron un exhaustivo trabajo, que incluía también la investigación genética a través de propiedades radiactivas. Pero pronto perdieron el control de sus diversos experimentos y generaron una zona de altos niveles tóxicos. Después de perderse en la región, la pequeña Jessica Drew, ya con siete años, se pondría gravemente enferma.

En un intento desesperado por encontrar una cura para su mal, su padre se basó en parte de sus experimentos y los de Wyndham. Una de las posibilidades era producir un suero con las cualidades regenerativas de la naturaleza de los arácnidos. Algo en lo que el futuro Alto Evolucionador había trabajado para encontrar un medio de depurar la raza humana de sus debilidades mediante la mezcla entre especies.

Pero la futura Spider-Woman no respondió al extremo tratamiento. Para evitar un empeoramiento, su padre decidió sumirla en un sueño en el llamado acelerador genético. Un artefacto, construido por Wyndham, que evitaría que muriera o envejeciera y le permitiría educarse por medio de grabaciones dentro de la cámara. Se suponía que la decisión brindaría a Jonathan el tiempo suficiente para continuar con las investigaciones hasta dar con una cura efectiva para los diversos padecimientos de su hija.

El inesperado resultado de su sueño

Décadas después, Jessica Drew despertó. Encontró que su madre había muerto y su padre la había abandonado para regresar a EE. UU. y no se tenían noticias suyas. Durante ese tiempo, el Alto Evolucionador se había ocupado de mantenerla con vida y de analizar su mejoría. Jessica estaba curada. No obstante, al salir de la cámara, la futura Spider-Woman ya no era una niña, sino una adolescente de catorce años. A pesar de las precauciones de los científicos, no se logró retrasar su envejecimiento.

Al mismo tiempo, durante el largo sueño obtuvo todo tipo de poderes, desde telepatía y fuerza sobrehumana, hasta la capacidad de crear tela de araña. Enloquecida de confusión y de pena, Spider-Woman huye de Wundagore a un pueblo cercano, donde asesina a un hombre por accidente. A raíz del suceso, es perseguida y casi asesinada por una turba enardecida de vecinos que le considera un monstruo.

Este es el punto en que la historia original del año 1977 se une a la escrita después. En medio de su escape, Jessica Drew es rescatada por el conde Otto Vermis, de HYDRA. Este la salva, la somete a una cruel tortura hasta hacerle olvidar su pasado y luego la envía a su primera y fallida misión. Matar a Nick Fury.

La heroína regresa como Spider-Woman

En el año 2005, la serie Spider-Woman: Origin, de Brian Michael Bendis, Brian Reed, Jonathan Luna y Joshua Luna, volvería a cambiar la historia. Esta vez, se reescribiría de manera simplificada. Desde la elaborada narración que incluía al Alto Evolucionador, Jessica Drew pasaría ahora a considerarse como un experimento fallido de su padre. Lo que le permitiría, además, adquirir poderes desconocidos —como trepar por las paredes y volar— e integrar formalmente el spider-verse. Esta versión de Spider-Woman también relataría que, una vez libre de la influencia de HYDRA, la heroína volvió a Norteamérica y se estableció en San Francisco.

Esta última adaptación de Spider-Woman se vincula con el argumento del cómic Secret Invasion, en el que Jessica es una de las primeras víctimas de los Skrull. Tras ser capturada y rescatada, el personaje terminó por unirse a la batalla final y formar parte del grupo de los Nuevos Vengadores.

