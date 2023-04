Una de las películas más polémicas y a la vez esperadas dentro del Universo Extendido de DC está por estrenarse. Se trata de The Flash, protagonizada por Ezra Miller. Esta producción ha sido anunciada como la destinada a reiniciar la franquicia. Este objetivo, más allá de tener un sentido cinematográfico, también está inspirado en un comic icónico: Flashpoint.

Tras varios retrasos, algunos problemas personales de Ezra Miller y la posibilidad de que Warner Bros. Discovery descartara el proyecto en algún momento, The Flash ha tomado una relevancia que puede ser clave dentro del cine de superhéroes. Ya no es solo una película dedicada a un personaje particular, sino el largometraje que puede cambiar la historia del Universo Extendido de DC y, con ella, también lo que se haga en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Como si se tratara de una competencia deportiva, el Universo Cinematográfico de Marvel necesita de un adversario que lo obligue a ir más allá. Ocurre lo mismo con el Universo Extendido de DC. Uno y otro se retroalimentan, en un momento en el que las propuestas del cine de superhéroes no están satisfaciendo a sus espectadores. Entonces, sí, en este contexto, The Flash es algo más que una producción cualquiera dentro de un programa de contenido. Para tener algunas pistas sobre ella hay que explorar la saga Flashpoint.

Flashpoint y su posible influencia

sobre The Flash

En el Universo Cinematográfico de Marvel y en el Universo Extendido de DC es común ver cómo adaptan a personajes históricos dentro de las historietas a través de ediciones y relatos recientes. Este es el caso de Flashpoint, una edición limitada que se lanzó en 2011 y que reformuló varias cuestiones dentro de DC.

¿Qué cuenta este cómic? Varias líneas temporales dentro del Universo DC se han salido de control. Hay personajes que se encuentran en tiempos en los que no deberían estar. ¿Cuál es su particularidad, en relación con Flash? Barry Allen, al parecer, es el único que es consciente de todo lo que está ocurriendo. Él, mediante su habilidad para viajar en el tiempo, procurará cambiar esta lógica.

Dentro de esta historieta, Barry Allen despierta en un tiempo en el que su madre no ha muerto. Aunque esto es una buena noticia para él, el cosmos de superhéroes que Allen conocía se ha desvirtuado. La liga de la justicia no existe, Aquaman y Wonder Woman están en guerra y Superman es una rata de laboratorio que no tiene contacto con el sol.

Al conocer este contexto, Barry Allen comprende la dimensión del reto que tiene ante sí: debe hacer que ese entorno distorsionado vuelva a la normalidad, más allá de que esto implique reencontrarse con esa realidad en la que su madre ha fallecido.

Algunas pistas sobre la adaptación cinematográfica

A juzgar por lo planteado en el tráiler de The Flash y los comentarios sobre que la película servirá para reiniciar el Universo Extendido de DC, el Barry Allen de Ezra Miller tendrá una tarea similar al del cómic. Las líneas temporales en la franquicia se han mezclado y él debe intervenir, junto con algunos superhéroes, para procurar devolverlas a su estado natural.

Para ello, contará con la ayuda de una de sus variantes, además de, al menos, dos versiones de Batman y de Supergirl. La participación de este último personaje es uno de los datos interesantes en relación con la adaptación. En el cómic, es Superman quien se encuentra alejado de la luz del sol. En el adelanto presentado sobre The Flash, es Supergirl quien está recluida en una suerte de laboratorio.

The Flash no será una adaptación calcada de Flashpoint. Esto es poco probable que se produzca en cualquier franquicia, debido a las diferencias entre los formatos narrativos. Sin embargo, este comic sirve de referencia para que los seguidores puedan tener una idea de lo que podría pasar en la próxima película del Universo Extendido de DC.

The Flash será estrenada el próximo 25 de abril de 2023 en cines.

También en Hipertextual: