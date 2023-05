Dentro del cine de superhéroes y las producciones que serán presentadas este año, puede que solo una genere más expectativa que The Flash. Se trata de Spider-Man: Cruzando el Multiverso (Spider-Man: Across The Spider-Verse), la secuela de Spider-Man: un nuevo universo, estrenada en 2018. Esta última película se llevó todos los premios posibles y elevó el registro de las producciones animadas. A propósito del próximo estreno de la segunda parte, ya se conoce cuánto durará el largometraje.

Spider-Man: un nuevo universo, aunque es descrita como una producción animada e infantil, es una película que puede alcanzar a distintos públicos. De una manera sencilla y divertida, toca temas complejos como el apego, la búsqueda de una identidad, el sentido de pertenencia y las relaciones humanas. Esto lo hace a través de una forma entretenida y con una apuesta visual poderosa.

Spider-Man: Cruzando el Multiverso, a juzgar por los adelantos presentados, sostendrá estos aspectos. Para hacerlo, la película tendrá una duración de 2 horas 25 minutos. En relación con la primera, Spider-Man: un nuevo universo tuvo una extensión total de 1 hora 56 minutos.

La duración de Spider-Man: Cruzando el Multiverso, al descubierto

Como de costumbre, mucha información en relación con el estreno de este tipo de películas se mantiene bajo secreto. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha agendada, se van descubriendo algunos detalles. La duración de Spider-Man: Cruzando el Multiverso se supo a través de la página de la cadena de cines AMC Theatres. Esta dedicó un espacio a la descripción del largometraje e indicó el tiempo total de duración: 2 horas y 25 minutos.

En esta ocasión, Miles Morales (con voz de Shameik Moore) se adentrará en el spider-verse y tendrá que hacer frente a distintos desafíos dentro de esta realidad multiversal. Uno de ellos, quizá el más importante de la producción, tiene que ver con un enfrentamiento con otro Spider-Man, Miguel O’Hara. Como de costumbre, dentro de la narrativa de este personaje, volverá a estar sobre la mesa el pulso entre su lado heroico y sus intereses personales.

Conviene recordar que la historia de Spider-Man, casi en cualquiera de sus variantes, está relacionada con la pérdida, el duelo, y el contar con una serie de habilidades que lo ayudan a servir a otros. Pero que, en no pocas ocasiones, no le resultan del todo útiles cuando se trata de asuntos personales. Varios de ellos se verán reflejados durante esas 2 horas y 25 minutos de Spider-Man: Cruzando el Multiverso.

El estreno de Spider-Man: Cruzando el Multiverso será el 2 de junio de 2023.

